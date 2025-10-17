Gol de Luis Urruti para empate en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2025

El delantero puso el empate en Matute. (Video: L1MAX)

Luis Urruti logró lo que parecía imposible por el ritmo del partido: empatar a favor de Sport Boys, en el estadio Alejandro Villanueva, contra Alianza Lima. El popular ‘Tito’, con un inesperado testarazo, niveló el score ante la sorpresa de un público que perdió la paciencia por la pasividad de su bloque defensivo.

Aunque los ‘blanquiazules’ apenas se conformaban con la tenencia de balón, sin aplicar una profundidad certera, era suficiente para tener a raya a un oponente que poco o nada de peligro generaba hasta que, sobre el final del primer tiempo, sacó petróleo de un saque de esquina.

Un centro muy bien cobrado por Oslimg Mora halló a un Luis Urruti ubicado, con incomodidad, en el centro del área que de buenas a primeras conectó un inesperado golpe de cabeza, en medio de la marca zonal de Josué Estrada y Eryc Castillo, para vencer la resistencia de Ángelo Campos.

