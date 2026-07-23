Keiko Fujimori se reunió con deudos de incendio en La Victoria que dejó 10 muertos: “Es una matanza terrible”

Declaraciones de Keiko Fujimori desde el lugar del fatal incendio en La Victoria. Calificando el hecho como una "matanza", la lideresa política se reunió con los deudos y anunció que su primera acción como jefa de Estado será enfocarse en la seguridad. | Canal N

La presidenta electa Keiko Fujimori llegó al sector de Manzanilla, en el distrito de La Victoria, para reunirse con los familiares de las víctimas del incendio que consumió parte de una vivienda y dejó 10 personas fallecidas, entre ellas cuatro menores de edad y un adulto mayor.

Durante su visita, Fujimori expresó su solidaridad con la familia afectada y señaló que pudo conversar con los deudos para conocer sus pedidos tras la tragedia. La futura mandataria estuvo acompañada por representantes de su equipo y autoridades que participaron en las coordinaciones de apoyo a los afectados.

“Mi solidaridad con la familia Vilches Moscoso. He podido conversar y quiero también agradecer a la ministra de la Mujer actual en funciones, a la representante de la Defensoría del Pueblo”, declaró la presidenta electa ante los medios de comunicación.

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La presidenta electa Keiko Fujimori observa los restos de una vivienda incendiada en el sector de Manzanilla, distrito de La Victoria, tras reunirse con los familiares de las víctimas del siniestro. (Infobae Perú)

“Es una matanza terrible”

La presidenta electa señaló que uno de los principales reclamos de la población afectada es justicia y mayor seguridad, luego del incendio que acabó con la vida de cinco adultos y cinco niños, según detalló durante su pronunciamiento.

“Lo que está pidiendo la población, como ustedes han podido escuchar, primero es justicia, porque acá lo que ha ocurrido es una matanza terrible. Cinco adultos y cinco niños han perdido la vida”, manifestó Fujimori.

Asimismo, indicó que la ayuda humanitaria ya comenzó a llegar desde su partido y desde la Municipalidad de Lima para atender las necesidades inmediatas de los familiares afectados. Sin embargo, remarcó que ningún apoyo podrá reparar la pérdida de vidas humanas.

Oficiales y civiles observan una calle con vehículos calcinados y escombros, acordonada tras un incendio en La Victoria. (Andina)

“No estoy en funciones”

Durante su encuentro con los familiares, Keiko Fujimori precisó que todavía no ejerce funciones como jefa de Estado y que recién podrá tomar decisiones oficiales cuando asuma la Presidencia de la República.

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“Yo todavía no estoy en funciones, soy presidenta electa. Recién la próxima semana tendré la posibilidad de actuar como jefa de Gobierno”, explicó.

La futura mandataria señaló que viene coordinando con los equipos de transferencia y los próximos integrantes de su gabinete ministerial las primeras medidas que aplicará su administración. Además, aseguró que la seguridad ciudadana será una prioridad desde el inicio de su gestión. “Lo que están pidiendo es orden y seguridad, y eso es lo primero que vamos a hacer la próxima semana”, afirmó.

La presidenta electa Keiko Fujimori se dirige a los medios en Lima para detallar su primer viaje oficial a Chupaca y coordinaciones de su futura administración. (Canal N)

Viajará a Chupaca

La presidenta electa, Keiko Fujimori, confirmó que su primer viaje oficial como jefa de Estado será a la provincia de Chupaca, en Junín, con el objetivo de reunirse con las familias damnificadas por el reciente sismo de magnitud 5.1 que afectó gravemente la zona. De acuerdo con reportes oficiales, el sismo tuvo como epicentro el distrito de Chongos Bajo y dejó un saldo de fallecidos, damnificados y numerosas viviendas afectadas. Fujimori anunció que, a partir de la próxima semana, comenzará a tomar acciones inmediatas para atender las necesidades urgentes de los afectados y coordinar la entrega de ayuda humanitaria.

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El anuncio sobre el viaje a Chupaca se enmarca en la agenda trazada por Fujimori para los primeros días de su mandato. La presidenta electa también adelantó que el 29 de julio convocará la primera sesión del Consejo de Ministros, en la que se debatirá la aprobación de decretos de urgencia para responder a las demandas de la población y restablecer el orden en las zonas más afectadas. Fujimori subrayó que la prioridad será la seguridad y el apoyo a las víctimas, y reiteró que su equipo de gobierno ya trabaja en la coordinación de las primeras acciones de gestión.