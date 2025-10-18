Perú Deportes

Francisco Hervás le concede la capitanía de Universitario a Mirian Patiño en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El entrenador de las ‘pumas’ explicó que la decisión de la elección fue personal, aunque se basó en un “pequeño sociograma” implicando las opiniones de cada una de las deportistas del plantel

Renzo Galiano

Francisco Hervás designa a Mirian
Francisco Hervás designa a Mirian Patiño como la capitán de las 'pumas'.

Francisco Hervás no solo se ha enfocado en libretos de juego en Universitario de Deportes, también ha estado muy enfocado en la convivencia del equipo ‘crema’. En ese sentido, reuniendo las opiniones de cada una de las integrantes del plantel, llegó a una conclusión con respecto a la capitanía.

En una entrevista concedida al programa ‘Se Formaron Las Parejas’, el entrenador español ha revelado que la cinta la llevará la experimentada Mirian Patiño, de quien guarda un muy alto concepto humano. La decisión fue personal, aunque se basó en una herramienta basada en las relaciones sociales de la ‘U’.

Mirian Patiño lleva la '10'.
Mirian Patiño lleva la '10'.

“Cuando yo llego a un equipo me interesa mucho conocer la opinión de las chicas. De alguna forma hemos formado un pequeño sociograma para entender cómo son las vinculaciones entre el grupo, que tiene muy buena cohesión y está muy bien relacionado, pero al final tomé la decisión de que Mirian Patiño sea la capitana del equipo”, dijo.

PacoHervás conoce perfectamente la categoría y el nivel que representa la jugadora dentro de un campo, dado que trabajó a su lado en dos etapas distintas: Regatas Lima y selección peruana. No obstante, hoy su estado de forma no es el mejor producto de una lesión que la ha obligado a mantenerse en para por un tiempo.

A Paco Hervás le interesa la definición, mas no la Primera Fase de la Liga Peruana de Vóley. | VIDEO: Se Formaron Las Pareas

Está recuperándose de una operación en el pie que la ha tenido apartada desde comienzo de la temporada, pero con muchas ganas de ponerse bien rápido. Tengo que ir parándola en los entrenamientos para que no siga haciéndose daño, ella tiene ganas de empujar a la ‘U’ un poco más arriba”, destacó.

Mirian Patiño es una destacada líbero peruana que se integró al equipo Universitario de Deportes para la temporada 2024‑25 con gran ilusión. En su mejor momento, fue reconocida como la mejor recepcionista de la liga, también fue elegida mejor líbero de la Copa Panamericana en 2017. Actualmente arrastra una lesión en el tobillo, pero afronta el reto con compromiso.

Mirian Patiño cuenta con un
Mirian Patiño cuenta con un amplio respaldo entre la afición.

Misión

Hervás había optado por refugiarse, un tiempo prolongado, al lado de su familia para así retomar algunas viejas actividades personales. No obstante, al recibir la propuesta formal de Universitario de Deportes se olvidó de todo y aceptó el trato, en cuyos objetivos resalta la obligatoriedad del título en la LPV 205/26.

Asumo el reto con mucha responsabilidad, porque he percibido con claridad que ese es el objetivo de la ‘U’, pero es también una de las cosas que decidió para animarme a volver a Perú. Es un proyecto muy exigente, muy atractivo con un cierto nivel de riesgo, pero muy atractivo para cualquier entrenador que se haya dedicado a la alta competición”, admitió.

“En un momento estuve decidido a trabajar en el vóley cuando volví a España a pasar un año con mi familia y reencontrarme con todo lo que dejé apartado por tantos años. Cuando estuve en ese momento llegó la oferta de la ‘U’. El proyecto me convenció y la idea de volver a Perú fue confortable, porque es mi segunda casa”, sumó Francisco Hervás.

