Perú Deportes

Gol anulado a Alex Valera tras intervención del VAR en Universitario vs ADT por Torneo Clausura 2025

Un zurdazo del delantero peruano, con un enorme, autopase, había servido para romper el cero en el estadio Unión Tarma. No obstante, la acción fue anulada por una mano previa advertida en el VAR

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Esto tras revisión del VAR. (Video: L1MAX)

Alex Valera había regalado un golazo en el Universitario vs Asociación Deportiva Tarma, en el estadio Unión Tarma, en un día que se presentaba como memorable para los visitantes. La felicidad en una gran facción del recinto deportiva era desbordante por la conquista, pero esa emoción se disipó pronto con la anulación advertida por el Sistema de Videoarbitraje.

A los 22 minutos del partido, José Carabalí, uno de los puntuales más altos en la ‘U’, logró zafarse de la marca de dos oponentes por la franja izquierda y jugó con Jairo Concha, que sin pensarlo demasiado distribuyó la pelota hacia su costado con Martín Pérez Guedes, cuya libertad le permitió apoyarse con Andy Polo en el otro lado del campo.

Allí nació un lanzamiento largo para la izquierda donde emergió, a pura velocidad, un Alex Valera que dejó relegado a John Narváez toda vez que metió un espléndido autopase para quedar con mayor libertad dentro del área. Sin un marcador delante suyo, y ante la salida presurosa de Éder Hermoza, el ‘Cholo’ sacó un zurdazo al primer palo que representó la apertura del score.

Una vez que la pelota se introdujo dentro del arco, el goleador de Universitario de Deportes, que totaliza 70 conquistas vestido de ‘crema’, salió corriendo por un lado del campo llamando a los suplentes a unirse a la celebración. Detrás suyo se encontraba José Carabalí señalándolo como el héroe de la tarde al tiempo que el entrenador Jorge Fossati levantaba los índices de ambas manos al cielo como señal de agradecimiento.

Era el gol que encendía la ilusión del tricampeonato nacional. No era para menos el éxtasis de los visitantes. Sin embargo, en medio de esa alegría desbordante, el Sistema de Videoarbitraje llamó al árbitro Kevin Ortega para advertirle la existencia de una infracción previa a la diana.

Al acudir a las cámaras del VAR, el silbante observó con detenimiento una mano previa de Alex Valera con la que se apoyó para la posterior conducción de la carrera. Sin mayores titubeos, el juez de la contienda regresó al campo y señaló la anulación del tanto del ‘Cholo’, quien quedó ofuscado por la decisión.

Héroe

Alex Valera ha tenido una trayectoria destacada en Universitario de Deportes, convirtiéndose en pieza clave del equipo crema . Llegó procedente del Deportivo Llacuabamba en diciembre de 2020 tras haber anotado nueve goles en la temporada anterior.

Tras una experiencia fugaz en el extranjero, volvió a la ‘U’ en enero de 2023 y firmó por dos temporadas. En enero de 2024, la directiva confirmó que consiguió igualar una oferta del club japonés Shimizu S‑Pulse para mantener al delantero en la institución hasta diciembre de 2026.

Temas Relacionados

Alex ValeraUniversitario de DeportesLiga 1ADTperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Tarma por el título del Torneo Clausura 2025

Los locales arrancaron ganando con autogol de Anderson Santamaría en la primera parte. Tras el descanso, el cuadro de Jorge Fossati logró el empate con tanto de Matías Di Benedetto. Sigue las incidencias del encuentro

Universitario vs ADT EN VIVO

Golazo de Alex Valera con letal cabezazo en Universitario vs ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tras un preciso centro de Andy Polo, el delantero ‘crema’ apareció en el momento justo para marcar de cabeza el 2-1 en el tramo final del partido en Tarma

Golazo de Alex Valera con

Alianza Lima vs Kazoku 3-0: resumen del triunfo ‘blanquiazul por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El conjunto de Facundo Morando no tuvo oposición y venció con claridad al club recién ascendido por 25-16, 25-12 y 25-11

Alianza Lima vs Kazoku 3-0:

Gol de cabeza de Matías Di Benedetto, con asistencia de Alex Valera, en Universitario vs ADT por Torneo Clausura 2025

El ‘Tano’ estableció la igualada transitoria con un golpe de cabeza, tras un excelente pivoteo por parte de Alex Valera. La anotación llegó cerca de la hora de juego, en el estadio Unión Tarma

Gol de cabeza de Matías

Autogol de Anderson Santamaría con Universitario: así fue el 1-0 para ADT por Torneo Clausura 2025

El defensor ‘crema’ de 33 años marcó en propia puerta el primero del encuentro en el Estadio Unión Tarma

Autogol de Anderson Santamaría con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí en acto de

José Jerí en acto de las FF. AA.: “Perú vive tiempos oscuros y difíciles, es momento de volver a pacificarlo”

El Poder Judicial mantiene un llamativo silencio ante fallo del TC que favorece a Keiko Fujimori, señala Rafael Vela

Elecciones 2026: Diputados y senadores, ¿cuál es la diferencia entre ambos y qué papel tendrán en el nuevo Congreso?

Exalcalde de La Molina sobre Rafael López Aliaga: “Mi padre dejó de ser su abogado porque es un gran pend***, es el diablo”

Wilber Medina, consejero de José Jerí, niega existencia de leyes ‘pro crimen’ y respalda disparos a manifestantes “a la primera pedrada”

ENTRETENIMIENTO

Conductores de Viña del Mar

Conductores de Viña del Mar 2026 conversaron con Infobae Perú y mencionaron a Milena Warthon: “El talento no tiene pasaporte”

El Valor de la Verdad EN VIVO: Nadeska Widausky se confiesa sin filtros y promete sacudir el sillón rojo con su historia

Nicholas Hoult confirma su llegada a Lima: actor de Superman será parte de Perú Comic Con 2025

Mariana de la Vega rompe su silencio y cuenta qué pasó con Gustavo Salceso, esposo de Maju antilla, en el hotel Westin

Productor peruano responde a La Chilindrina tras ser acusado de maltrato: “Su manager me dijo que solo estaba cansada

DEPORTES

¡Universitario tricampeón de la Liga

¡Universitario tricampeón de la Liga 1 2025! Resumen y celebración de la remontada 2-1 ante ADT en Tarma

Golazo de Alex Valera con letal cabezazo en Universitario vs ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Kazoku 3-0: resumen del triunfo ‘blanquiazul por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Gol de cabeza de Matías Di Benedetto, con asistencia de Alex Valera, en Universitario vs ADT por Torneo Clausura 2025

Autogol de Anderson Santamaría con Universitario: así fue el 1-0 para ADT por Torneo Clausura 2025