Iglesia de San Antonio Abad: restauración revela restos de un templo anterior, una cripta jesuita y pinturas ocultas del siglo XVIII

La restauración de la iglesia de San Antonio Abad concluirá en 2026 e incluye la recuperación arquitectónica, estructural, artística y museográfica del monumento. Composición: Infobae

La recuperación de monumentos históricos constituye uno de los principales desafíos para la conservación del patrimonio cultural en Lima. Cada intervención reúne trabajos especializados, investigaciones documentales y procesos técnicos destinados a preservar inmuebles que forman parte de la memoria de la ciudad. Estas labores también permiten conocer aspectos desconocidos de edificios con varios siglos de existencia.

En el Centro Histórico de Lima, distintos proyectos avanzan con el objetivo de recuperar espacios que permanecieron afectados por el paso del tiempo. Las acciones incluyen labores estructurales, restauración de elementos artísticos y adecuación de ambientes destinados al uso público, dentro de un plan que busca fortalecer el valor patrimonial de la capital.

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Uno de esos proyectos corresponde a la iglesia de San Antonio Abad, inmueble levantado en el siglo XVIII que forma parte del conjunto monumental ubicado junto al Parque Universitario. La intervención comprende trabajos tanto en el exterior como en el interior del edificio y forma parte del programa de recuperación que ejecuta la Gerencia de Prolima, organismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La restauración también permite ampliar el conocimiento sobre las distintas etapas históricas del templo. Las investigaciones efectuadas durante las obras revelaron evidencias arquitectónicas y artísticas que ofrecen información sobre los cambios registrados por el inmueble desde su construcción hasta su transformación en el actual Panteón de los Próceres.

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Un templo con más de dos siglos de historia

La iglesia de San Antonio Abad fue construida en 1765 por el arquitecto limeño Cristóbal de Vargas. Dos años después, el inmueble pasó a denominarse iglesia San Carlos por disposición del rey Carlos, decisión vinculada con la expulsión de la Compañía de Jesús del Perú.

Décadas más tarde, el edificio asumió una nueva función. En 1924, durante las actividades por el centenario de la Batalla de Ayacucho, el recinto fue destinado al Panteón de los Próceres, espacio dedicado a conservar la memoria de personajes relacionados con la independencia del país.

Según información de la Gerencia de Prolima, el proyecto de recuperación comprende una intervención integral del monumento. Las labores incluyen la restauración de la torre campanario, el altar mayor, el púlpito, el inspiratorio y la restauración o restitución de más de 150 piezas de cerrajería. También contempla el mantenimiento de la cripta de los héroes y la actualización de la museografía del Panteón de los Próceres.

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Los trabajos prevén concluir durante 2026, con el propósito de incorporar nuevamente este espacio a los recorridos patrimoniales del Centro Histórico de Lima.

La investigación permitió descubrir nuevas evidencias históricas

Durante las obras se descubrieron restos de una iglesia anterior al terremoto de 1746, una cripta jesuita y pinturas murales del siglo XVIII que no estaban previstas. PROLIMA

Durante la ejecución del proyecto, el equipo especializado encontró distintos elementos que aportan información sobre la evolución arquitectónica del edificio.

Luis Martín Bogdanovich, gerente de Prolima, explicó a Infobae Perú que las investigaciones permitieron identificar hallazgos que no figuraban en la planificación inicial. “Cuando empezamos el proyecto no sabíamos todo lo que íbamos a encontrar en el camino. Las obras siempre nos dan sorpresas.”

El funcionario indicó que cada descubrimiento implicó nuevos desafíos técnicos y administrativos debido a la necesidad de adaptar el proyecto conforme aparecían evidencias patrimoniales. “Cuando uno empieza a restaurar un inmueble o una obra de arte, conforme va retirando los pisos y otros elementos, va encontrando sorpresas.”

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Las investigaciones permitieron reconocer vestigios relacionados con la antigua presencia de los jesuitas, además de rastros posteriores vinculados al funcionamiento del Colegio San Carlos y a la remodelación realizada durante la primera mitad del siglo XX.

Bogdanovich explicó: “Hemos encontrado los restos de la iglesia anterior al terremoto de 1746. Hubo varias iglesias jesuitas, porque la orden estuvo allí desde el siglo XVI. La actual se terminó en 1765, después del terremoto, pero antes existió otra iglesia y hemos encontrado sus restos.”

Los especialistas también localizaron pinturas murales pertenecientes a diferentes épocas. Durante la intervención de la torre campanario apareció decoración pictórica correspondiente a la primera mitad del siglo XVIII.

Sobre este hallazgo, el gerente de Prolima manifestó a Infobae Perú: “Me ha sorprendido muchísimo porque es de gran belleza y no sabíamos que la íbamos a encontrar.”

Otra evidencia significativa corresponde a la localización de la cripta jesuita, espacio cuya existencia no figuraba entre las expectativas iniciales del proyecto.

En ese sentido, destacó: “Otra cosa que me ha sorprendido mucho es la pintura mural de la torre campanario.” Además, añadió: “También hemos encontrado la impresionante cripta de los jesuitas.”

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Más de 150 piezas de cerrajería recuperan su función original

Los especialistas identificaron distintas etapas constructivas del inmueble, lo que permitió ampliar el conocimiento sobre su evolución histórica. PROLIMA

Uno de los componentes más especializados del proyecto corresponde a la recuperación de las piezas metálicas originales del templo. El trabajo comprende bisagras, chapas, goznes, cerrojos, cerraduras, pestillos, llaves y otros elementos utilizados desde la construcción del inmueble.

De acuerdo con la información difundida por Prolima, las piezas originales pasan por procesos de limpieza, ensamblaje e incorporación de injertos cuando resulta necesario. En los casos donde los elementos desaparecieron, los artesanos elaboran nuevas piezas mediante hierro forjado, siguiendo estudios sobre la cerrajería tradicional limeña.

Bogdanovich explicó la importancia de conservar estos componentes originales.“Dios está en los detalles”. El funcionario indicó que el objetivo consiste en devolver funcionalidad a cada elemento identificado durante la restauración.

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“Sería más fácil ir a una ferretería y comprar una chapa, pero no. Sobre la base de la investigación y la evidencia, le devolvemos el uso a los elementos de cerrajería que se han encontrado.”

También precisó el proceso utilizado para cada caso. “Si encontramos una chapa, le hacemos la llave. Si encontramos la huella de una chapa en una puerta, fabricamos la chapa y la llave para que vuelva a funcionar.”

Finalmente, destacó la participación de artesanos especializados. “Todos los elementos de cerrajería de la restauración de la iglesia están hechos a mano por artesanos: las bisagras, los goznes, los cerrojos, los picaportes, las llaves y las cerraduras.”

Nuevos espacios estarán disponibles para el público

El proyecto también incorpora ambientes que anteriormente permanecían cerrados al público.

Según explicó Bogdanovich, varios espacios utilizados como depósitos pasarán a formar parte del recorrido de visitantes. Entre ellos figura el acceso al púlpito, recinto destinado a explicar el proceso emancipador del Perú.

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Asimismo, la torre campanario contará con una sala dedicada a la historia de la antigua iglesia jesuita.

El recorrido también incluirá la reposición de réplicas de los lienzos sobre la vida de San Francisco Javier, además de esculturas que originalmente formaban parte del altar.

Bogdanovich sostuvo que cualquier visitante podrá acceder al recinto restaurado. “El Panteón de los Próceres es un santuario que se puede y se podrá visitar. Cualquier persona podrá recorrer el santuario y conocer todas las obras de restauración que se han realizado.”

El proyecto incorpora además la reposición del sepulcro de Antonio Correa, fundador de la iglesia, junto con mejoras en la iluminación del retablo y otros componentes históricos del inmueble.

La restauración forma parte del plan para revitalizar el Centro Histórico

El proyecto contempla la restauración o restitución de más de 150 piezas originales de cerrajería, elaboradas o recuperadas mediante técnicas tradicionales. PROLIMA

La recuperación de la iglesia de San Antonio Abad integra el conjunto de proyectos contemplados dentro del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima.

Bogdanovich explicó que cada edificio recuperado amplía la oferta patrimonial de la ciudad y favorece la creación de nuevos circuitos turísticos. “Cada edificio restaurado es un nuevo atractivo para la ciudad.”

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El funcionario señaló que la recuperación del templo complementa otras intervenciones ejecutadas en los alrededores del Parque Universitario, como la restauración del reloj, las esculturas de mármol y la iluminación de la avenida Nicolás de Piérola.

También indicó que la conexión entre estos espacios facilita recorridos hacia otros puntos históricos del Cercado de Lima, entre ellos el edificio Giacoletti, el jirón de la Unión, la Plaza Mayor y la iglesia de Santo Domingo.

“Al desarrollar una inversión en un lugar que de repente está un poco alejado de la Plaza de Armas, lo que hacemos es crear un nuevo circuito, una nueva ruta.”

Los próximos proyectos previstos por Prolima

Durante la entrevista con Infobae Perú, el gerente de Prolima indicó que el organismo continúa con intervenciones en diversos inmuebles del Centro Histórico.

Entre las obras mencionó la recuperación del edificio Giacoletti, el Hospital Real de San Andrés, la plaza Italia, la conclusión de la cúpula de la iglesia de Trinitarias, la iluminación ornamental de varias plazas históricas y el avance del bulevar de la avenida Paraguay.

También señaló que la selección de proyectos responde a las prioridades definidas por el Plan Maestro y al estado de conservación de cada inmueble. “Hay que evaluar qué es lo que está en peor estado para intervenirlo y generar el máximo impacto.”

Según la información proporcionada por Prolima y las declaraciones de Luis Martín Bogdanovich a Infobae Perú, la restauración integral de la iglesia de San Antonio Abad concluirá durante 2026 e incluirá la recuperación arquitectónica, estructural, artística y museográfica del inmueble, además de nuevas áreas destinadas a las visitas públicas dentro del Centro Histórico de Lima.