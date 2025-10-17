Kevin Quevedo fue llevado en ambulancia tras duro choque en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2025

El extremo preocupó a los hinchas 'blanquimorados'. (Video: L1MAX)

Mal inicio tuvo Alianza Lima en su presentación contra Sport Boys, en el estadio Alejandro Villanueva, por la jornada 14° del Torneo Clausura de Liga 1 2025. No bien se dio el silbatazo inicial, el delantero Kevin Quevedo acusó una lesión de consideración que le impidió proseguir dentro del campo, obligando al CT a acometer una variación.

Exactamente a los cinco segundos de iniciado el enfrentamiento aconteció el suceso que despertó la enorme preocupación entre futbolistas, integrantes del comando técnico y simpatizantes. Un servicio largo, desde la zona defensiva, devino en un golpe que sacó del juego al extremo ‘blanquiazul’.

Al momento de disputar una pelota aérea, Kevin Quevedo recibió un durísimo golpe en el parietal del cráneo producto de un codazo infligido por Cristian Carbajal. Fue tan fuerte e inmediato el choque que dejó conmocionado al atacante de Alianza Lima, quien no pudo reincorporarse más a las acciones.

Seguidamente, los médicos del club ‘íntimo’ hicieron su ingreso rápido al gramado para atender al futbolista nacional toda vez que la ambulancia apareció en el escenario con la misión de llevárselo pronto a un centro médico. Retirado en una camilla, sin reacciones corporales, Quevedo abandonó el recinto dejándole su lugar a Gaspar Gentile.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]