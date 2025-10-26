Pedro García analizó la postura de Jean Ferrari ante eventual fichaje de Christian Cueva por Universitario: “En el fútbol peruano todo es posible”

El periodista deportivo se refirió al eventual posición del exadministrador de la 'U' respecto a la llegada de 'Aladino'. (Video: Doble Punta)

Universitario de Deportes está a un paso de certificar su coronación en el Torneo Clausura y, por lo tanto, convertirse en tricampeón nacional. Sin embargo, la directiva viene analizando el armando del plantel para la siguiente temporada y uno de los nombres que ha sonado con fuerza es el de Christian Cueva. En ese sentido, Pedro García analizó la postura de Jean Ferrari ante la posible llegada de ‘Aladino’ a la ‘U’.

“En el fútbol peruano todo es posible. Yo creo que le caería mal a la ‘U’ que llegue Cueva y no por un tema futbolístico”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’.

Para el periodista deportivo, los motivos de preocupación no solo están ligados al desempeño del jugador en la cancha, sino también a la integración y en la dinámica interna del grupo. “¿Por qué le haría mal Cueva dentro de su intermitencia? Algún favor le va a hacer a la ‘U’, algún pase gol va a meter, algún gol va a meter", apuntó, agregando que “es un jugador que desde lo futbolístico, aún en su versión más discreta, te puede dar algo”.

El comunicador evaluó además la posible influencia del menudo futbolista en el vestuario del conjunto ‘merengue’, haciendo una comparación con Diego Churín, quien llegó como el ‘9′ estrella y es suplente habitual. “Si juega Churín, ¿qué tanto aporte le hace Cueva? ¿No le haría más desde su lugar en otra posición? Sí, pero no tiene que ver solo con el tema futbolístico”, mencionó, subrayando la importancia de la adaptación grupal y el compromiso. “Para acoplar un jugador, a un club de fútbol, a un colectivo, a un equipo, sobre todo un equipo que le va bien, yo sí creo que tienes que tener incorporarte a la manera de ser del equipo, a la manera de trabajar del equipo, a la manera de no regalar nada. Para mí eso es fundamental”, recalcó.

Christian Cueva lleva 2 goles y 2 asistencias con Emelec desde su llegada a mediados de este año. - créditos: Difusión

Sobre el factor mediático, Pedro Eloy advirtió que Universitario suele mantener bajo perfil en la exposición pública y considera que la figura de Cueva representaría una amenaza a esa tranquilidad. “La ‘U’ no tiene normalmente una exposición mediática y creo que Cueva es una tentación”, mencionó.

Pedro García sobre la posible postura de Jean Ferrari ante interés en Christian Cueva

Ahí fue cuando Pedro García analizó cómo podría intervenir Jean Ferrari, exadministrador de Universitario, en la decisión o influencia sobre una eventual llegada de Christian Cueva al club. A su juicio, el entorno dirigente suele mantener consultas entre actores clave ante operaciones relevantes. “Yo no creo que Ferrari en esta ausencia de la ‘U’ y yendo a la Federación... Yo no creo que desde la Federación no se le llame, no se le consulte, una llamada de Velazco a Ferrari para consultarle ‘¿qué le parece esto?’”, reflexionó el periodista.

El periodista de RPP se refirió también a la posible reacción del director general de fútbol de la FPF sobre la contratación del mediocampista de Emelec, descartando cualquier tipo de conflicto personal entre ambos, recordando el choque entre el elenco ‘crema’ y Cienciano el año pasado. “¿Qué va a decir Ferrari? ‘Llévalo, yo no me peleé con él, no estoy molesto con él, no me mandó a la mie... y pasó tal cosa a la vista de todo el mundo que hubo video’”, contó.

'Aladino' tuvo que ser controlado por la seguridad del Estadio Monumental y efectivos de la PNP tras discusión con Jean Ferrari. (Video: Difusión)

Por lo pronto, Christian Cueva ha venido arrastrando problemas físicos y también económicos en Emelec, que adeuda sueldos a varios jugadores por meses. Sport Boys también sonó para tentar su contratación de cara a la próxima temporada. Primero quedará que el jugador de 33 años rescinda el contrato que firmó hasta mediados de 2026 y analice dónde continuará su carrera deportiva.

Eso sí, los inconvenientes extradeportivos que ha tenido a lo largo de su carrera no caería bien en los hinchas de Universitario, que pretenden que el equipo pegue un salto de calidad y apunte a competir cada vez mejor en la Copa Libertadores. A ello se le suma el ser hincha confeso de Alianza Lima, clásico rival. Todo se resolverá en los próximos meses.