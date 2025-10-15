Perú Deportes

Diego Penny reveló que Christian Cueva podría volver a la Liga 1 en el 2026: “Un equipo importante de Lima le ha tocado la puerta”

El exarquero dio a conocer que el futuro de ‘Aladino’ estaría en el Perú luego de que un club de la capital se haya contactado con él de cara a la próxima temporada

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El exarquero compartió la información con mucho misterio. (Al Ángulo)

Diego Penny se animó a revelar una noticia que ha desatado la expectativa en la Liga 1. El exarquero y ahora panelista deportivo dio a conocer un detalle sobre el futuro de Christian Cueva, quien actualmente milita en Emelec de la Primera División de Ecuador.

En la última edición del programa televisivo llamado Al Ángulo, el exgolero pidió a sus compañeros un espacio para poder soltar su ‘bomba’. Todos guardaron silencio sin imaginar de lo que podría tratarse y él procedió a contar lo que tenía.

“Algo importante que me has hecho acordar, es algo muy importante, un equipo muy importante de Lima le ha tocado la puerta a Christian Cueva para el 2026”, soltó el exguardameta de la selección peruana, dejando callados y sorprendidos a los demás panelistas.

Su compañero Diego Rebagliati descartó que se tratase de Alianza Lima, equipo con el cual está identificado y ya jugó durante dos etapas diferentes. La primera durante el 2014-2015, mientras que la segunda en el 2023.

Penny no quiso dar mayor detalle del club que se habría puesto en contacto con Christian Cueva para que vuelva al Perú después de media temporada en Ecuador. “Ahí nomás queda, síganme para más datitos”, expresó en son de broma.

‘Cuevita’ no atraviesa un buen momento en Emelec. Recientemente, él junto a sus compañeros decidieron no entrenar ante la falta de pagos. Estos factores extradeportivos, sumados a su lesión, lo harían pensar sobre su regreso al país.

Diego Penny reveló que Christian
Diego Penny reveló que Christian Cueva podría volver a la Liga 1 en el 2026.

¿Christian Cueva a Sport Boys?

A la par de la revelación de Diego Penny en Al Ángulo, salió la información de que Christian Cueva había sido ofrecido a Sport Boys para la próxima temporada. El periodista Diego Sotomayor, a través de su cuenta de X (antes llamada Twitter), dio mayores detalles de esta propuesta.

A Christian Cueva lo ofrecieron a Sport Boys para el 2026. El siguiente paso es que el club analice el tema y, de ver con buenos ojos su llegada, comiencen las negociaciones”, explicó el comunicador que cubre a la ‘misilera’.

Todo dependerá del gerente deportivo, Jorge Espejo, quien se encarga de la conformación del plantel. Además, del visto bueno del administrador temporal Martín Noriega Linch y la posibilidad económica de la institución para hacerse cargo de una ficha elevada como la de Cueva.

Hay un factor que podría entorpecer la llegada del ‘Cholito’ al puerto del Callao. Lo que ocurre es que su contrato con Emelec va hasta junio del 2026, es decir, tendría que acordar una desvinculación o en todo caso el club peruano pagar para que se libere.

En contraparte, el nacido en Trujillo ha mostrado su gusto por la camiseta ‘rosada’ en una entrevista pasada. “Boys es un equipo que me llama mucho la atención la verdad. No es algo reciente, viene de tiempo atrás. Me gustaría llegar”.

Christian Cueva fue ofrecido a
Christian Cueva fue ofrecido a Sport Boys para el 2026.

De concretarse, Christian Cueva vestiría su quinta casaquilla diferente en la Liga 1. Previamente, paseó su fútbol por Universidad César Vallejo, Universidad San Martín, Alianza Lima y Cienciano.

¿Cuánto vale Christian Cueva?

La carrera de Christian Cueva entra a su recta final con 33 años. Las últimas temporadas no han sido las mejores, plagadas por lesiones y escándalos extradeportivos. Esto se ha visto reflejado en su valía en el mercado.

De acuerdo a la plataforma internacional Transfermarkt, el ‘10′ está valorizado en apenas 250 mil euros, teniendo en cuenta que llegó a bordear los 5 millones de euros cuando estaba en Krasnodar y Santos entre 2018 y 2019.

La caída del valor de
La caída del valor de Christian Cueva en el último tiempo, de acuerdo a Transfermarkt.

Temas Relacionados

Diego PennyChristian CuevaSport BoysLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Universitario puede ser tricampeón en el partido ante Sporting Cristal: ¿Qué resultados necesita para conseguirlo?

El equipo de Jorge Fossati no tendría que esperar hasta la última jornada del Torneo Clausura para levantar el trofeo de la Liga 1 2025

Universitario puede ser tricampeón en

Representante de Mara Leao desmiente a Cenaida Uribe y lanza dura crítica: “No se puede poner como dueña de la verdad”

Yuri Sampaio, representante de la voleibolista brasileña, respondió con firmeza a las declaraciones de la jefa de equipo de Alianza Lima, quien aseguró que le insistieron para que el club fiche a la central

Representante de Mara Leao desmiente

Universitario disputará 3 partidos en apenas 7 días: fechas, horarios y canales TV de su apretado fixture en el Torneo Clausura

La reprogramación del choque ante Sporting Cristal movió todo el calendario ‘crema’ en la recta final de su camino hacia el tricampeonato nacional

Universitario disputará 3 partidos en

Audio viral “no me dejan patear” de Jairo Concha llegó hasta Juventus de Italia: también lo usó la selección uruguaya y Monterrey

La popular frase del futbolista peruano ganó popularidad en redes sociales y no se ciñó al plano local. La ‘vecchia signora’ rememoró las mejores dianas de Carlos Tévez

Audio viral “no me dejan

Alianza Lima fichó a refuerzo estadounidense tras salida de Aline Timm: sería presentada en la Noche Blanquiazul de vóley 2025

Cenaida Uribe y compañía recurrieron a una vieja conocida luego de que la central portuguesa no llene las expectativas en los entrenamientos

Alianza Lima fichó a refuerzo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gremios empresariales no se sumarán

Gremios empresariales no se sumarán a la marcha de la ‘Generación Z’ del 15 de octubre

Hania Pérez de Cuellar asegura que se sorprendió cuando Dina Boluarte dijo que sus relojes Rolex eran prestados

Ministro del Interior ordena equipos especiales para capturar a prófugos como Vladimir Cerrón y asegura que “no habrá protección para nadie”

Rafael López Aliaga habría vulnerado neutralidad por uso de niños en evento de la MML, advierte informe

Mininter afirma que los estados de emergencia son “más de lo mismo”, pero no descarta toque de queda en Lima y Callao

ENTRETENIMIENTO

Flavia López en la Preliminar

Flavia López en la Preliminar del Miss Grand International 2025: así fue su pasarela en traje de baño y vestido de gala

Samantha Batallanos responde a Álvaro Rod tras calificarla de ‘interesada, egoísta y caprichosa’: “Solo los misios hablan así”

Jean Paul Gabuteau es captado ingresando a un hotel por la noche y saliendo de madrugada sin su esposa Silvia Cornejo

Magaly Medina cuestiona a Darinka Ramírez por sus viajes y lujos, ella asegura que tiene su ‘guardadito’: “No te hubieras quejado”

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli solo simulan amor por contrato: “No se aguantan más”, revelo periodista argentino

DEPORTES

Entradas para la Noche Blanquiazul

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

Universitario puede ser tricampeón en el partido ante Sporting Cristal: ¿Qué resultados necesita para conseguirlo?

Representante de Mara Leao desmiente a Cenaida Uribe y lanza dura crítica: “No se puede poner como dueña de la verdad”

Universitario disputará 3 partidos en apenas 7 días: fechas, horarios y canales TV de su apretado fixture en el Torneo Clausura

Audio viral “no me dejan patear” de Jairo Concha llegó hasta Juventus de Italia: también lo usó la selección uruguaya y Monterrey