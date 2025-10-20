Perú Deportes

Stefano Peschiera participará en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025: “Vamos a dar todo por el Perú”

El velerista nacional, ganador de una histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 2024, liderará al Team Perú en una nueva aventura. “Significa un gran honor”, explicó

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Stefano Peschiera, a toda marcha.
Stefano Peschiera, a toda marcha. - Crédito: ILCA Sailing

Stefano Peschiera quiere seguir cosechando triunfos con el Team Perú. Una oportunidad ideal para ello será los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, en los que será parte presentándose como una de las mayores cartas de garantía para llevarse la presea de oro. Su condición de olímpico histórico abre esa posibilidad.

Es un honor representar al Perú en eventos internacionales, no solo por el hecho de la adrenalina y la competencia, sino también porque estás llevando a los 34 millones de peruanos en ese barco, en ese velero, lo cual significa un gran honor y es una gran responsabilidad”, sostuvo Peschiera en declaraciones ofrecidas al Programa de Apoyo al Deportista (PAD).

Stefano Peschiera participará en los
Stefano Peschiera participará en los Juegos Bolivarianos 2025. - Crédito: IPD

Voy a estar en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y vamos a dar todo por el país. Les voy a dejar un dato curioso: la Bahía de Paracas va a ser la sede de vela. Nos vemos a fines de noviembre y ¡arriba Perú!”, añadió.

La nueva edición de los Juegos Bolivarianos está impulsada por el Instituto Peruano del Deporte. Durará cerca de dos semanas (22 de noviembre al 7 de diciembre) y contará con la presencia de 17 países participantes: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Barbados, Costa Rica, Curazao, Jamaica, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Peschiera se quiebra al recordar el camino transitado que lo llevó a colgarse la histórica medalla olímpica en los Juegos de París. | VIDEO: @StefoPeschiera

Paracas

La localidad de Paracas es algo más que un sitio común para Stefano Peschiera. Allí aprendió a amar el deporte y abrazar a la vela como la parte más importante de su vida. También conoció de grandes momentos como el inicio de su carrera emergente al llevarse una invaluable medalla.

El campeonato sudamericano de Optimist, en 2008, con 13 años en Paracas, pocos días después de que muera mi abuelo, quien me inculcó este deporte, es el torneo con mayor valor. Ganamos el campeonato sudamericano por equipos. Yo era el menor y aun así tenía mucha tenacidad y bastante inteligencia estratégica para competir. Desde esa edad me fui dando cuenta de que había objetivos que se podían lograr”, reconoció en un diálogo con Infobae Perú.

Stefano Peschiera, de 29 años,
Stefano Peschiera, de 29 años, asegura que los verdaderos campeones se forjan de la mano de Dios. - Crédito: Paula Elizalde

Por ese lugar también ha hecho mucho en lo que respecta a la difusión deportiva. No bien llegó de París, con la presea de bronce en el cuello, se metió de lleno a un proyecto con el que brindará una enorme contribución en la fomentación de la vela en los más pequeños: el Centro de Alto Rendimiento.

“No será un centro de vacaciones, vamos a diseñar cuartos donde la gente pueda alojarse, dormir bien, alimentarse bien, contar con instrumentos de preparación física e instalaciones para guardar las embarcaciones. Eso es lo único que se necesita para que gente de todo el Perú venga a hospedarse y entrenar. Yo me presto a dar campamentos de entrenamiento y capacitaciones a chicos de todo nivel hacia el futuro”, admitió.

El histórico medallista en París 2024 confía en la palabra de la presidenta Dina Boluarte para llevar a cabo el proyecto a favor de la disciplina de la vela. | VIDEO: Paula Elizalde

Memorable

El 7 de agosto de 2024 se marcó un antes y un después para el deporte peruano: Stefano Peschiera ganó la medalla de bronce en la modalidad dinghy masculino de vela en los Juegos Olímpicos de París 2024, disputados en Marsella. Este logro rompió una sequía de 32 años sin podio olímpico para el Perú, convirtiéndose en la quinta medalla olímpica de su historia.

La carrera final no fue fácil: las condiciones climáticas obligaron a suspender y reiniciar la prueba, pero el velerista supo remontar y consolidar su posición para hacerse del bronce. Gracias a esta medalla, Peschiera fue distinguido con los Laureles Deportivos en el grado de Gran Oficial por el Estado peruano, lo que refleja la magnitud de su hazaña.

Es un sueño hecho realidad. La medalla es simbólica. La gente me dice “oye, ¿y la cuidas con tu vida? Mira, se te está pelando, ¿no sientes que es el fin del mundo?” Y respondo: “podría la medalla hundirse en el mar y me sentiría exactamente igual”. Que me hayan dado un pedazo de metal no quita todo lo que hay detrás", valoró con Infobae.

Temas Relacionados

Stefano PeschieraJuegos Bolivarianos 2025Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025peru-deportes

Más Noticias

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La fórmula del vigente campeón para imponerse de local no cambia a pesar de no jugar en el Monumental: presión intensa desde el primer minuto y un ritmo vertiginoso por las bandas. Sigue las incidencias en vivo

Universitario vs Ayacucho FC EN

Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC HOY: canal tv online del duelo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo de Jorge Fossati no piensa ceder puntos más allá de su favoritismo ante los ‘zorros’, que seguro querrán dar pelea, pues luchan por no perder la categoría. Conoce cómo seguir el cotejo

Dónde ver Universitario vs Ayacucho

A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC HOY: duelo en el Nacional por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Toca el turno de los ‘cremas’, que seguro buscarán mantener su buena racha de triunfos para seguir en lo más alto del campeonato. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Universitario

El alarmante presente de Oliver Sonne en el Burnley: postergado por el DT Scott Parker en Premier League y con posibilidades de salir

El seleccionado de Perú empezó integrando la oncena titular, pero con el avance de las fechas perdió sitio. Actualmente, ni siquiera conforma las planificaciones. Su futuro es desalentador

El alarmante presente de Oliver

Golazo de Hernán Barcos con genialidad individual en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

El ‘Pirata’ ya lleva 14 goles anotados con los ‘victorianos’ en la actual temporada, un promedio importante en sus estadísticas. Se contempla la posibilidad de que permanezca un año más en la institución

Golazo de Hernán Barcos con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori señala que “en

Keiko Fujimori señala que “en pocos días” informará si va por una cuarta candidatura presidencial: “Tomaré la decisión con mis hijas”

Anulación del caso Cócteles, a favor de Keiko Fujimori, ¿puede favorecer a Ollanta Humala y Susana Villarán?

Keiko Fujimori anuncia que Fuerza Popular evalúa denunciar al fiscal José Domingo Pérez tras fallo del TC

Keiko Fujimori será candidata a la presidencia en 2026 e irá por cuarta vez a las urnas, señala Martha Moyano

“Miserable”: ola de críticas contra Fernando Rospigliosi por llamar ‘terruco’ a músico que recibió disparo de policía en protesta

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina revelará imágenes de

Magaly Medina revelará imágenes de Jesús Barco en un día de piscina con amigas: ¿la causa del comunicado borrado de Melissa Klug?

Xiomy Kanashiro evita confirmar compromiso con Jefferson Farfán: “Mientras menos cuentes, mejor te va”

Gustavo Salcedo le pide perdón a Maju Mantilla y Christian Rodríguez tras semanas de controversia: “Les pido disculpas a ambos”

Gian Marco anuncia las nuevas fechas de su gira nacional tras posponerla por la violencia: “Espero volver a abrazarlos con música”

Ibai Llanos anuncia su llegada a Perú en noviembre: “Por fin probaré el pan con chicharrón”

DEPORTES

Universitario vs Ayacucho FC EN

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC HOY: canal tv online del duelo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC HOY: duelo en el Nacional por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El alarmante presente de Oliver Sonne en el Burnley: postergado por el DT Scott Parker en Premier League y con posibilidades de salir

Golazo de Hernán Barcos con genialidad individual en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2025