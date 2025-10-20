Golazo de Hernán Barcos con genialidad individual en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

El delantero puso el 2-0 en Huancayo. (Video: L1MAX)

Hernán Barcos hizo su aparición goleadora en el Alianza Lima vs Sport Huancayo, en La Incontrastable, por la jornada 15° del Torneo Clausura 2025. Con esa diana, que dicho sea de paso cuenta con una enorme importancia por la elaboración y definición, el veterano argentino llegó a las 14 conquistas.

No era parte del enfrentamiento HB9. La disposición técnica de Néstor Gorosito, quien por fin regresó a la parcela técnica después de haber cumplido con un periodo largo de suspensión, fue clara: el ‘Pirata’ como suplente mientras la posición de atacante titular fue ofrecida al incontestable Paolo Guerrero.

De hecho, el ‘Depredador’ cumplió con su oficio goleador abriendo la cuenta, tras una destacada asociación con Eryc Castillo. Fue más que una exhibición lo del ‘9′, pero el cansancio por el trajín superior en la altitud fulminó su estado de forma. Con ello, a los 70′ minutos, se introdujo en el campo a Hernán Barcos.

Valgan verdades, el movimiento despertó toda clase de apreciaciones. Muchas de ellas, eso sí, coincidían con un talante cargado de preocupación por la edad y el físico del argentino, cuyos 41 calendarios suenan demasiado. Sin embargo, el artillero de Alianza Lima demostró que los años no pasan ni pesan en él.

Ya entrado el partido en tiempo de reposición, Carlos Zambrano apareció en su zona para hacerse una pelota y alargarla pronto hacia Sergio Peña, cuya clarividencia fue muy importante en el servicio largo con destino a un Hernán Barcos tan atento como fresco en la acción.

No bien la pelota quedó en su poder, emprendió la carrera toda vez que ralentizó su velocidad permitiéndole a un central de Sport Huancayo reponerse en la posición, pero fue incapaz de quitarle el esférico. HB9 tiró de astucia y habilidad para burlarlo y así definir con un tiro raso al arco defendido por Ángel Zamudio.

