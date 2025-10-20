Gianluca Lapadula reveló que fue contactado por Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal: “Nunca se sabe”

El delantero ítalo-peruano habló de la posibilidad de jugar en la Liga 1 en un futuro. (Video: Enfocados)

En los últimos años, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal se han reforzado con jugadores que estuvieron en la selección peruana, logrando potenciar no solo sus respectivos planteles, sino también elevar la competitividad en la Liga 1. De hecho, un nombre que ha resonado ha sido el de Gianluca Lapadula, aunque por diversos motivos no se ha concretado su llegada. En ese sentido, el ‘Bambino’ reveló que fue contactado por los tres clubes de Lima y de la decisión que tomará al respecto.

Esto ocurrió en el programa de YouTube, ‘Enfocados’, donde el delantero ítalo-peruano admitió que extraña la convivencia en la ‘bicolor’ y, sobre todo, el juego atractivo que plasmaban sobre el campo de juego. Roberto Guizasola dedujo cómo podría recuperar la alegría y Jefferson Farfán no dudó en afirmar que aportaría económicamente si el club ‘blanquiazul’ ficha a ‘Lapa’.

“A mí me encantaría que él disfrute de una manera, pero ¿sabes dónde? En Alianza Lima. Si el hombre va a Alianza Lima, yo pongo de la mía, saco de acá (su bolsillo)“, indicó en primera instancia.

La ‘Foquita’ alucinó con lo que podría significar el arribo de Lapadula Vargas a la entidad ‘victoriana’ para juntarse con otros futbolistas de la ‘blanquirroja’. “¡Imagínate al hombre en Alianza! Con Sergio Peña al costado, Advíncula también, no me importa, él también tiene que estar en Alianza, tiene que vivir eso. Alianza es algo diferente, es pueblo. Ya estamos haciendo el equipo (risas)”, sostuvo. Gianluca solo atinó a reírse ante las declaraciones de los conductores del espacio digital.

Gianluca Lapadula sobre el contacto con Manuel Barreto, DT interino de la selección peruana

En otro momento de la entrevista, Roberto Guizasola le preguntó a Gianluca Lapadula por Manuel Barreto, que asumió como DT interino en la selección peruana, y dijo lo siguiente: “¿Manuel Barreto? Lo conocí hace dos años cuando vino a saludarme al hotel y me pareció muy buena gente“.

Jefferson Farfán estuvo atento y no tardó en intervenir, vacilando al futbolista nacido en Turín. “Lo quiso jalar a la ‘U’ seguro (risas). Más vivo Manuel”, expresó.

El ambiente se tornó más amigable y las risas no faltaron. ‘Cucurucho’ bromeó y le pidió que no vaya a Universitario: “No puedes ir, hermano. Luego te rompo tu casa Gianluca (risas)”.

‘Jeffry’ hizo la misma petición, argumentando que tiene que ir a Alianza Lima y no al clásico rival. “Vamos a poner de la nuestra para llevarte a Alianza. Por favor, no nos hagas esto”, declaró.

En tanto, Lapadula mencionó que el exdirector deportivo de la institución ‘merengue’ le dio una buena impresión y valoró su presencia en el nuevo proceso del combinado patrio. “Me pareció muy buena gente. Hay que arrancar bien este nuevo proceso y la verdad es que lo mejor”, contó.

Gianluca Lapadula posó con la camiseta de Universitario cuando entrenó con la selección peruana en el estadio Monumental, previo a amistosos en 2024. - créditos: Universitario

Gianluca Lapadula sobre la posibilidad de jugar en la Liga 1

Ahí fue cuando Jefferson Farfán le consultó a Gianluca Lapadula si es que había tenido la oportunidad de fichar por algún club de la Liga 1 y sorprendió con su afirmación.

“Me han llamado varios clubes como Alianza Lima, Universitario, también Sporting Cristal, pero en este tiempo y momento estoy enfocado con mi equipo, Spezia. Vamos a ver lo que pasa, yo tengo mucho cariño hacia el Perú y nunca se sabe”, acotó.

Lo cierto, es que una de las revelaciones más imprevistas sobre el acercamiento del experimentado delantero con un equipo del campeonato local fue dada a conocer por el periodista deportivo, Peter Arévalo, quien aseguró que el jugador iba a tener “el sueldo más alto del torneo” si llegaba a Alianza Lima.

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, reconoció que contratar a Lapadula implicaba una locura económica que no estaban a la labor de realizar. Inclusive, Sporting Cristal pensó en sus servicios tras no poder cerrar a Raúl Ruidíaz, pero el motivo fue el mismo. Al final, Gianluca se quedó en Spezia Calcio, donde ya lleva tres goles en seis partidos esta temporada de la Serie B italiana.

