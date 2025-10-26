Gol anulado a Alex Valera tras intervención del VAR en Universitario vs ADT por Torneo Clausura 2025

Esto tras revisión del VAR. (Video: L1MAX)

Alex Valera había regalado un golazo en el Universitario vs Asociación Deportiva Tarma, en el estadio Unión Tarma, en un día que se presentaba como memorable para los visitantes. La felicidad en una gran facción del recinto deportiva era desbordante por la conquista, pero esa emoción se disipó pronto con la anulación advertida por el Sistema de Videoarbitraje.

A los 22 minutos del partido, José Carabalí, uno de los puntuales más altos en la ‘U’, logró zafarse de la marca de dos oponentes por la franja izquierda y jugó con Jairo Concha, que sin pensarlo demasiado distribuyó la pelota hacia su costado con Martín Pérez Guedes, cuya libertad le permitió apoyarse con Andy Polo en el otro lado del campo.

Allí nació un lanzamiento largo para la izquierda donde emergió, a pura velocidad, un Alex Valera que dejó relegado a John Narváez toda vez que metió un espléndido autopase para quedar con mayor libertad dentro del área. Sin un marcador delante suyo, y ante la salida presurosa de Éder Hermoza, el ‘Cholo’ sacó un zurdazo al primer palo que representó la apertura del score.

Una vez que la pelota se introdujo dentro del arco, el goleador de Universitario de Deportes, que totaliza 70 conquistas vestido de ‘crema’, salió corriendo por un lado del campo llamando a los suplentes a unirse a la celebración. Detrás suyo se encontraba José Carabalí señalándolo como el héroe de la tarde al tiempo que el entrenador Jorge Fossati levantaba los índices de ambas manos al cielo como señal de agradecimiento.

Era el gol que encendía la ilusión del tricampeonato nacional. No era para menos el éxtasis de los visitantes. Sin embargo, en medio de esa alegría desbordante, el Sistema de Videoarbitraje llamó al árbitro Kevin Ortega para advertirle la existencia de una infracción previa a la diana.

Al acudir a las cámaras del VAR, el silbante observó con detenimiento una mano previa de Alex Valera con la que se apoyó para la posterior conducción de la carrera. Sin mayores titubeos, el juez de la contienda regresó al campo y señaló la anulación del tanto del ‘Cholo’, quien quedó ofuscado por la decisión.

Héroe

Alex Valera ha tenido una trayectoria destacada en Universitario de Deportes, convirtiéndose en pieza clave del equipo crema . Llegó procedente del Deportivo Llacuabamba en diciembre de 2020 tras haber anotado nueve goles en la temporada anterior.

Tras una experiencia fugaz en el extranjero, volvió a la ‘U’ en enero de 2023 y firmó por dos temporadas. En enero de 2024, la directiva confirmó que consiguió igualar una oferta del club japonés Shimizu S‑Pulse para mantener al delantero en la institución hasta diciembre de 2026.