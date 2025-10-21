José Rivera marcó agónico gol del triunfo en Universitario vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

El delantero puso el 2-1 final en el Estadio Nacional. (Video: GOLPERU)

José Rivera, la llave resolutiva. El ‘Tunche’ liberó las tensiones en el estadio Nacional con un gol agónico en el Universitario de Deportes vs Ayacucho FC, por la jornada 15° del Torneo Clausura de Liga 1 2025. Con un zambullida inolvidable para todos los presentes, condujo a los suyos a un triunfo categórico.

El nerviosismo se había apoderado del coloso de José Díaz. La ‘U’, contra todo pronóstico, se encontraba contra las cuerdas por el golpe que le asestó los ‘zorros’ y la posterior expulsión de Andy Polo por una entrada descalificadora cuando la pelota no estaba en juego.

Ayacucho FC, corajudo opositor, se llenó de más confianza por la ventaja numérica dentro del campo. Movía la pelota con paciencia y cierto criterio, pero faltaba oxígeno. Era obvio, puesto que toda la gasolina se había perdido en constantes galopadas en distintas fases de la cancha. A ello había que agregar que el grupo comenzaba a mermar físicamente.

En esas, ya en tiempo de reposición, Universitario se acordó de su localía y valentía. Con el reloj en la mano y el corazón en la boca, construyó una acción tan rápida como directa que dio inicio en los pies de Anderson Santamaría, cuyo desparpajo lo hizo salir de su zona defensiva para instalarse cerca del medio sector.

Alargó el esférico con Edison Flores, una de las variantes de Jorge Fossati en los minutos decisivos, quien no lo pensó demasiado para ejecutar un cambio de orientación con destino a José Carabalí, otra variante del ‘Nonno’, en cuyos pies surgió el cénit de la acción que devino en el grito más fuerte de los ‘cremas’.

El servicio del ecuatoriano cayó exactamente en el corazón del área de Ayacucho FC. Allí apareció, con una zambullida de época, el ‘Tunche’ Rivera, el cambio resolutivo del DT de Universitario, para conectar de cabeza y decretar la victoria agónica con todo el pueblo ‘crema’ de su lado.

