Gol de Paolo Guerrero con certero remate en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

Alianza Lima se medía en condición de visitante frente a Sport Huancayo en un duelo válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el comienzo, los dueños de casa tomaron el protagonismo con la posesión del balón y el adelantamiento de sus líneas para volcar su propuesta ofensiva, generando constante peligro sobre el cuadro ‘blanquiazul’, que le costó entrar al partido hasta que se acomodó. Eso fue favorable para los ‘íntimos’, que lograron ponerse arriba en el marcador a través de Paolo Guerrero, quien de un derechazo anotó su gol.

Esta acción se llevó a cabo a los 23 minutos de la primera mitad. El arquero Guillermo Viscarra salió jugando desde el fondo con Renzo Garcés, que jugó con Miguel Trauco. El lateral izquierdo mandó un balón bombeado para el ‘Depredador’, quien se recogió unos metros e intentó pivotear con Eryc Castillo, aunque sin precisión.

Nahuel Luján se interpuso y robó el balón para apoyarse con Edu Villar. El volante de 21 años retrocedió con Johan Madrid, que metió un pase por la banda derecha para el argentino, que hizo rebotar la pelota en el ‘Mago’. El ‘rojo matador’ parecía tener controlado el juego hasta que Diego Carabaño erró en un pase.

Trauco aprovechó esta falla y descargó con la ‘Culebra’, que jugó en pared con Pablo Ceppelini. El extremo ecuatoriano avanzó por el sector izquierdo y encaró a Madrid, eludiendo a dos rivales con una entrega para Guerrero, que leyó bien la acción y le devolvió el esférico de taco. El disparo de Castillo impactó en el travesaño, pero después quedó suelto para que Paolo, con sacó un certero remate pese a la embestida de Yonatan Marillo, y colocó el 1-0 a favor de Alianza Lima. Esto desató la algarabía de todos sus hinchas en el estadio IPD Huancayo.

El remate al palo de Eryc Castillo y el posterior gol de Paolo Guerrero en Alianza Lima vs Sport Huancayo.

