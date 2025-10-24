Perú Deportes

Gol de Alex Valera con inesperado zurdazo en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2025

El delantero peruano le ganó la posición a un aletargado Luis Abram con viveza y fuerza. La anotación, sobre los 55′ minutos, permitió que alcanzara las 15 dianas en la temporada

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
El delantero abrió el marcador en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)

Alex Valera ha llevado a Universitario de Deportes a la apertura del marcador contra Sporting Cristal, en el estadio Nacional, por la fecha pendiente del Torneo Clausura de Liga 1 2025. El ‘Cholo’ ha apelado a la fuerza, valentía y pundonor para lanzar a los suyos a la ventaja parcial.

No fue una presentación perfecta para los ‘cremas’. Empezaron cuesta arriba por la presión y agresividad desde el mediocampo del conjunto local. También se apreció algunos errores en salida, precisamente en el bloque defensivo, con la conducción de Williams Riveros. La ausencia de peso ofensivo en los ‘celestes’ evitó que cayera la apertura del score.

Todo cambió a partir del inicio del complemento. Exactamente, a los 55′ minutos, surgió uno de los goles más gritados de la temporada en Universitario. Una recuperación de balón por parte de Jairo Vélez, con posterior arranque dejando relegados a varios contrincantes, devino en un servicio perfecto hacia el corazón del área.

Allí surgió inesperadamente Alex Valera. Sin importarle la presencia de dos centrales en espacio reducido, se metió para quedarse con la pelota, aprovechando la pasividad de un aletargado Luis Abram, y meter un zurdazo, en primera instancia, que dejó sin mayor reacción a Diego Enríquez.

Hubo euforia total en el goleador de la ‘U’. Salió corriendo hacia un lado del campo con los brazos abiertos toda vez que fue cercado por sus compañeros. El entrenador Jorge Fossati, visiblemente emocionado, levantó la mirada al cielo agradeciendo su posible intervención por la diana.

En un fuerte contraste, el estadio Nacional, que contó con solo marco local de simpatizantes de Sporting Cristal, quedó un silencio absoluto. Con el transcurrir de los minutos, entretanto, el cambio de actitud fue total pasando a la ira e incomodidad reflejada en ataques, pifias y exigencias por el rendimiento preocupante del equipo ‘bajopontino’.

Temas Relacionados

Alex ValeraUniversitario de DeportesLiga 1Sporting Cristalperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ arrancaron con todo en la primera parte, dominando la mitad del campo. Yoshimar Yotún viene siendo la figura. Por ahora, todo igualado en el Estadio Nacional. Sigue las incidencias del encuentro

Universitario vs Sporting Cristal EN

Franco Navarro se decantó por la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima porque “es merecida” dentro de un plan de sostenibilidad

El ‘Pipo’ se mantendrá un año más en Matute sintiéndose en deuda por el ritmo irregular de los aliancistas en Liga 1 2025. El área directiva confía en una mejor conducción para el año siguiente

Franco Navarro se decantó por

Sport Boys intenta regularizarse financieramente en medio de una condición de insolvencia y fuerte deuda en el Callao

El administrador Martín Noriega ha transparentado la situación monetaria del club del Callao y no ha dudado en arremeter en contra de la gestión pasada por el mal manejo en las arcas. “Lo que estamos pagando es con recursos míos”, ha dicho

Sport Boys intenta regularizarse financieramente

Gustavo Zevallos respondió a Franco Velazco con sutil comentario: “No tenemos estadio, pero no debemos dinero a nadie”

En la antesala del clásico entre Sporting Cristal y Universitario, el directivo ‘celeste’ respondió a las controvertidas declaraciones del administrador ‘crema’, destacando que, a diferencia de otros problemas, sus cuentas financieras se encuentran en orden

Gustavo Zevallos respondió a Franco

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: titulares confirmados para choque pendiente del Torneo Clausura 2025

Jorge Fossati hará dos cambios obligados en su once, mientras que Paulo Autuori renovaría su mediocampo en el estadio Nacional de Lima. Conoce cómo jugarían ambas escuadras

Alineaciones de Universitario vs Sporting
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Inadmisible protesta del régimen chino

Inadmisible protesta del régimen chino contra Perú: presiona por un viaje oficial a Taiwán

Fiscalía insiste en impedir salida de Dina Boluarte por 36 meses: MP apeló rechazo a medida contra la exmandataria

Decano del CAL advierte que JNJ incurre en desacato al no cumplir con reponer a Delia Espinoza: “Es una situación delictiva”

“No iba hace tiempo [a discotecas por Plaza Norte]”: los inusuales tuits de José Jerí en medio del estado de emergencia

Delia Espinoza denuncia que buscan inhabilitarla y le tendieron una trampa: “La JNJ viene cometiendo un ramillete de ilegalidades”

ENTRETENIMIENTO

Laura Bozzo admite entre risas

Laura Bozzo admite entre risas que fue infiel a Cristian Zuárez por un rumor sin fundamento: “Le puse los cuernos, pero por si acaso”

Kathy Sheen teme por la vida de una de sus gemelas tras síndrome de transfusión feto-fetal: “Rezo para que ambas se aferren a mí”

Karla Tarazona renunciaría a Panamericana Televisión tras la llegada de Gisela Valcárcel, según Pati Lorena: “Ya se habrá ido”

Melissa Klug atraviesa un duro momento tras el fin de su relación con Jesús Barco: “Solo quiero recuperarme en paz”

Maju Mantilla hace publicidad en redes y cierra sus comentarios para evitar críticas tras escándalo con Gustavo Salcedo

DEPORTES

Universitario vs Sporting Cristal EN

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Franco Navarro se decantó por la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima porque “es merecida” dentro de un plan de sostenibilidad

Sport Boys intenta regularizarse financieramente en medio de una condición de insolvencia y fuerte deuda en el Callao

Gustavo Zevallos respondió a Franco Velazco con sutil comentario: “No tenemos estadio, pero no debemos dinero a nadie”

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: titulares confirmados para choque pendiente del Torneo Clausura 2025