Perú Deportes

Gol de Paolo Guerrero con certero remate en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

El ‘Depredador’ le sacó provecho a un balón que quedó suelto tras un disparo en el travesaño de parte de Eryc Castillo, poniendo así el 1-0 para los ‘íntimos’

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
Esto tras gran combinación con Eryc Castillo. (Video: L1MAX)

Alianza Lima se medía en condición de visitante frente a Sport Huancayo en un duelo válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el comienzo, los dueños de casa tomaron el protagonismo con la posesión del balón y el adelantamiento de sus líneas para volcar su propuesta ofensiva, generando constante peligro sobre el cuadro ‘blanquiazul’, que le costó entrar al partido hasta que se acomodó. Eso fue favorable para los ‘íntimos’, que lograron ponerse arriba en el marcador a través de Paolo Guerrero, quien de un derechazo anotó su gol.

Esta acción se llevó a cabo a los 23 minutos de la primera mitad. El arquero Guillermo Viscarra salió jugando desde el fondo con Renzo Garcés, que jugó con Miguel Trauco. El lateral izquierdo mandó un balón bombeado para el ‘Depredador’, quien se recogió unos metros e intentó pivotear con Eryc Castillo, aunque sin precisión.

Nahuel Luján se interpuso y robó el balón para apoyarse con Edu Villar. El volante de 21 años retrocedió con Johan Madrid, que metió un pase por la banda derecha para el argentino, que hizo rebotar la pelota en el ‘Mago’. El ‘rojo matador’ parecía tener controlado el juego hasta que Diego Carabaño erró en un pase.

Trauco aprovechó esta falla y descargó con la ‘Culebra’, que jugó en pared con Pablo Ceppelini. El extremo ecuatoriano avanzó por el sector izquierdo y encaró a Madrid, eludiendo a dos rivales con una entrega para Guerrero, que leyó bien la acción y le devolvió el esférico de taco. El disparo de Castillo impactó en el travesaño, pero después quedó suelto para que Paolo, con sacó un certero remate pese a la embestida de Yonatan Marillo, y colocó el 1-0 a favor de Alianza Lima. Esto desató la algarabía de todos sus hinchas en el estadio IPD Huancayo.

El remate al palo de
El remate al palo de Eryc Castillo y el posterior gol de Paolo Guerrero en Alianza Lima vs Sport Huancayo.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Paolo GuerreroAlianza LimaSport HuancayoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con los regresos de Guillermo Viscarra y Alessandro Burlamaqui, los ‘blanquimorados’ busca el triunfo de visita. Además, el encuentro marca el regreso de ‘Pipo’ Gorosito al banquillo visitante. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Aixa Vigil inició una nueva etapa con San Martín con optimismo: “Si yo me fui de Alianza Lima fue para crecer”

La exjugadora ‘blanquiazul’ valoró su progreso en el club ‘santo’, pese a las dudas que tuvo al cambiar de equipo, y destacó el trabajo del técnico Guilherme Schmitz en la consolidación del plantel

Aixa Vigil inició una nueva

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El elenco ‘victoriano’ enfrentará como visitante al ‘rojo matador’, que viene de un momento irregular. A continuación, se detallan los horarios del cotejo

A qué hora juega Alianza

La desconcertante situación de Felipe Chávez tras su debut en la selección peruana: “No sabe qué planes tiene la FPF con él”

El periodista deportivo, Mauricio Loret de Mola, manifestó la postura del entorno del joven volante de Bayern Múnich en relación a una próxima convocatoria a la ‘bicolor’

La desconcertante situación de Felipe

“En Universitario hay dos que renunciaron a la selección por cobardes”: el duro mensaje de Percy Olivares a Franco Velazco

La polémica por la reprogramación del clásico moderno sumó un nuevo capítulo con fuertes declaraciones cruzadas entre ambos clubes. El ‘Zancudo’, figura importante de Sporting Cristal, respondió con todo a los comentarios del administrador crema

“En Universitario hay dos que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi califica de ‘terruco’

Fernando Rospigliosi califica de ‘terruco’ a fallecido Eduardo Ruiz Sanz y pide liberar a suboficial Luis Magallanes

Congreso debatirá la confianza al primer gabinete de José Jerí: Pleno se realizará este miércoles 22 de octubre

“Se cae el caso”: exabogado de Fuerza Popular explica el efecto del fallo del TC en favor de Keiko Fujimori

TC anula caso Cócteles: Congresistas y políticos reaccionan a sentencia que libera de todo delito a Keiko Fujimori y Fuerza Popular

Sentencia del TC que anula el caso Cócteles la libera de acusaciones por lavado de activos y organización criminal

ENTRETENIMIENTO

Ibai Llanos anuncia su llegada

Ibai Llanos anuncia su llegada a Perú en noviembre: “Por fin probaré el pan con chicharrón”

‘Gemelos Paletazo’ revelan que denunciaron extorsión y la Policía les dio ‘precios’ para cuidarlos: “Nos ofrecían servicio”

Melissa Klug aclara comunicado de ruptura con Jesús Barco: “Lo siento”

Beto Ortiz confirma el fin de ‘El Valor de la Verdad’, tras cambios en Panamericana Televisión: “Se termina este año”

Natalia Salas agradece muestras de apoyo tras revelar que el cáncer regresó: “Piénsenme sana y feliz”

DEPORTES

Aixa Vigil inició una nueva

Aixa Vigil inició una nueva etapa con San Martín con optimismo: “Si yo me fui de Alianza Lima fue para crecer”

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La desconcertante situación de Felipe Chávez tras su debut en la selección peruana: “No sabe qué planes tiene la FPF con él”

“En Universitario hay dos que renunciaron a la selección por cobardes”: el duro mensaje de Percy Olivares a Franco Velazco