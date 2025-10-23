Christian Cueva vivió accidentada noche con Emelec: se peleó con árbitro, falló penal, pero clasificó a semis de Copa Ecuador 2025

'Fonchi' abrió la definición marcando, pero 'Aladino' erró su disparo. Finalmente, Emelec pasó a cuartos de final. (DSports)

Christian Cueva estuvo cerca de provocar la eliminación de Emelec en la Copa Ecuador 2025 durante la noche del miércoles 22 de octubre. El peruano no registró su mejor partido con el cuadro ‘eléctrico’ al punto que se peleó con el árbitro y falló su penal en la definición ante Guayaquil City por cuartos de final.

El ‘Cholito’ hizo su ingreso al partido a los 58′ en reemplazo de Jaime Ayoví con el objetivo de cambiar el resultado (0-0). Minutos después, exactamente a los 64′, el mediocampista peruano protagonizó un momento caliente con el árbitro ecuatoriano Oswaldo Contreras.

El exintegrante de la selección peruana fue a reclamarle al referí principal cuando de manera airada. La reacción del juez tampoco fue la mejor, pues lo confrontó. Ambos terminaron cara a cara diciéndose de todo. Las cámaras de DSports captaron este momento, que fue tema de debate en redes sociales.

Esta acción de ‘Cuevita’ denotaba su incomformidad con el score. Emelec empataba con Guayaquil City y se acercaba la definición por penales. Finalmente, esto terminó ocurriendo, pues la igualdad se mantuvo durante el tiempo reglamentario, forzando la definición desde los doce pasos con el fin de definir al clasificado a semifinales de la Copa Ecuador.

Christian Cueva volvió a fallar un penal

El elegido para abrir los penales fue su compatriota Alfonso Barco. El exUniversitario de Deportes también había ingresado en el segundo tiempo y asumió la responsabilidad de patear primero. Pese a su corta edad (23 años), el pivote demostró su carácter para definir de la mejor forma.

‘Fonchi’ puso -con mucha tranquilidad- el balón a la izquierda, mientras que el arquero Rodrigo Perea se arrojó al otro. La pelota besó las redes y su celebración fue con completa mesura. El mediocampista nacional sabía que esto recién comenzaba en el Parque Samanes.

Barco impulsó a José Cevallos para que marcara el segundo gol. Desde el otro lado, Guayaquil City no contó con jugadores efectivos. Jonathan Ordóñez, Gerónimo Plada y Manu Palma erraron sus remates. Este último fue atajado por el guardameta Pedro Ortiz.

Llegó el turno de Christian Cueva. El peruano tenía la oportunidad de cerrar la clasificación de Emelec y aparecer en todas las portadas de los diarios y plataformas deportivas de Ecuador. Pero, como ocurrió en el Mundial Rusia 2018, el ‘10′ volvió a fallar.

‘Cuevita’ decidió cruzar su remate y no le dio potencia, permitiendo que el arquero Perea lo pare con sus manos. El rostro del exCienciano mostraba su lamento. No obstante, este cambió minutos después cuando Pablo Mancilla mandó el esférico por encima del arco, dándole el boleto a semis al ‘bombillo’.

Sin duda alguna, Cueva vivió una noche accidentada con Emelec, afortunadamente tuvo un final feliz con la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Ecuador, salvándose de que las críticas hacia su persona -producto por su estado físico y subida de peso- se multipliquen.

Ahora, el que fuese el ‘10′ de la selección peruana tendrá una oportunidad de oro para ponerse a un partido de levantar su primer título en el balompié ecuatoriano. Además, de conseguir el pase a la fase 1 de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Emelec deberá esperar por su rival que saldrá del choque entre LDU de Quito y el Deportivo Cuenca. Este compromiso fue suspendido porque el cuadro ‘albo’ se encuentra disputando las semifinales con Palmeiras en el máximo certamen de Conmebol.