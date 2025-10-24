Perú Deportes

DT de San Martín afianza una identidad antes del debut en la Liga Peruana de Vóley: “Las jugadoras entienden lo que quiero que hagan”

Guilherme Schmitz ha expuesto el plan de trabajo que instauró desde su llegada al centro de entrenamiento ‘santo’. La consigna de la temporada es volver a lo más alto

Por José Manuel Quintana

La Universidad San Martín se estrenará en el torneo ante Olva Latino. Crédito: Instagram USMP

Han pasado seis temporadas desde el último título de la Universidad San Martín en la Liga Peruana de Vóley. El cuadro ‘santo’ se estableció como una potencia en el plano local, pero el ascenso de equipos como Regatas Lima y Alianza Lima relegaron al conjunto de Santa Anita. Para la próxima temporada, se han hecho con los servicios de Guilherme Schmitz.

El curtido adiestrador brasileño, con experiencia en la conducción del equipo mayor de su país, ha detallado cómo ha trabajado con sus dirigidas para llegar a punto en su debut en el torneo doméstico. La dirigencia del cuadro universitario también realizó una importante inversión con las sustanciales llegadas de Paola Rivera, Aixa Vigil y Angélica Aquino, deportistas estelares en la pasada temporada.

“Veo al equipo muy bien, muy competitivo. Tiene varias formas de jugar”, subrayó el también entrenador de la selección de Colombia. La afirmación del estratega está respaldada por un equipo amplio y bien nutrido de jugadoras competitivas como las citadas en el acápite previo y la estelar figura de Fernanda Tomé.

La Universidad San Martín se estrenará en el torneo ante Olva Latino. Crédito: Instagram USMP

“Son jugadores con mucha experiencia internacional y eso nos da la certeza de que con la secuencia de trabajo, vamos a llegar fuertes. Pero hay que trabajar mucho para ajustar”, sostuvo en diálogo con el medio ‘Puro Vóley’.

Schmitz destacó el trabajo físico en la pretemporada. De acuerdo con el exDT de Fluminense, sus jugadoras llegarán en la mejor forma debido a la planificación del preparador físico. “Es un brasileño, que fue entrenador físico de Bauru y varios equipos grandes como Osasco”, destacó.

Conexión

El profesor Guilherme y sus dirigidas han conformado un lazo deportivo que podrá plasmarse en el campeonato, de acuerdo con el entrenador brasileño. En cerca de tres meses y medio de intensa preparación, la sensación es positiva sobre lo que pueden mostrar sus dirigidas en el campo.

San Martín confirmó el fichaje de Guilherme Schmitz. Crédito: USMP

“Junto con mi trabajo y toda la comisión técnica vamos a hacer cosas diferentes para llegar a los momentos decisivos de la liga”, sostuvo. En el aspecto técnico, Schmitz aseguró que es uno de los factores que más entrena.

“Yo soy entrenador y me gusta trabajar mucho la técnica. Me gusta jugar con velocidad. Creo que es la gran modificación dentro de un escenario internacional. Para eso, yo baso mi trabajo mucho con la ejecución perfecta y que las chicas tengan siempre la mejor cualidad en todos los fundamentos posibles”, concedió.

En ese sentido, declaró que la plantilla y las ideas que pregona se encuentran en sintonía: “Vamos a llegar bien, con un equipo homogéneo. Con jugadoras que entienden lo que quiero que hagan en la cancha. Todas están muy bien físicamente. Vamos a llegar con una fuerza total para el juego”.

Fernanda Tomé es referente de la Universidad San Martín. Crédito: Prensa USMP

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 25 de octubre

- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta (14:45 horas / solo por web y app)

- Universidad San Martín vs Olva Latino (17:00 horas / TV, Web y App)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (19:00 horas / TV, Web y App)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima vs Deportivo Wanka (12:30 horas / solo por web y app)

- Alianza Lima vs Kazoku No Perú (15:30 horas / TV, Web y App)

- Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea (17:00 horas / TV, Web y App)

Canal TV de los partidos de la Liga Peruana de Vóley

Hasta el momento, solo Latina TV se encargará de la transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley. El canal del voleibol lo pasará por señal abierta de televisión, su web y app.

