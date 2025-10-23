Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas recibieron la ‘wild card’ del Lima Challenger 2: tres peruanos disputarán el cuadro principal

El segundo Challenger limeño del año se alista para recibir a dos de los mejores tenistas peruanos del momento. Crédito: Igma Eventos

Lima ha sido beneficiada por la reprogramación del Challenger 75 de Guayaquil. Los organizadores de los dos torneos en la capital peruana aceleraron y lograron que el evento se traslade hacia el Club Golf Los Inkas de Surco. La página oficial del certamen acaba de anunciar a los tenistas que dirán presente en el polvo de ladrillo surcano. Además, compartió las tres invitaciones que entregará.

A través de su cuenta de Instagram, Los Inkas Open comunicó que otorgará tres ‘wild card’. Estos son: Ignacio Buse (#111), Juan Pablo Varillas (#318) y Alessandro Rubini, la gran sorpresa. El joven deportista, categoría 2009, será parte por primera vez de una competencia ATP. En el ranking ITF junior se ubica en el #325.

De momento, se desconoce si Gonzalo Bueno (#220) será parte del segundo torneo Challenger en Lima. El trujillano de 21 años debutará la tarde del 23 de octubre en el Challenger 125 de Costa do Sauipe. Una semana más tarde, sí está anotado en el tercer Challenger de Lima.

Conviene mencionar que por primera vez en el año, la capital peruana acogerá tres torneos de esta categoría. Este segundo evento iniciará el lunes 26 de octubre y finalizará el 2 de noviembre. Un día más tarde, se dará inicio al Igma Open, sobre la arcilla del Club Terrazas de Miraflores.

Subir la marcha

Ignacio Buse vivió una semana histórica tras consagrarse como campeón del Challenger 100 de Sevilla y lograr dos puntos vitales para Perú en la Copa Davis ante Portugal. El rendimiento que alcanzó el limeño de 21 años fue notable y reconocido por medios nacionales e internacionales.

‘Nacho’ continuó por la senda de la victoria hasta que el lituano Vilius Gaubas le puso fin a su prolongado buen momento en semifinales de Lisboa. Desde el 27 de septiembre, la primera raqueta peruana no conoce de victorias.

En la primera ronda del Challenger de Valencia y en la clasificación del Estocolmo Open, el deportista nacional se despidió en su estreno.

Por otro lado, Juan Pablo Varillas está urgido de un torneo que lo ayude a recobrar la confianza y el nivel que lo llevó a los octavos de final de Roland Garros y al puesto #60 en el ranking ATP.

A ‘Juampi’ le ha costado reponerse de una lesión en el cartílago de la cadera que lo alejó por cerca de cuatro meses de las canchas este año. Junto a su entrenador Diego Junqueira, trabajan para retomar el ritmo.

Desde que consiguió los cuartos de final en el Challenger de Cali —eliminado por Gonzalo Bueno—, no ha podido superar los dos clasificatorios que enfrentó en la gira brasileña: Curitiba y Costa do Sauipe.

En ese contexto, los dos torneos que disputará en Lima representarán una oportunidad para regresar a la victoria para ambos tenistas. Además, contarán con el acicate del aliento de sus connacionales tanto en el Club Golf Los Inkas como en el Club Terrazas.

Cuadro principal del Challenger de Lima 2

Mariano Navone (#91 ATP)

Juan Manuel Cerúndolo (#109 ATP)

Tristan Boyer (#120 ATP)

Cristian Garin (#127 ATP)

Hugo Dellien (#90 ATP)

Román Burruchaga (#136 ATP)

Tomás Barrios Vera (#131 ATP)

Juan Pablo Ficovich (#127 ATP)

Alex Barrena (#170 ATP)

Hady Habib (#168 ATP)

Rodrigo Pacheco Méndez (#196 ATP)

Álvaro Guillén Meza (#222 ATP)

Federico Agustín Gómez (#204 ATP)

Genaro Olivieri (#137 ATP)

Timofey Skatov (#235 ATP)

Zdeněk Kolář (#237 ATP)

Miguel Tobón (#503 ATP)

Juan Carlos Prado Ángelo (#248 ATP)

Wild Card:

Ignacio Buse (#111 ATP)

Juan Pablo Varillas (#318 ATP)

Alessandro Rubini (#325 ITF)