El deslumbrante aporte del ‘Tunche’ Rivera a Universitario que lo consagra como uno de los mejores artilleros de la Liga 1 2025

El futbolista ‘merengue’ registra cifras que igualan el rendimiento del mayor ariete del torneo local. En su última presentación, se vistió nuevamente de héroe

Por José Manuel Quintana

11 goles en el año
11 goles en el año para José Rivera. Crédito: Universitario de Deportes

Existe una diferencia marcada en el deporte entre suplente y revulsivo. El primero es simple y llanamente un jugador que puede suplir a un compañero; en cambio, el segundo, es aquel que está en condiciones de cambiar el rumbo del partido. Este adjetivo calza sin atenuantes con José Rivera. El intrépido ‘Tunche’ dejó el banquillo de los locales en el estadio Nacional y se despachó con un tanto agónico para Universitario.

La diana le dio una victoria determinante al cuadro dirigido por Jorge Fossati. El nacido en Tarapoto hace 28 años se siente a gusto con esta función. En un momento donde las papas realmente quemaban, el ariete iluminó la noche para los seguidores de la escuadra estudiantil con un testarazo para los libros en el último tramo de la presente temporada.

Este rendimiento del ex Unión Comercio ha sido sostenido a lo largo de sus tres temporadas en el club. Las cifras consignadas por el atacante alcanzan a la producción goleadora de Facundo Callejo. El artillero de Cusco FC mantiene una media de un tanto cada 92 minutos, el mismo promedio documenta el jugador de la ‘U’.

El delantero puso el 2-1 final en el Estadio Nacional. (Video: GOLPERU)

La salvedad en esta estadística está en el promedio de minutos jugados por ambos futbolistas. El argentino de 33 años suma 2024 minutos jugados en la temporada con una media de 72′ por partido. Rivera ha disputado 1010 minutos en esta edición de la Liga 1 y promedia 37′ por encuentro liguero.

En síntesis, Rivera es un futbolista que aporta notablemente a la producción goleadora de Universitario. Desde su llegada en 2023, ha movido las redes rivales 25 veces en 97 partidos jugados. Dentro de este guarismo de anotaciones, solo ocho tantos los marcó como titular y 17 de ellos ingresando desde el banquillo.

¿Podría ser una opción ante Cristal?

Universitario de Deportes afrontará un nuevo desafío en la búsqueda de su ansiado tricampeonato cuando se mida ante Sporting Cristal. Si los de Odriozola salen airosos ante los ‘bajopontinos’, estarán en condiciones de sellar el título nacional en su encuentro ante ADT el próximo domingo.

Gol de José Rivera en
Gol de José Rivera en Universitario vs Ayacucho FC por Torneo Clausura 2025. - Crédito: GOLPERÚ

En este contexto, crece la expectativa sobre la delantera que presentará Fossati sobre el gramado del estadio Nacional. Álex Valera es prácticamente inamovible por su positivo presente. La duda radica en quién lo acompañará. En los últimos encuentros, Jairo Vélez ha tomado el lugar de Edison Flores. Sin embargo, las destacadas actuaciones delTunche’ Rivera crean una opción de titular más para el estratega uruguayo.

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y dónde ver el clásico

El enfrentamiento entre Universitario y Sporting Cristal, que fue postergado por razones de seguridad, ya tiene nueva fecha confirmada. El partido se disputará el jueves 23 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Lima, donde el elenco del Rímac ejercerá de local.

Este clásico siempre ha significado un duelo apasionado y lleno de historia entre dos de los clubes más grandes del país. Para esta temporada, ambos equipos llegan con ambiciosos objetivos y plantillas reforzadas, por lo que el encuentro promete ser una batalla intensa, cargada de emociones y momentos decisivos que podrían definir la lucha por el título nacional.

Universitario se enfrentará a Sporting
Universitario se enfrentará a Sporting Cristal este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.

La transmisión oficial del clásico entre ‘cerveceros’ y ‘merengues’ estará a cargo de L1 MAX, canal que posee los derechos exclusivos de la mayoría de los equipos del torneo local, incluyendo al club ‘celeste’. Además, el partido podrá verse en vivo a través de la plataforma online L1 Play, accesible desde cualquier dispositivo móvil o computadora mediante suscripción.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa y en tiempo real del encuentro. En nuestra página web encontrarás alineaciones, previa, incidencias minuto a minuto, goles y todo lo que suceda en el Estadio Nacional para que no te pierdas ningún detalle de este especial enfrentamiento.

