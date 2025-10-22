Perú Deportes

A qué hora juega Real Madrid vs Juventus HOY: partido en el Bernabéu por fecha 3 de la Champions League 2025/2026

La escuadra dirigida por Xabi Alonso buscará los tres puntos ante su gente; los de Turín visitarán Chamartín con la consigna de lograr su primera victoria. Conoce los horarios del vibrante duelo

Por José Manuel Quintana

Guardar
A qué hora juega Real
A qué hora juega Real Madrid vs Juventus en Perú: partido por la fecha 3 de la UEFA Champions League.

Real Madrid y Juventus saltarán al gramado del estadio Santiago Bernabéu a por los tres puntos. Los equipos de Xabi Alonso e Igor Tudor se medirán hoy, miércoles 21 de octubre, en el marco de la fecha 3 de la UEFA Champions League. El conjunto madrileño lidera La Liga y registra puntaje perfecto en la ‘orejona’; los de Turín están lejos de los primeros puestos en la Serie A y aún no conocen de victorias en el certamen continental.

La llegada del estratega español a Valdebebas ha coincidido con un inicio de temporada pletórico de Kylian Mbapppé. El ‘galo’ se ha despachado con 15 dianas en apenas 11 partidos. En el último compromiso liguero, el exPSG marcó el tanto de la victoria tras una notable asistencia de Arda Guler.

El turco, dicho sea de paso, es uno de los futbolistas que más ha ganado minutos desde que asumió el exjugador. “Por la calidad que tiene es una mezcla entre Özil y Guti. Guti tenía esa calidad para jugar cerca de la construcción y de delantero. Hay que seguir empujándole y acompañándole, pero estamos muy contentos con el peso que está teniendo en el juego”, concedió Alonso en la conferencia de prensa previa al juego de mañana.

Kylian Mbappé (izquierda) del Real
Kylian Mbappé (izquierda) del Real Madrid observa la trayectoria del balón en el gol de la victoria 1-0 ante Getafe en la Liga española, el domingo 19 de octubre de 2025, en Getafe, España. (AP Foto/Manu Fernández)

Por otro lado, el panorama no marcha bien en el ‘bianconero’. En el torneo doméstico italiano no levantan cabeza. Luego de tres empates al hilo, cayeron en su visita al Como y agudizaron la tesitura. Por lo tanto, buscarán en la capital española un impulso para salir de este negativo momento en el inicio de la temporada.

El adiestrador Igor Tudor ha señalado que no está al tanto de lo que dice la prensa sobre el rendimiento del equipo. “Reacciono viendo energía alrededor de mí. No tengo pensamientos sobre mí mismo, estoy centrado en el equipo. Me ocupo de ayudar al equipo, disfruto de ello aunque haya dificultades. Soy consciente de todo lo que pasa”, expresó.

La ‘vecchia signora’ está ávida de una victoria, puesto que en la competencia europea no registra victorias en las dos primeras fechas: se estrenó con una paridad a dos frente al Villarreal en La Cerámica y salvó un empate a extremis ante el Dortmund en Turín.

Soccer Football - Serie A
Soccer Football - Serie A - Como v Juventus - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 19, 2025 Juventus' Filip Kostic looks dejected after the match REUTERS/Guglielmo Mangiapane

A qué hora juega Real Madrid vs Juventus por Champions League 2025/2026

Las acciones están pactadas para iniciar a las 14:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de España. En cuanto a otros países, comenzarán de la siguiente manera: a las 13:00 horas de México; a las 14:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 15:00 horas de Estados Unidos, Venezuela y Bolivia; a las 16:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Canal para seguir seguir Real Madrid vs Juventus por Champions League 2025/2026

El Real Madrid vs Juventus será transmitido por ESPN 2 y la plataforma en streaming Disney + en Perú y todos los países de Latinoamérica. Mientras que en México se emitirá por Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes.

Posibles alineaciones

  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militão, David Alaba, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Franco Mastantuono, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.
  • Juventus: Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly; Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Filip Kostić; Kenan Yıldız, Francisco Conceição; Jonathan David.
Dónde ver Real Madrid vs
Dónde ver Real Madrid vs Juventus en Perú: canal TV online del duelo por fecha 3 de la UEFA Champions League. Crédito: Transfermarkt/Juvefc.com

Último enfrentamiento

En el último enfrentamiento entre Real Madrid y Juventus corresponde a los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami. El Real Madrid se impuso por 1-0 gracias a un cabezazo decisivo de Gonzalo García al minuto 54 tras un centro de Trent Alexander‑Arnold.

La ‘vecchia signora’ mostró carácter sobre todo en la primera mitad, pero no logró concretar y fue superado tras el descanso por el control creciente de los blancos, que ingresaron al grupo de los mejores ocho equipos de la competición.

Temas Relacionados

Real MadridJuventus FCChampions Leagueperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, martes 21 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Durante este día regresará la Champions League con compromisos de Barcelona, Manchester City, Atlético Madrid y más equipos. Revisa la agenda deportiva

Partidos de hoy, martes 21

Diego Rebagliati advirtió a Alianza Lima por posible interés en Luis Ramos: “No es más que Paolo Guerrero ni Hernán Barcos”

El comentarista deportivo habló de la opción que el club ‘blanquiazul’ fiche al ‘Tanque’ en medio de la posible continuidad del ‘Depredador’ y el ‘Pirata’

Diego Rebagliati advirtió a Alianza

Pedro Gallese entra a nominación de la MLS por Mejor Atajada del Año ante Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez

El portero de la selección peruana necesita el apoyo de todos los simpatizantes nacionales y del Orlando City para sacar adelante una votación digital. Su intervención al goleador uruguayo saca boleto de ganador siempre y cuando sea respaldado

Pedro Gallese entra a nominación

Club Tigre pide mesura frente a la progresión de Marco Rivas: “Hay que tratar de acompañarlo, todo tiene su proceso”

El cuerpo técnico de la reserva ha analizado el crecimiento acelerado del joven valor peruano, que de ahora en adelante será una alternativa en el plantel principal a cargo de Diego Dabove

Club Tigre pide mesura frente

Mauro Cantoro apuesta por el triunfo de Universitario frente a Sporting Cristal: “Lo puede sacar adelante tranquilamente”

El exfutbolista de la ‘U’ expresó su total confianza en el equipo de Jorge Fossati, convencido de que cuenta con las armas necesarias para superar al cuadro ‘celeste’ en un duelo clave del Torneo Clausura

Mauro Cantoro apuesta por el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí declara estado de

José Jerí declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, pero no anuncia las medidas que implementará

José Luna pide aplicar fallo del TC a favor de Keiko Fujimori para librarse de investigación por lavado de activos

Congreso: Rospigliosi pide reincorporar a la PNP a suboficial investigado por asesinato de músico y justifica el disparo

MTC renunciará a retribución para que pasajeros no paguen TUUA nacional en el Aeropuerto Jorge Chávez, adelantó Katy Ugarte

Betssy Chávez discute con jueza que rechazó suspender audiencia por motivos médicos: “Lo que está haciendo no es correcto”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug se somete a

Melissa Klug se somete a abdominoplastia, reducción de mamas, y más tras ruptura con Jesús Barco: “Me duele hasta el ojo”

Dayanita viaja a EE. UU. y aclara que rechazó propuesta de cine adulto: “Voy a seguir con mi carrera de comedia”

Hija mayor de Christian Domínguez habría tenido enfrentamiento con los hijos de Karla Tarazona: “No había adultos en la casa”

Jesús Barco rompe el silencio tras su ruptura con Melissa Klug: “Reset, restart y refocus”

La historia de amor entre Melissa Klug y Jesús Barco: “Estamos 2025, no se han casado y terminaron dos veces”

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 21

Partidos de hoy, martes 21 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Diego Rebagliati advirtió a Alianza Lima por posible interés en Luis Ramos: “No es más que Paolo Guerrero ni Hernán Barcos”

Pedro Gallese entra a nominación de la MLS por Mejor Atajada del Año ante Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez

Club Tigre pide mesura frente a la progresión de Marco Rivas: “Hay que tratar de acompañarlo, todo tiene su proceso”

Mauro Cantoro apuesta por el triunfo de Universitario frente a Sporting Cristal: “Lo puede sacar adelante tranquilamente”