“Sigan llorando, les ganamos hasta en las canicas”: la euforia de Universitario en los camerinos tras lograr el tricampeonato

Los jugadores y el cuerpo técnico del club 'crema' festejaron con euforia en los camerinos. (Video: Prensa U)

Universitario de Deportes logró consagrarse tricampeón nacional tras una vibrante victoria por 2-1 ante ADT en el Estadio Unión de Tarma. Este tercer título consecutivo desató la euforia en el plantel ‘crema’, que celebró a lo grande en los camerinos del estadio, rodeado de cánticos, abrazos y una fiesta que continuará en la memoria de los hinchas del club.

El encuentro, que fue una verdadera prueba de garra y compromiso para los dirigidos por Jorge Fossati, tuvo un gran respaldo de los seguidores ‘merengues’, quienes viajaron desde distintos puntos para alentar sin cesar a su equipo. Al culminar el partido, los jugadores y cuerpo técnico dieron la vuelta olímpica para celebrar el logro histórico con los miles de hinchas que se dieron cita en la ciudad tarmeña.

Sin embargo, la algarabía no terminó ahí. Una vez en los vestuarios, la celebración se intensificó y se tornó aún más festiva. Gran parte del plantel, en un momento de desbordante alegría, imitó el conocido ‘trencito’ de Alianza Lima, un baile que se hizo popular este año por el ecuatoriano Fernando Gaibor cada vez que los ‘íntimos’ lograban una victoria internacional.

En esta ocasión, fue Alex Valera quien lideró la divertida imitación del baile, mientras sus compañeros se unían al ritmo, transformando los camerinos en una fiesta crema. La escena, capturada y difundida rápidamente en redes sociales, se convirtió en viral, generando diversas reacciones, muchas de ellas burlonas sobre la situación del clásico rival, que no logró arrebatarle el título nacional este año.

En medio de la celebración, Aldo Corzo, uno de los referentes del equipo, también compartió momentos de diversión con sus compañeros Andy Polo, Rodrigo Ureña, Alex Valera y Edison Flores. Juntos, no solo disfrutaron de la victoria, sino que también lanzaron un mensaje cargado de picardía: “Digan lo que quieran y sigan llorando”. La frase que más llamó la atención, sin embargo, fue la del volante chileno, quien agregó con tono de broma y desafío: “Les ganamos hasta en las canicas”.

Aldo Corzo, Andy Polo, Alex Valera, Edison Flores y Rodrigo Ureña celebrando con picardía el tricampeonato nacional. (Video: X)

Con este tricampeonato, Universitario no solo refuerza su dominio en la Liga 1, sino que también deja claro su carácter de campeón, con una celebración que va más allá de los logros deportivos, convirtiéndose en una muestra de la hermandad en la interna y la diversión que caracteriza a los ‘merengues’ en sus momentos más felices.

La hazaña en Tarma

A pesar de comenzar perdiendo con un desafortunado autogol de Anderson Santamaría, Universitario nunca perdió la fe en su objetivo. Con garra y determinación, el equipo de Jorge Fossati logró revertir el marcador en un intenso encuentro en Tarma, haciendo vibrar a los hinchas que viajaron para alentar al equipo.

En el segundo tiempo, Matías Di Benedetto empató el partido, y ya en los últimos minutos, Alex Valera se destacó como héroe al marcar un golazo de cabeza que selló el 2-1 definitivo. Aunque la expulsión de Sebastián Britos dejó a Universitario con un hombre menos, el equipo mantuvo la ventaja hasta el final.

El plantel de Universitario tras lograr el tricampeonato de la Liga 1. Crédito: Prensa U

Este triunfo consolidó el liderazgo de Universitario en la tabla y les permitió asegurar el título, quedándose inalcanzables para sus rivales a falta de dos fechas para el cierre del Torneo Clausura. Los ‘cremas’ demostraron su supremacía durante toda la temporada y coronaron un año brillante con su tercer campeonato consecutivo.

Ahora, el equipo de Jorge Fossati se prepara para celebrar este histórico tricampeonato junto a su hinchada en el Estadio Monumental. En su próximo partido, programado para el viernes 7 de noviembre contra Deportivo Garcilaso, se espera una verdadera fiesta en las gradas, con miles de aficionados ansiosos por rendir homenaje a sus campeones y ser parte de la celebración del tercer título consecutivo.