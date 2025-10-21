Hernán Barcos reveló la fecha para definir su renovación con Alianza Lima: “Hasta que uno se sienta con ganas, vamos a seguir”

El 'Pirata' dio fecha en la que decidirá su continuidad en La Victoria. (Entre Bolas)

Alianza Lima volvió a encaminarse en la presente edición de la Liga 1 y lucha por clasificar como Perú 2 a la Copa Libertadores 2026. Los ‘íntimos’ vencieron 2-1 a Sport Huancayo de visita y sumaron su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura. El delantero Hernán Barcos fue uno de los gestores de este triunfo en la altura de la ciudad incontrastable.

El popular ‘Pirata’ ingresó en el segundo tiempo en lugar de Paolo Guerrero -quien había marcado el primer gol- y marcó el segundo que le dio tranquilidad y le permitió a los ‘blanquiazules’ a quedarse con los tres puntos, debido a que Diego Carabano anotaria el descuento para el ‘rojo matador’ a los 98′.

El tanto de ‘HB9′ llega en un momento donde se habla mucho de su continuidad en La Victoria. Y es que el delantero argentino tiene 41 años y su contrato con el ‘equipo del pueblo’ se termina durante esta temporada. Dos factores que podrían hacer pensar que no continuaría en la institución, también considerando que él mismo anunció su retiro en diciembre del 2024.

El delantero puso el 2-0 en Huancayo. (Video: L1MAX)

En ese sentido, Hernán Barcos rompió su silencio sobre la renovación de su vínculo con Alianza en su llegada al aeropuerto Jorge Chávez tras vencer a Sport Huancayo en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

“Sí, obviamente uno siempre tiene la ilusión de quedarse y esta semana lo resolveré”, fue su respuesta ante la consulta de la prensa. Es decir, su renovación podría anunciarse en los próximos días mediante las redes sociales de la institución ‘íntima’.

Barcos, además, explicó por qué dio marcha atrás a su retiro del fútbol para seguir defendiendo los colores del elenco peruano. “Estamos bien, hasta que uno se sienta con ganas, vamos a seguir”.

Mientras tanto, el ‘Pirata’ está enfocado en conseguir los objetivos con el club. “Es lo más factible, es lo que tenemos más cerca”, señaló, haciendo referencia a obtener el boleto como Perú 2 a la próxima edición de la Copa Libertadores.

De igual forma, el delantero argentino declaró que “siempre, en estas situaciones se pelea hasta el final, a seguir trabajando”. El tropiezo de su clásico rival, Universitario de Deportes, en esta recta decisiva sería la única forma que les permita luchar por el título nacional.

Hernán Barcos reveló la fecha para definir su renovación con Alianza Lima.

Su opinión sobre la renovación de Néstor Gorosito

Por otro lado, Hernán Barcos opinó sobre la renovación de Néstor Gorosito como DT de Alianza Lima. Su compatriota reveló que ya firmó el contrato para seguir al mando de la institución ‘blanquiazul’ en la previa del encuentro ante Sport Huancayo.

“Creo que se lo merece, si le renovaron es porque se lo ganó, por resultados y trabajo, así que contento por eso, esperemos terminar de la mejor forma”, fueron las palabras del capitán de los ‘victorianos’.

El técnico argentino aseguró que tiene el respaldo total de la dirigencia y sus jugadores para seguir al mando. (Video: L1 MAX)

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima descansará en la fecha 16 del Torneo Clausura y volverá a disputar un encuentro durante la jornada 17 cuando reciba a Melgar el viernes 31 de octubre a las 20:00 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva, situado en el distrito de La Victoria.

El conjunto ‘blanquiazul’ necesita un triunfo para seguir con chances reales de clasificar a la Copa Libertadores como Perú 2. Actualmente, se ubica en la segunda casilla de la tabla acumulada con 61 puntos, seguido muy de cerca por Cusco FC (60).