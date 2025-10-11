Perú Deportes

La brillante irrupción de Marco Rivas, joven prodigio del Club Tigre que asombró con doblete ante River Plate

El emergente futbolista, de 17 años, anotó su nombre en el marcador del juego ante los ‘millonarios’ en categoría de reserva. Una semana atrás, había realizado un estreno goleador con Perú U18 contra Uruguay

Por José Manuel Quintana

Marco Rivas debe ser un nombre desconocido, pero hay que presentarle mucha atención, de ahora en adelante, por su imponente irrupción en Argentina. Recientemente, se ha despachado con un destacado doblete en el empate de Club Atlético Tigre, el club que apostó por su talento. En el duelo por la sexta división del fútbol argentino, el seleccionado peruano U18 marcó ambos tantos en la igualdad a dos del cuadro de Victoria frente a River Plate.

El nacido en 2008 inauguró el marcador con un notable remate de zurda. A los cinco minutos de la primera mitad, aprovechó el pivoteo de uno de sus compañero. Con el cuero picando sobre el gramado de una de los campos del predio Luis ‘Nito’ San Andrés, el joven futbolista desenvainó un disparo desde su pierna izquierda para establecer el 1-0.

Minutos más tarde, el hijo de padre paraguayo y madre peruana disputó el esférico con un defensa riverplatense y quedó mano a mano con el portero del cuadro de Núñez. El ‘7’ del ‘matador’ definió con su botín derecho para mover las redes del arco contrario y celebrar con sus compañeros cerca al banderín del córner.

Con este resultado, el elenco juvenil del equipo del norte Buenos Aires se ubica en la octava casilla de la tabla con 53 unidades. El próximo duelo tendrá lugar el 8 de noviembre ante Belgrado de Córdoba.

El goleador peruano se lució con un doblete. | VIDEO: Club Atlético Tigre

Elogios

La actuación de Rivas ha generado reacciones positivas en los medio de comunicación del ‘matador’. A través de las redes sociales, periodistas que cubren la información del cuadro de Victoria coincidieron en que el club debe contratar al jugador peruano.

“Por el bien del Club, quien tenga la responsabilidad de hacerlo, que lo haga. Hay que hacerle contrato urgente y blindar a Marco Rivas, es un pedido encarecido, una vez al menos”, compartió Isaac Castro, periodista de ‘Tigremaníaco’.

En esa línea, el comunicador Luciano García destacó que el jugador venía de disputar un encuentro amistoso con el seleccionado peruano sub-18. “Llegó hace unas horas y jugó. Tigre tiene que blindar a este chico”, publicó el periodista de ‘Solo Tigre’.

Pretendido

El positivo rendimiento de Marco Rivas despertó el interés de los tres grandes del fútbol peruano. Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario pusieron sus ojos en él para sumarlo a sus filas.

Por otro lado, desde Tigre ya se plantean la creación de un contrato para seducir al jugador. Martín Suárez, presidente de Tigre, concedió que Rivas es uno de los valores más altos en las divisiones menores del equipo y “estamos analizando si le hacemos el primer contrato porque es un perfil muy interesante”, indicó.

En las oficinas de la Villa Deportiva Nacional en San Luis el horizonte es claro: repatriar a la mayoría de futbolistas con ascendencia peruana. Este grupo de futbolistas lo encabeza Felipe Chávez, jugador del Bayern Múnich II, que acaba de debutar con el seleccionado mayor.

Esta tendencia se vio reflejada en la última convocatoria sub-18 del equipo de Carlos Silvestri. El adiestrador peruano citó hasta a cinco jugadores procedentes de las siguientes ligas europeas: Italia, Alemania, Portugal y Dinamarca.

