Diego Penny reveló que Christian Cueva podría volver a la Liga 1 en el 2026: “Un equipo importante de Lima le ha tocado la puerta”

El exarquero compartió la información con mucho misterio. (Al Ángulo)

Diego Penny se animó a revelar una noticia que ha desatado la expectativa en la Liga 1. El exarquero y ahora panelista deportivo dio a conocer un detalle sobre el futuro de Christian Cueva, quien actualmente milita en Emelec de la Primera División de Ecuador.

En la última edición del programa televisivo llamado Al Ángulo, el exgolero pidió a sus compañeros un espacio para poder soltar su ‘bomba’. Todos guardaron silencio sin imaginar de lo que podría tratarse y él procedió a contar lo que tenía.

“Algo importante que me has hecho acordar, es algo muy importante, un equipo muy importante de Lima le ha tocado la puerta a Christian Cueva para el 2026”, soltó el exguardameta de la selección peruana, dejando callados y sorprendidos a los demás panelistas.

Su compañero Diego Rebagliati descartó que se tratase de Alianza Lima, equipo con el cual está identificado y ya jugó durante dos etapas diferentes. La primera durante el 2014-2015, mientras que la segunda en el 2023.

Penny no quiso dar mayor detalle del club que se habría puesto en contacto con Christian Cueva para que vuelva al Perú después de media temporada en Ecuador. “Ahí nomás queda, síganme para más datitos”, expresó en son de broma.

‘Cuevita’ no atraviesa un buen momento en Emelec. Recientemente, él junto a sus compañeros decidieron no entrenar ante la falta de pagos. Estos factores extradeportivos, sumados a su lesión, lo harían pensar sobre su regreso al país.

¿Christian Cueva a Sport Boys?

A la par de la revelación de Diego Penny en Al Ángulo, salió la información de que Christian Cueva había sido ofrecido a Sport Boys para la próxima temporada. El periodista Diego Sotomayor, a través de su cuenta de X (antes llamada Twitter), dio mayores detalles de esta propuesta.

“A Christian Cueva lo ofrecieron a Sport Boys para el 2026. El siguiente paso es que el club analice el tema y, de ver con buenos ojos su llegada, comiencen las negociaciones”, explicó el comunicador que cubre a la ‘misilera’.

Todo dependerá del gerente deportivo, Jorge Espejo, quien se encarga de la conformación del plantel. Además, del visto bueno del administrador temporal Martín Noriega Linch y la posibilidad económica de la institución para hacerse cargo de una ficha elevada como la de Cueva.

Hay un factor que podría entorpecer la llegada del ‘Cholito’ al puerto del Callao. Lo que ocurre es que su contrato con Emelec va hasta junio del 2026, es decir, tendría que acordar una desvinculación o en todo caso el club peruano pagar para que se libere.

En contraparte, el nacido en Trujillo ha mostrado su gusto por la camiseta ‘rosada’ en una entrevista pasada. “Boys es un equipo que me llama mucho la atención la verdad. No es algo reciente, viene de tiempo atrás. Me gustaría llegar”.

De concretarse, Christian Cueva vestiría su quinta casaquilla diferente en la Liga 1. Previamente, paseó su fútbol por Universidad César Vallejo, Universidad San Martín, Alianza Lima y Cienciano.

¿Cuánto vale Christian Cueva?

La carrera de Christian Cueva entra a su recta final con 33 años. Las últimas temporadas no han sido las mejores, plagadas por lesiones y escándalos extradeportivos. Esto se ha visto reflejado en su valía en el mercado.

De acuerdo a la plataforma internacional Transfermarkt, el ‘10′ está valorizado en apenas 250 mil euros, teniendo en cuenta que llegó a bordear los 5 millones de euros cuando estaba en Krasnodar y Santos entre 2018 y 2019.

La caída del valor de Christian Cueva en el último tiempo, de acuerdo a Transfermarkt.