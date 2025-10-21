Sport Boys atisba a Christian Cueva pensando en la Liga 1 2026: “¿A qué peruano no le gusta su juego? Eso será una evaluación"

Christian Cueva comienza a desmarcarse de Emelec por cuestiones económicas. - Crédito: Difusión

Una nueva puerta intenta abrirse para Christian Cueva. Inconforme con la actualidad financiera en Emelec, el ‘10’ deja que sobre su mesa lleguen propuestas. Su entorno también no deja pasar por alto los sondeos. Todo sirve mientras se analiza su porvenir, uno que resulta un poco difuso y parece lejano al George Capwell.

Dónde jugar es la discusión. Y Cueva lo tiene bastante claro: en algún lugar que le ofrezca estabilidad en todos los sentidos. No se descarta un nuevo movimiento a la Liga 1 de Perú. Eso sí, la condición principal es recalar en un club de la capital o con cercanías. Se acabaron las aventuras en el interior.

Es ahí donde surge esa puerta mencionada que lleva por etiqueta Sport Boys. Aunque no se han conocido tratativas o consultas que relacionen a los implicados, la ‘misilera’ se ha visto involucrada porque cumple con ese requisito primordial de Cueva; más aún considerando que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal están fuera de la ecuación.

Qué el rumor crece, es obvio. Porque todo lo que esté relacionado con Christian Cueva atrae la atención desde cualquier lado. Y frente a ese escenario apareció una voz oficial y autorizada ‘rosada’, que se mostró interesada en el caso demostrando que hay cierto atisbo que, quizás, se discutirá con prontitud en una mesa de diálogo en el Callao.

“¿A qué peruano no le gusta el juego de Christian Cueva? Por supuesto que sí, pero eso va a obedecer a las características de los jugadores que tengamos que sumar al club. Eso será una evaluación al terminar el campeonato”, indicó el nuevo administrador Martín Noriega, añadiendo que “todo aquel cuyos objetivos, cuyos propósitos, intereses, sean los del Sport Boys, son bienvenidos”.

Probablemente, con el transcurrir de los meses, otros equipos levantarán el teléfono para conocer la situación de Cueva. Sport Boys, quizás, se una a ese grupo, aunque debe considerar que acometer una operación por el ‘10’ implicará un fuerte dispendio económico de las arcas. El consenso será clave y ahí, conviene mencionar, pesará mucho la palabra final de Jorge Espejo, director deportivo.

Experiencias en Perú

Christian Cueva, talentoso mediocampista ofensivo peruano, inició su carrera profesional en el club Universidad San Martín de Porres en 2008. Allí debutó en Primera División y rápidamente destacó por su habilidad, velocidad y visión de juego. Con los ‘santos’ ganó el Torneo Descentralizado en 2010, consolidándose como una joven promesa del fútbol peruano.

Más adelante pasó por la Universidad César Vallejo, aunque su estancia fue breve y marcada por altibajos. En 2014 llegó por primera vez al Alianza Lima, club al que profesa hinchaje, y dejó momentos de buen nivel; sin embargo, su relación con la hinchada tuvo también episodio conflictivos.

En 2023 regresó a Alianza Lima con la intención de cumplir su promesa de volver “como un mejor profesional y persona” al club de sus amores; no obstante su etapa fue tan calamitosa como discreta. En 2024‑25 fichó por Cienciano, donde buscó relanzar su carrera, afirmando que “solo quiero volver a ser feliz en el fútbol y ser responsable”.