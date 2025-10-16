Perú Deportes

‘Loco’ Vargas es el jugador más caro de la historia de Perú, por encima de Jefferson Farfán y Claudio Pizarro: este fue su valor

La plataforma Transfermarkt consideró a Juan Manuel junto a otras figuras sudamericanas como Lionel Messi y Vinicius Jr en esta destacada lista

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

‘Loco’ Vargas es el jugador peruano más caro de la historia, por encima de Jefferson Farfán y Claudio Pizarro.

La plataforma Transfermarkt publicó recientemente un ranking con el jugador más valioso en la historia de cada país sudamericano, donde el peruano Juan Manuel Vargas aparece como la gran sorpresa. El sitio especializado en fichajes y valores de mercado eligió al popular ‘Loco’ como el futbolista de mayor cotización del fútbol peruano.

En el listado, se detalla que el ‘Loco’ Vargas alcanzó una valoración máxima de 20 millones de euros en 2010, año en el que defendía los colores de la Fiorentina de Italia. Aquella temporada, el lateral jugó 31 partidos, la mayoría desde el inicio, contribuyó con tres goles y dio cuatro asistencias en la Serie A.

Además, formó parte del equipo que clasificó a los octavos de final de la Champions League, donde la ‘viola’ igualó en el global 4-4 ante el Bayern Múnich, aunque fue eliminada por el criterio de goles de visitante pese a un tanto del propio Vargas en el partido de vuelta.

Las mejores actuaciones del 'Loco' con el cuadro 'viola' en la Serie A. (Video: Te la do io la Fiorentina)

Junto a Vargas, la publicación de la plataforma también incluyó a figuras internacionales de renombre. Lionel Messi lidera el ranking para Argentina, con un tope de más de 180 millones de euros en 2018. En Brasil, el primer puesto es de Vinícius Jr, quien ha alcanzado una valoración de 200 millones de euros en 2024 como estrella del Real Madrid.

Para Colombia, la cifra máxima pertenece a Luis Díaz con 85 millones, mientras que Federico Valverde ostenta el récord histórico de Uruguay con 130 millones de euros. Por Ecuador, el puesto corresponde a Moisés Caicedo y sus 90 millones en 2023.

Miguel Almirón figura en Paraguay con 35 millones, Yangel Herrera en Venezuela con 25 millones en 2024, Alexis Sánchez para Chile con 70 millones en 2018, y Marcelo Moreno Martins por Bolivia, con 5 millones de euros en 2008, de acuerdo con el reporte de Transfermarkt.

Los jugadores más valiosos en la historia de cada país de Sudamérica, según Transfermarkt.

¿Y Claudio Pizarro y Farfán?

El resultado del listado generó debate entre los interesados en el fútbol peruano, debido a que Claudio Pizarro y Jefferson Farfán protagonizaron carreras con mayor número de títulos continentales y sostenida presencia en clubes de élite europea. El ‘Bombardero de los Andes’ dejó huella en la Bundesliga con el Werder Bremen y el Bayern Múnich, obteniendo múltiples campeonatos y trofeos colectivos. La ‘Foquita’ se consolidó como referente ofensivo en el Schalke 04 y campeonó en Países Bajos con el PSV Eindhoven antes de su carrera en Alemania.

Según información de Transfermarkt recogida por varios medios, Farfán nunca superó la cotización de 18 millones de euros durante su pico, mientras que Pizarro tuvo su máximo en 12 millones, reiterando la metodología utilizada por la plataforma: el valor de mercado más alto alcanzado en algún momento de la carrera, sin considerar títulos logrados ni longevidad en la élite.

Jefferson Farfán y Claudio Pizarro fueron superados en valor por Juan Manuel Vargas.

¿Quién es el jugador peruano con más títulos en la historia?

En cuanto a títulos colectivamente obtenidos, el referente absoluto del fútbol peruano es Claudio Pizarro. El antiguo delantero suma 18 campeonatos oficiales, una cifra sin precedentes para un jugador nacional, incluyendo conquistas en la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League europea. El atacante fue capitán y pieza clave tanto en el Werder Bremen como en el Bayern Múnich, y su reputación como líder dentro y fuera de la cancha le ha asegurado un lugar destacado en la historia del fútbol germano y peruano.

En el segundo puesto se encuentra André Carrillo, quien hasta el momento acumula 16 títulos en escuadras de Portugal y Arabia Saudita, además de éxitos con la selección nacional. La ‘Culebra’ ha levantado trofeos con el Benfica y el Al Hilal, y se mantiene activo en el Corinthians, por lo que podría aumentar su palmarés en el corto plazo.

El podio lo completa Paolo Guerrero, quien cuenta con 15 coronas y una carrera prolífica en Brasil y Alemania. El delantero ha sido decisivo en torneos como la Copa Libertadores, el Brasileirão y la Copa Sudamericana, además de llevar a la selección peruana a instancias históricas en la Copa América. Actualmente, el ‘Depredador’ juega para Alianza Lima y continúa sumando logros colectivos.

