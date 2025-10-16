Perú Deportes

Carlos López acepta representar a la selección peruana “por todo lo que me ha dado como deportista y persona”

El colombiano abre un nuevo episodio en su vida dejando atrás su país de origen. Sentiría honor de vestir la ‘bicolor’, aunque ahora su mente está ubicada absolutamente en Sport Boys

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Carlos López quiere representar a
Carlos López quiere representar a la selección peruana. - Crédito: Sport Boys

Carlos López entiende el significado de ser agradecido. Haber vivido tantos años en Perú ha hecho que CL7 sienta una identificación única con este suelo, olvidándose de la conexión de origen que tiene con Colombia. Por esa razón, el extremo del Sport Boys ha cerrado filas con la selección nacional en caso reciba un llamado ya sea de carácter amistoso u oficial.

Ahora, en esta parte de mi carrera y por todo lo que me ha dado como deportistas y persona, iría por Perú”, reconoció el intuitivo atacante, que en las últimas semanas ha ido al alza, en declaraciones ofrecidas al periódico El Diez.

Aunque resulta un poco complicado que su nombre ingrese en el radar de la selección peruana por el empleo de jóvenes dentro del marco de la regeneración deportiva, el efectivo del Sport Boys no pierde las esperanzas de integrarse al bloque patrio. Al menos ya cuenta con sus documentos en regla, lo que le abre una remota opción de citación.

De 31 años, Carlos López llegó al Callao iniciando el año como uno de los refuerzos más importantes acometidos por la administración. No obstante, durante los primeros compases de la temporada presentó una lesión muscular que lo mantuvo inactivo y posteriormente le costó mucho encontrar su mejor versión.

El colombiano marcó el 2-0 momentáneo en el duelo por fecha 11 del Torneo Clausura 2025. (L1 Max)

Pasando la mitad del 2025, el puntual colombiano comenzó a asentarse con los suyos y despuntarse con actuaciones plausibles. El cénit de su estado de forma, con el que confirmó su valía, llegó cuando le anotó un golazo espléndido a Alianza Universidad, en Huánuco, dejando atrás a varios hombres a punta de velocidad.

“Llegar a un equipo grande e importante del país me motivó a dejar Los Chankas. Yo sabía que Sport Boys era un equipo especial y quería tomar ese desafío. Fue una buena decisión entre todas las posibilidades. Ahora tenemos más confianza, nunca bajamos los brazos”, valoró CL7.

Made in Perú

Carlos López, delantero que llegó a Perú en 2017 procedente de Colombia, ha ido forjando una carrera ascendente en el fútbol peruano. Inició su aventura en Unión Huaral en la Liga 2 y más tarde defendió los colores de Los Chankas. Entremedias tuvo un paso silencioso por Millonarios.

“Fue un tiempo en que la vida me cambió mucho. Pasar de Unión Huaral a Millonarios fue un cambio muy grande. Sabemos lo que implica jugar en un equipo tradicional de Colombia. Disfruté mucho esos años y aprendí mucho. También me hizo crecer bastante como futbolista y persona. Son recuerdos muy bonitos”, rememoró en una entrevista con Infobae Perú.

Recordó también que durante “ese tiempo nos llamaron algunos equipos. También cuando estuve en Millonarios, en el primer año, me llamaron de Perú. Cuando me fui al principio me llamó Deportivo Municipal”.

En la temporada 2024, brilló con 10 goles y 10 asistencias representando a Los Chankas, lo que despertó interés de clubes grandes como Alianza Lima. Conviene mencionar que López también ha iniciado trámites de nacionalización peruana, con miras a que pronto pueda jugar como futbolista nacional.

Temas Relacionados

Carlos LópezSport BoysLiga 1Selección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Gustavo Álvarez reveló que está en la lista para dirigir la selección peruana tras eliminar a Alianza Lima: “Es algo común en el fútbol”

El DT de Universidad de Chile habló del interés de la ‘bicolor’ y confesó el monto por el cual podría dejar el club ‘azul’, con el que tiene contrato hasta fin de año

Gustavo Álvarez reveló que está

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol

El periodista Horacio Zimmermann dio a conocer que el panorama del ‘Pirata’ y el ‘Depredador’ cambiaría para el próximo año debido a una drástica decisión del club ‘blanquiazul’

Alianza Lima ficharía a dos

La preocupación de Roberto Mosquera por el posible descenso de Alianza Universidad: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja”

El entrenador, de 67 años, ha explicado que la compleja situación que atraviesa AUH comienza a pasar factura a todos. “Los números son fríos, todavía no alcanza”, expresó en rueda de prensa

La preocupación de Roberto Mosquera

“¿Alianza Lima necesita gastar por Luis Advíncula?”: la cruda explicación de Pedro García sobre el lateral de Boca Juniors

El periodista deportivo se refirió a la posibilidad de que el ‘Rayo’ deje el cuadro ‘xeneize’ para llegar a tienda ‘blanquiazul’ mediante un millonario desembolso

“¿Alianza Lima necesita gastar por

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

El joven arquero peruano se ha mantenido casi todo el año como suplente del inamovible Javier Sanguinetti. La situación puede cambiar, inesperadamente, por posturas técnicas

El debut de Diego Romero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Figueroa Guzmán es el

Jorge Figueroa Guzmán es el nuevo titular del Minedu: perfil del ministro de Educación del gobierno de José Jerí

José Jerí publica momento exacto en el que manifestantes lanzan bomba molotov a la PNP: “Solo buscan el caos y violencia en nuestro país”

Rafael López Aliaga afirma que César Acuña no superará la valla electoral y duda de las posibilidades de Keiko Fujimori

José Jerí advierte a manifestantes tras desmanes en marcha nacional: “No permitiremos que se pretenda usar la violencia como camino”

Aníbal Torres relata reacción de Dina Boluarte cuando iba a ser destituida: “Los únicos ingresos que tengo son estos”

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Netflix Perú: “Caramelo”

Top 10 Netflix Perú: “Caramelo” conquista el ranking de las películas favoritas del público peruano

Eduardo Romay y ‘Cotito’ contaron la singular anécdota que vivieron en Turquía: “Después de eso no nos hablamos un año”

Jackson Mora enfrenta escándalo y acusaciones públicas de estafa, pidiendo garantías por su vida

Samantha Batallanos se proyecta como primera dama y confiesa que aceptaría cenar con el presidente José Jerí: “Me encanta”

Diana Sánchez quedó en shock al escuchar a banda que imitó a Spliknot en ‘Yo Soy’

DEPORTES

Gustavo Álvarez reveló que está

Gustavo Álvarez reveló que está en la lista para dirigir la selección peruana tras eliminar a Alianza Lima: “Es algo común en el fútbol”

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol

La preocupación de Roberto Mosquera por el posible descenso de Alianza Universidad: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja”

“¿Alianza Lima necesita gastar por Luis Advíncula?”: la cruda explicación de Pedro García sobre el lateral de Boca Juniors

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio