Gol agónico de Irven Ávila con oportuno cabezazo para triunfo de Sporting Cristal ante Garcilaso por Liga 1 2025

El delantero puso el 1-0 en Cusco. (Video: L1MAX)

Sporting Cristal consiguió una victoria clave este domingo al derrotar por 1-0 a Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El autor del único tanto del partido fue Irven Ávila, quien apareció en los minutos finales para desatar la alegría ‘rimense’ con un gol oportuno que mantiene a su equipo en la pelea por el título.

El trámite del encuentro fue cerrado y de mucha fricción, con escasas oportunidades claras para ambos equipos. La intensidad en el mediocampo y las exigencias propias de jugar en la altura hicieron que el juego se tornara trabado y poco vistoso. Cuando todo apuntaba a un empate sin goles, a los 88 minutos llegó la jugada decisiva que inclinó la balanza a favor del conjunto visitante.

En ese momento, Sporting Cristal generó dos oportunidades consecutivas para abrir el marcador. La primera fue protagonizada por Maxloren Castro, quien quedó mano a mano con el arquero rival Patrick Zubczuk, pero el portero se lució con una notable atajada para mantener el cero. Sin embargo, el peligro en el área de Garcilaso no había terminado.

Inmediatamente después, Martín Távara tomó la pelota y, sin titubear, lanzó un potente disparo desde fuera del área que impactó violentamente en el travesaño. Zubczuk quedó rendido y no pudo evitar que el rebote quedara suelto en el corazón del área, y fue entonces cuando apareció Irven Ávila, siempre atento, para conectar de cabeza y enviar el balón al fondo del arco, desatando la euforia celeste.

Celebración de Irven Ávila tras darle el triunfo a Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso. Crédito: Prensa SC

Tras el gol, se vivieron momentos de tensión, ya que el VAR intervino para revisar una posible posición adelantada en la jugada. Finalmente, se confirmó que el ‘Cholito’ estaba en posición legal, al igual que el resto de sus compañeros durante toda la acción, por lo que el tanto fue validado sin inconvenientes. En los minutos finales, Garcilaso intentó reaccionar y buscar el empate, pero sus esfuerzos no fueron suficientes, y el partido terminó con un ajustado 1-0 a favor de Sporting Cristal.

Irven Ávila y un gol que demuestra su vigencia

El gol de Irven Ávila tuvo el sello inconfundible de un delantero con oficio: oportuno, letal y decisivo. Fue una de esas anotaciones que definen partidos cerrados, donde cada detalle cuenta. El ‘Cholito’, que ingresó en el segundo tiempo, volvió a demostrar por qué sigue siendo una pieza valiosa en Sporting Cristal.

Apareció en el momento justo para cambiar el destino del encuentro, haciendo gala de su experiencia, su lectura del juego y ese instinto goleador que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. A sus 35 años, continúa demostrando su vigencia en el fútbol peruano.

El tanto ante Garcilaso fue su noveno en la presente temporada, además de acumular dos asistencias. Si bien ha perdido protagonismo como titular habitual, responde cada vez que le toca ingresar, como lo hizo esta noche en Cusco, donde le dio al conjunto celeste un triunfo agónico y clave en la lucha por el Clausura. Su presencia sigue siendo garantía de gol en momentos críticos.

El cuadro 'celeste' derrotó 1-0 en Cusco con gol de Irven Ávila. (Video: L1MAX)

Tras este valioso triunfo en Cusco, Sporting Cristal ya se enfoca en su próximo gran desafío: enfrentará a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional, en un duelo que promete ser determinante en la lucha por el título. El clásico moderno no solo será un duelo de alto voltaje, sino también una oportunidad clave para que los dirigidos por Paulo Autuori recorten distancias con el líder del Clausura.