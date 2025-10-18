Perú Deportes

Adrián Ugarriza destaca en la Premier League de Israel: responde con goles a su titularidad en el Ironi Kiryat Shmona

El atacante con pasado en los tres equipos más populares de Perú mantiene una impensada racha positiva en su primera experiencia jugando en Europa. Titular y goleador

Adrián Ugarriza no desentona en su inopinada incursión en el fútbol de Israel. En Medio Oriente, el futbolista peruano se ha despachado con dos tantos en cinco encuentros jugados en el marco de la Premier League del país hebreo. El ariete nacional viene de anotar en la última derrota del Hapoel Ironi Kiryat Shmona frente al Ashdod por 2-1.

Ugarriza abrió la cuenta y estrenó el luminoso del Ironi Stadium. El panameño Cristian Martínez inició la acción de ataque en el área rival. El centroamericano trasladó el balón hacia Mohamad Abu Ramu y este asistió a ‘Uga’ con un pase filtrado para que mueva las redes del arco del polaco Karol Niemczycki a los 15 minutos de la primera mitad.

Adrián Ugarriza registra dos tantos
Adrián Ugarriza registra dos tantos oficiales con el Ironi Kiryat Shmona. Crédito: Ironi Kiryat Shmona.

El Kiryat Shmona no administró la ventaja y tan solo un minuto más tarde, el ghanés Eugene Ansah estableció la igualdad. En el complemento, el propio Ansah puso el 2-1 final. A los 78′, el ex Deportivo Garcilaso salió del campo. El adiestrador Shai Barda dio ingreso a Jwan Al Halabi, pero el marcador no se volvió a mover.

Con este resultado, el equipo del limeño de 28 años se ubica en la onceava posición con 4 puntos, producto de una victoria —3-1 sobre Bney reine con tanto de penal del peruano— y un empate. Ugarriza volverá a tener acción este sábado 4 de octubre cuando se mida ante el Hapoel Haifa FC a las 11:15 horas de Perú.

Formato de la Liga de Israel

En la temporada pasada, el Hapoel Ironi Kiryat Shmona se quedó en la puerta de disputar los ‘play-offs’ del campeonato. Tres puntos lo separaron del sexto lugar, ocupado por Maccabi Netanya. Por lo tanto, quedó relegado al segundo grupo para salvar la categoría.

El formato es el siguiente. Los 14 equipos de la Ligat ha’Al se enfrentan en un torneo de todos contra todos con encuentros de ida y vuelta. Es decir, 26 jornadas. Al término de la temporada regular, los seis primeros se miden en un nuevo torneo liguero para definir al campeón.

Maccabi Tel-Aviv es el único
Maccabi Tel-Aviv es el único equipo israelí en la UEFA Europa League. Crédito: REUTERS/Murad Sezer

Del mismo modo, los ocho restantes se enfrentan para definir a los dos equipos que descenderán a la segunda división.

En el 2024, Maccabi Tel Aviv se proclamó campeón y clasificó a la ronda clasificatoria de la UEFA Champions League 2025/26, pero terminó relegado a la Europa League. En la Conference League, Beitar Jerusalem, Maccabi Haifa y Beer Sheva (2°, 3° y 4°) representan al país de Oriente Próximo.

Israel podría quedar inhabilitado de competencias europeas

La Vuelta a España marcó un precedente en las competiciones deportivas europeas respecto al trato con Israel. En diferentes puntos del evento de ciclismo, manifestantes bloquearon las vías en respuesta a la presencia del equipo israelí Premier Tech.

En esa línea, mandatarios como Pedro Sánchez, de España, exigieron el veto de Israel en los demás deportes. En el fútbol, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, ya se había pronunciado sobre la situación de la Guerra en Gaza.

Precisamente, las precarias condiciones de los gazatíes en este conflicto bélico —considerado como un genocidio contra la población palestina por la Corte Internacional de Justicia y un equipo independiente de la Naciones Unidos— han generado que la UEFA tome cartas en el asunto. Los defensores de la medida han tomado como precedente la exclusión de Rusia tras la invasión a Ucrania.

Ciclismo - Vuelta a España
Ciclismo - Vuelta a España - Etapa 18 - Valladolid a Valladolid - Valladolid, España - 11 de septiembre de 2025 Israel - Pier-Andre Cote de Premier Tech en acción mientras manifestantes pro-Palestina son fotografiados al fondo REUTERS/Juan Medina

Fuentes de ‘The Associated Press’ confirmaron que se espera que el veto sea aprobado por la mayoría de los 20 miembros del comité ejecutivo de la UEFA. Si se aprueba, el equipo nacional de Israel quedaría fuera de las Eliminatorias al Mundial del 2026 y los equipos en competiciones europeas correrían la misma suerte.

En ese contexto, es importante precisar que Estados Unidos es un gran aliado de Israel y la próxima justa mundialista tendrá lugar en Norteamérica. Por lo tanto, de acuerdo con ‘ESPN’, no es completamente seguro que Israel y sus conjuntos dejen de competir internacionalmente.

La reunión está programada para esta semana. La confederación europea está sumida en un dilema tras las presiones de la mayoría de los países que lo integran y el vínculo geopolítico de los estadounidense con el Estado de Israel.

