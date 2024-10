Jean Ferrari se burló de altercado con Christian Cueva en Universitario vs Cienciano: “Es parte del espectáculo”

El dirigente de la 'U' se pronunció sobre el polémico suceso contra 'Aladino', además del abultado resultado de Sporting Cristal contra Cienciano. (Video: Entre Bolas)

Universitario de Deportes consiguió un triunfo valioso en condición de local frente a Cienciano en el marco de la jornada 16 del Torneo Clausura. Fue un 3-1 a favor de los dueños de casa que les permitió recuperar el liderato del segundo certamen de la temporada y los acercó aún más al objetivo que tienen de salir bicampeones nacionales. Sin embargo, lo que llamó la atención durante este partido fue el altercado protagonizado por Jean Ferrari con Christian Cueva. En ese sentido, el administrador de la ‘U’ tomó con gracia este suceso y dejó en claro que fue parte del espectáculo.

“No pasa nada, es parte del espectáculo (risas)”, fueron sus primeras palabras para los medios de prensa luego de la contienda en el estadio Monumental.

De la misma manera, aseguró que no conversó con el experimentado volante y que el foco del equipo está en el último choque de visita con Los Chankas.

“No he hablado con él. Estamos enfocados en ganar, en sacar buenos resultados. Todo nuestro foco está ahora en Andahuaylas”, precisó.

Christian Cueva enloqueció con Jean Ferrari, que estaba en la tribuna de Occidente, en pleno Universitario vs Cienciano. - captura: Twitter

¿Qué ocurrió entre Christian Cueva y Jean Ferrari?

A los 75 minutos del compromiso, el entrenador de Cienciano, Cristian Díaz, decidió darle un giro al rendimiento del equipo y optó por sacar a Christian Cueva. La tarjeta amarilla que recibió también influyó en esta decisión.

Sin embargo, cuando el mediocampista se iba retirando de la cancha, fue silbado por las cuatro tribunas del estadio Monumental, a lo que aplaudió de forma sarcástica e hizo señas de que él pudo salir campeón en ese campo (con San Martín), hasta que terminó saliendo para dar ingreso a Aldair Rodríguez.

Eso no quedó ahí, ya que cuando el futbolista se estaba dirigiendo a la zona técnica del ‘papá', alguien en occidente le increpó, causando que muestre gestos de desconcierto y diciendo ‘¿cuándo has jugado tú?’. Instantes posteriores se pudo conocer que fue Jean Ferrari con quien tuvo los entredichos.

El volante de Cienciano no se guardó nada cuando dejó el campo de juego. (Video: GOLPERU)

Cuando parecía que todo quedaría en anécdota, al final del partido, el exjugador de Alianza Lima volvió a dirigirse hacia la misma tribuna de occidente, esta vez de una manera más enloquecida, para discutir con el máximo dirigente de Universitario, haciendo énfasis en un encuentro en otro lugar. Para que el suceso no llegue a más, el menudo mediocampista tuvo que ser contenido por integrantes del comando técnico del elenco ‘imperial’ y miembros de la seguridad.

Jean Ferrari sobre goleada histórica de Sporting Cristal sobre Unión Comercio

Otros de los temas abordados por Jean Ferrari fue la goleada histórica de 12-0 que le propinó Sporting Cristal a Unión Comercio. “Particularmente, son cosas que me mueven. Lo digo porque hay chicos que están expuestos y eso perjudica la imagen de nuestra liga. Esta clase de cosas no deberían pasar”, dijo en primera instancia.

Asimismo, se mostró preocupado por la situación de Diego López, joven arquero del ‘poderoso de Alto Mayo’. ”Alguien me comentó de poder cambiar el reglamento para instancias donde no se juegan nada estos equipos, ver qué se puede hacer, porque se prestan para muchas cosas. Pero más allá de lo que se pueda prestar, si hay incentivos para bien o para mal, a mí lo que me preocupa es el futbolista. Cuando son chicos que recién empiezan... a ese arquerito le están malogrando la carrera. Eso me disgusta”, acotó.

Por último, el directivo ‘crema’ solicitó a la FPF que pueda sancionar a los altos mandos del club selvático por exponer a sus jugadores. “Evidentemente, hay una responsabilidad de su directiva, más allá de que ese equipo está descendido. También tiene que haber un tipo de llamado de atención o de sanción por parte de la Federación contra esta clase de dirigentes”, añadió.

Sporting Cristal consiguió la mayor goleada en la historia del fútbol peruano al vencer 12-0 a Unión Comercio por Torneo Clausura 2024 (L1 Max).