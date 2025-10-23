Perú Deportes

Se reveló el delantero que pretende Alianza Lima en 2026 para competir con Paolo Guerrero y Hernán Barcos: “Franco Navarro habló con su agente”

El periodista Renato Luna dio a conocer de un atacante que juega en el fútbol chileno, que interesa a dos clubes más de la Liga 1 y que es prioridad en el club ‘íntimo’

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
El periodista Renato Luna informó de un artillero paraguayo que juega en Chile y cuyo agente ya habló con Franco Navarro. (Video: Nada Que No Sepa)

En Alianza Lima son conscientes de que este año es perdido en cuanto a posibilidad de levantar un trofeo. Por tal motivo, la dirigencia tiene apuntado con rojo la próxima temporada y buscan reforzarse en varias posiciones, sobre todo en la delantera, más allá de la inminente continuidad de Paolo Guerrero y Hernán Barcos. En ese sentido, el periodista deportivo, Renato Luna, dio a conocer la identidad del jugador que interesa al club ‘blanquiazul’ y que inclusive ya conversó con Franco Navarro.

“Conversé hoy (ayer) con el representante del delantero paraguayo, que hoy viste la camiseta de Palestino de Chile. Futbolista que además cuya ficha pertenece a Unión de Santa Fe de Argentina”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Nade Que No Sepa’. Esta declaración confirma el acercamiento formal entre representantes del club ‘aliancista’ y el entorno del atacante, que llegó a formar parte de una selección paraguaya sub 20.

Junior Marabel, de 27 años, ha registrado actuaciones destacadas a nivel internacional. “Es el paraguayo Junior Marabel. Él tiene 27 años, ha hecho goles en Copa Sudamericana este año, le hizo a su propio equipo Unión de Santa Fe, Cruzeiro, Liga de Quito, es un jugador interesante”, argumentó el comunicador sobre el atacante que en la actual campaña lleva 11 anotaciones en 36 presentaciones en el cuadro chileno.

Junior Marabel tuvo su segundo
Junior Marabel tuvo su segundo mejor rendimiento como profesional en General Caballero de Paraguay (2022-2023), donde anotó 14 goles en 32 partidos. - créditos: Twitter

Las conversaciones entre Alianza Lima con el representante de Junior Marabel tienen como base el interés de la dirección deportiva comandada por Franco Navarro. “Franco Navarro ya habló con su representante, le dijo que le parece interesante. Ahora, hay un préstamo de Unión de Santa Fe a Palestino por este jugador y tiene un año más de contrato, o sea todo el año 2026 con Unión de Santa Fe de Argentina”, puntualizó.

Desde el club de La Victoria evalúan las opciones disponibles para reforzar el ataque. De hecho, uno de los nombres que también se voceó era el del panameño Azarías Londoño, seleccionado de su país y que milita en Universidad Católica de Ecuador. No obstante, Renato Luna descartó que sea una prioridad como sí lo es el ‘guaraní’.

“Se ha hablado mucho de (Azarías) Londoño. Para Franco Navarro, Londoño no es una opción, su primera opción es Junior Marabel. Y que en teoría estaban esperando la renovación de Gorosito para poder darle ‘play’ a la etapa de negociación. Vamos a ver si continúa y prospera”, sostuvo.

El delantero paraguayo le hizo dos goles al conjunto argentino en la fase de grupos del torneo de Conmebol. (Video: ESPN)

Junior Marabel interesa a otros clubes de la Liga 1

El interés por Junior Marabel trasciende a Alianza Lima y alcanza a otros clubes del fútbol peruano y sudamericano. El periodista Vladimir Vicentelo, otro integrante del espacio digital consultó sobre la existencia de más ofertas: “Me parece que te había contado el representante que no solamente Alianza Lima levantó ese teléfono”.

En respuesta, Renato Luna detalló que Universitario de Deportes, Sporting Cristal y también Bolívar de Bolivia lo han buscado, pero que la intención de Marabel Jara es arribar a la entidad ‘victoriana’. “También lo buscaron de la ‘U’ que habló con Álvaro Barco, también lo querían en Cristal. También en Bolívar de Bolivia y con un ofrecimiento importante económico para el jugador de cara a la próxima temporada. Me habló también de un par de clubes más, pero que le interesaría la posibilidad de llegar a Alianza Lima. A Alianza le gusta este jugador y al jugador le gusta la idea de llegar a Alianza”, agregó.

Otros movimientos en el plantel de Alianza Lima

En medio de las posibles salidas y llegadas, Luis Ramos es otro jugador peruano que suena en Alianza Lima. La consigna de la dirigencia es buscar un delantero más joven y con otras características. Aunque su salida de América de Cali no sería sencilla, debido al interés por comprar su pase a Cusco FC.

Temas Relacionados

Renato LunaJunior MarabelPaolo GuerreroHernán BarcosAlianza LimaFranco Navarroperu-deportes

Más Noticias

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para choque pendiente del Torneo Clausura 2025

Con dos bajas importante, el elenco ‘crema’ buscará imponerse a los ‘celestes’ para dar un paso clave en su lucha por el segundo certamen de la temporada. Conoce las posibles formaciones

Alineaciones de Universitario vs Sporting

Alianza Lima vs Kazoku No Perú: día, hora y canal TV confirmado del duelo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘íntimas’ disputarán dos partidos el fin de semana. Primero se enfrentarán al recién ascendido y después chocarán con River Plate en la Noche Blanquiazul

Alianza Lima vs Kazoku No

Con Alianza Lima confirmado, así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV

Este sábado 25 de octubre volverá el campeonato nacional con grandes enfrentamientos. Alianza Lima buscará su tan ansiado ‘tri’

Con Alianza Lima confirmado, así

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

El cuadro ‘íntimo’ dio toda la información sobre su evento de presentación, donde participarán Regatas Lima, Fluminense y River Plate. Conoce todos los detalles

Programación de la Noche Blanquiazul

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: cómo y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Hoy, jueves 23 de octubre, comienza la venta de tickets para los primeros duelos del campeonato nacional. Conoce toda la información para asistir al Coliseo Miguel Grau del Callao

Entradas para el inicio de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno solicitará facultades legislativas por

Gobierno solicitará facultades legislativas por 90 días para enfrentar la inseguridad ciudadana y el crimen organizado

Gobierno de José Jerí promete una unidad especializada, botón de pánico anti extorsión y ‘banco de voces’ contra la delincuencia

Dina Boluarte contempla volver al Reniec o ser candidata en 2026: “No sé si diputada o senadora”, señala su abogado

¿Rastro de Vladimir Cerrón?: revelan una boleta emitida a su nombre en hotel de San Juan de Lurigancho

Delia Espinoza no regresará como fiscal de la Nación: JNJ se niega a acatar medida del PJ por estos motivos

ENTRETENIMIENTO

Jesús Barco señalado por salidas

Jesús Barco señalado por salidas con joven huanuqueña en medio de su separación con Melissa Klug

Tiktoker Lemon Pay es repudiado por humillar a ancianos lanzándoles dinero al suelo: “Estoy regalando a gente pobre”

Kathy Sheen teme por la vida de una de sus gemelas tras síndrome de transfusión feto-fetal: “Rezo para que ambas se aferren a mí”

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños de su hija de más de 80 mil soles: “No hubo canje, mi esposo pagó todo”

Karla Tarazona renunciaría a Panamericana Televisión tras la llegada de Gisela Valcárcel, según Pati Lorena: “Ya se habrá ido”

DEPORTES

Christian Cueva vivió accidentada noche

Christian Cueva vivió accidentada noche con Emelec: se peleó con árbitro, falló penal, pero clasificó a semis de Copa Ecuador 2025

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: cómo y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del duelo pendiente del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para choque pendiente del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima vs Kazoku No Perú: día, hora y canal TV confirmado del duelo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026