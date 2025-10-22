A qué hora juega Real Madrid vs Juventus HOY: partido en el Bernabéu por fecha 3 de la Champions League 2025/2026

A qué hora juega Real Madrid vs Juventus en Perú: partido por la fecha 3 de la UEFA Champions League.

Real Madrid y Juventus saltarán al gramado del estadio Santiago Bernabéu a por los tres puntos. Los equipos de Xabi Alonso e Igor Tudor se medirán hoy, miércoles 21 de octubre, en el marco de la fecha 3 de la UEFA Champions League. El conjunto madrileño lidera La Liga y registra puntaje perfecto en la ‘orejona’; los de Turín están lejos de los primeros puestos en la Serie A y aún no conocen de victorias en el certamen continental.

La llegada del estratega español a Valdebebas ha coincidido con un inicio de temporada pletórico de Kylian Mbapppé. El ‘galo’ se ha despachado con 15 dianas en apenas 11 partidos. En el último compromiso liguero, el exPSG marcó el tanto de la victoria tras una notable asistencia de Arda Guler.

El turco, dicho sea de paso, es uno de los futbolistas que más ha ganado minutos desde que asumió el exjugador. “Por la calidad que tiene es una mezcla entre Özil y Guti. Guti tenía esa calidad para jugar cerca de la construcción y de delantero. Hay que seguir empujándole y acompañándole, pero estamos muy contentos con el peso que está teniendo en el juego”, concedió Alonso en la conferencia de prensa previa al juego de mañana.

Kylian Mbappé (izquierda) del Real Madrid observa la trayectoria del balón en el gol de la victoria 1-0 ante Getafe en la Liga española, el domingo 19 de octubre de 2025, en Getafe, España. (AP Foto/Manu Fernández)

Por otro lado, el panorama no marcha bien en el ‘bianconero’. En el torneo doméstico italiano no levantan cabeza. Luego de tres empates al hilo, cayeron en su visita al Como y agudizaron la tesitura. Por lo tanto, buscarán en la capital española un impulso para salir de este negativo momento en el inicio de la temporada.

El adiestrador Igor Tudor ha señalado que no está al tanto de lo que dice la prensa sobre el rendimiento del equipo. “Reacciono viendo energía alrededor de mí. No tengo pensamientos sobre mí mismo, estoy centrado en el equipo. Me ocupo de ayudar al equipo, disfruto de ello aunque haya dificultades. Soy consciente de todo lo que pasa”, expresó.

La ‘vecchia signora’ está ávida de una victoria, puesto que en la competencia europea no registra victorias en las dos primeras fechas: se estrenó con una paridad a dos frente al Villarreal en La Cerámica y salvó un empate a extremis ante el Dortmund en Turín.

Soccer Football - Serie A - Como v Juventus - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 19, 2025 Juventus' Filip Kostic looks dejected after the match REUTERS/Guglielmo Mangiapane

A qué hora juega Real Madrid vs Juventus por Champions League 2025/2026

Las acciones están pactadas para iniciar a las 14:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de España. En cuanto a otros países, comenzarán de la siguiente manera: a las 13:00 horas de México; a las 14:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 15:00 horas de Estados Unidos, Venezuela y Bolivia; a las 16:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Canal para seguir seguir Real Madrid vs Juventus por Champions League 2025/2026

El Real Madrid vs Juventus será transmitido por ESPN 2 y la plataforma en streaming Disney + en Perú y todos los países de Latinoamérica. Mientras que en México se emitirá por Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes.

Posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militão, David Alaba, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Franco Mastantuono, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.

Juventus: Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly; Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Filip Kostić; Kenan Yıldız, Francisco Conceição; Jonathan David.

Dónde ver Real Madrid vs Juventus en Perú: canal TV online del duelo por fecha 3 de la UEFA Champions League. Crédito: Transfermarkt/Juvefc.com

Último enfrentamiento

En el último enfrentamiento entre Real Madrid y Juventus corresponde a los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami. El Real Madrid se impuso por 1-0 gracias a un cabezazo decisivo de Gonzalo García al minuto 54 tras un centro de Trent Alexander‑Arnold.

La ‘vecchia signora’ mostró carácter sobre todo en la primera mitad, pero no logró concretar y fue superado tras el descanso por el control creciente de los blancos, que ingresaron al grupo de los mejores ocho equipos de la competición.