Gol de Alex Valera con inesperado zurdazo en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2025

El delantero abrió el marcador en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)

Alex Valera ha llevado a Universitario de Deportes a la apertura del marcador contra Sporting Cristal, en el estadio Nacional, por la fecha pendiente del Torneo Clausura de Liga 1 2025. El ‘Cholo’ ha apelado a la fuerza, valentía y pundonor para lanzar a los suyos a la ventaja parcial.

No fue una presentación perfecta para los ‘cremas’. Empezaron cuesta arriba por la presión y agresividad desde el mediocampo del conjunto local. También se apreció algunos errores en salida, precisamente en el bloque defensivo, con la conducción de Williams Riveros. La ausencia de peso ofensivo en los ‘celestes’ evitó que cayera la apertura del score.

Todo cambió a partir del inicio del complemento. Exactamente, a los 55′ minutos, surgió uno de los goles más gritados de la temporada en Universitario. Una recuperación de balón por parte de Jairo Vélez, con posterior arranque dejando relegados a varios contrincantes, devino en un servicio perfecto hacia el corazón del área.

Allí surgió inesperadamente Alex Valera. Sin importarle la presencia de dos centrales en espacio reducido, se metió para quedarse con la pelota, aprovechando la pasividad de un aletargado Luis Abram, y meter un zurdazo, en primera instancia, que dejó sin mayor reacción a Diego Enríquez.

Hubo euforia total en el goleador de la ‘U’. Salió corriendo hacia un lado del campo con los brazos abiertos toda vez que fue cercado por sus compañeros. El entrenador Jorge Fossati, visiblemente emocionado, levantó la mirada al cielo agradeciendo su posible intervención por la diana.

En un fuerte contraste, el estadio Nacional, que contó con solo marco local de simpatizantes de Sporting Cristal, quedó un silencio absoluto. Con el transcurrir de los minutos, entretanto, el cambio de actitud fue total pasando a la ira e incomodidad reflejada en ataques, pifias y exigencias por el rendimiento preocupante del equipo ‘bajopontino’.