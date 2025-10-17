Kevin Quevedo y su estado de salud tras sufrir golpe en la cabeza en Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima se reencontró con el triunfo frente Sport Boys por 3-1 en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Los ‘blanquiazules’ sacaron tres puntos importantes en su lucha por una mejor posición en la tabla acumulada pensando en el repechaje por un cupo a la proxima Copa Libertadores.

Sin embargo, no todo fue alegría porque la preocupación se adueñó de los hinchas debido al golpe en la cabeza que sufrió Kevin Quevedo al inicio del encuentro. A los 2 minutos, el extremo fue en busca de la pelota, y en una dividida chocó con Cristian Carbajal terminando tendido sobre el césped.

El jugador de 28 años tuvo un fuerte impacto en el parietal del cráneo y no pudo reincorporarse a las acciones. Fue sacado en camilla del campo e inmediatamente llevado en una ambulancia hacia una clínica local.

Diego Penny reveló cuál es el estado de salud de Quevedo y dio detalles de su recuperación tras sensible lesión que no le permitió terminar el encuentro y en su lugar ingresó Gaspar Gentile.

“Kevin Quevedo se va a quedar en la clínica por precaución. Se va a quedar, ya está recuperado, pero le van a hacer una prueba más en la mañana para darle de alta. Que todo el mundo sepa que está bien, está recuperado”, informó el exarquero en el programa ‘Al Ángulo’.

El extremo preocupó a los hinchas 'blanquimorados'. (Video: L1MAX)

“Alianza Lima ganó con la contundencia que el hincha esperaba"

Diego Rebagliati hizo un exhaustivo análisis del encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys, y resaltó la eficacia que tuvieron los ‘blanquimorados’, el cual no se daba en los últimos partidos.

“Ganó Alianza, la pasó mal en un momento, se complicó un poquito con el gol de Boys al final del primer tiempo. Entró Cari, entró muy bien, casi resuelve el partido en un minuto, porque hace el gol y al minuto mete una pelota en el palo. Y luego con gol de Pedro Aquino, que también entró en los últimos minutos después de una buena jugada de Matías Súccar, que vio minutos. Terminó ganando con la contundencia que el hincha esperaba. No es una goleada, pero es un triunfo con dos goles de diferencia que le permite pasar a Cusco FC en la tabla del acumulado, que le permite tomarse un respiro del momento que venía y ponerse a la expectativa de lo que es muy improbable que se caiga la ‘U’, pero vamos a ver, los partidos hay que jugarlos y todavía queda campeonato por recordar", aseguró el comentarista deportivo.

El cuadro 'blanquimorado' derrotó 3-1 a los chalacos en Matute. (Video: L1MAX)

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

- Fecha 14: Alianza Lima vs Sport Boys (jueves 16 de octubre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 15: Sport Huancayo vs Alianza Lima (lunes 20 de octubre / 13:15 horas / estadio IPD Huancayo)

- Fecha 16: Alianza Lima descansa

- Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar (viernes 31 de octubre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 18: Alianza Lima decansa

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)