Perú Deportes

Gol de Luis Urruti para empate en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2025

En tiempo de reposición, el popular ‘Tito’ lideró a los suyos, en Matute, para establecer la igualada parcial. Inesperado testarazo en medio de dos hombres de amplia experiencia: Josué Estrada y Eryc Castillo

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
El delantero puso el empate en Matute. (Video: L1MAX)

Luis Urruti logró lo que parecía imposible por el ritmo del partido: empatar a favor de Sport Boys, en el estadio Alejandro Villanueva, contra Alianza Lima. El popular ‘Tito’, con un inesperado testarazo, niveló el score ante la sorpresa de un público que perdió la paciencia por la pasividad de su bloque defensivo.

Aunque los ‘blanquiazules’ apenas se conformaban con la tenencia de balón, sin aplicar una profundidad certera, era suficiente para tener a raya a un oponente que poco o nada de peligro generaba hasta que, sobre el final del primer tiempo, sacó petróleo de un saque de esquina.

Un centro muy bien cobrado por Oslimg Mora halló a un Luis Urruti ubicado, con incomodidad, en el centro del área que de buenas a primeras conectó un inesperado golpe de cabeza, en medio de la marca zonal de Josué Estrada y Eryc Castillo, para vencer la resistencia de Ángelo Campos.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

Temas Relacionados

Luis UrrutiSport BoysLiga 1Alianza Limaperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con Ángelo Campos en el arco y Jesús Castillo en el mediocampo como principales novedades, los ‘blanquimorados’ buscan volver al triunfo ante un equipo que no pierde hace cuatro jornadas

Alianza Lima vs Sport Boys

Kevin Quevedo fue llevado en ambulancia tras duro choque en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2025

A los cinco segundos de iniciado el compromiso, el delantero de la selección peruana recibió un fortísimo golpe en el parietal del cráneo durante la disputa de una pelota dividida. Máxima preocupación en Matute

Kevin Quevedo fue llevado en

Gol de Paolo Guerrero con sutil definición en Alianza Lima vs Sport Boys por la Liga 1 2025

El ‘Depredador’ rompió el cero en el estadio Alejandro Villanueva con una ejecución precisa desde el punto de penal, adelantando a su equipo en el marcador

Gol de Paolo Guerrero con

La confesión de ‘Neka’ Vílchez sobre la definición por penales entre Alianza Lima y Juan Aurich: “Los que tenían que patear dijeron que no”

El exjugador asumió una responsabilidad que, en los días previos, no estaba prevista. Al final erró el disparo decisivo y el ‘Ciclón’ se como campeón del torneo doméstico

La confesión de ‘Neka’ Vílchez

María Alejandra Marín deja clara su ambición en Alianza Lima: “Si pierdo, me molesto; tengo mentalidad de campeona”

La armadora colombiana reafirmó su compromiso con el club ‘blanquiazul’, con la mira puesta en el tricampeonato nacional y en destacar a nivel internacional durante la temporada

María Alejandra Marín deja clara
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcalde revela que Dina Boluarte

Alcalde revela que Dina Boluarte prohibía el uso de celulares en reuniones en Palacio de Gobierno

Denuncian constitucionalmente a José Jerí, Ernesto Álvarez y Vicente Tiburcio tras confirmarse asesinato de Eduardo Ruiz en marcha nacional

José Jerí guarda silencio ante el asesinato policial de manifestante y deja de publicar en X, su plataforma habitual

Ernesto Álvarez no descarta policías infiltrados en la marcha, pero insiste en que hubo “grupos subversivos”

Censura contra José Jerí: estos son los cinco congresistas con “mejor imagen” que podrían asumir la presidencia

ENTRETENIMIENTO

Luis y Manuel Quiroga son

Luis y Manuel Quiroga son dados de alta tras el ataque armado en concierto de Agua Marina ocurrido en Chorrillos

Rodrigo González acusa a artistas de oportunismo luego de marcha: “Miserables, nauseabundos, solo aparecen para la foto”

Magaly se emociona con romántico compromiso de Carol Reali y André Bankoff: “Encontró el amor y su historia es realmente bonita”

El adiós de Ace Frehley: fans peruanos despiden y rinden tributo al mítico guitarrista de KISS

Imitadora de Lady Gaga deslumbra al jurado de ‘Yo Soy’ con impresionante look

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Kevin Quevedo fue llevado en ambulancia tras duro choque en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2025

Gol de Paolo Guerrero con sutil definición en Alianza Lima vs Sport Boys por la Liga 1 2025

La confesión de ‘Neka’ Vílchez sobre la definición por penales entre Alianza Lima y Juan Aurich: “Los que tenían que patear dijeron que no”

María Alejandra Marín deja clara su ambición en Alianza Lima: “Si pierdo, me molesto; tengo mentalidad de campeona”