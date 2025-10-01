Universitario anunció la segunda edición de la ‘Noche de las Pumas’: día, hora y rival de la presentación del plantel de vóley

Universitario anunció la 'Noche de las Pumas'. Evento tendrá lugar en el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos.

Universitario de Deportes ha conformado un plantel que busca destacar nuevamente en la Liga Nacional Superior de Vóley. El elenco ‘crema’ optó por la renovación del comando técnico: el español Francisco Hervás tendrá el reto de liderar al equipo hacia su primer título en el torneo doméstico. En ese sentido, la dirigencia del club ha anunciado la presentación del nuevo adiestrador y los refuerzos de cara a una temporada que promete ubicar a ‘las pumas’ como animadoras estelares.

A través del evento la ‘Noche de las Pumas’, jugadoras y comando técnico recibirán el calor de su hinchada por primera vez antes del inicio de la temporada. Esta iniciativa se remonta por parte del área polideportiva de la ‘U’ se remonta a la temporada pasada. En el curso 2024/25, el equipo del profesor César Arrese midió fuerzas con Circolo Sportivo Italiano.

Para esta edición, el sexteto ‘crema’ tendrá del otro lado de la red a un rival de mayor fuste, Gimnasia y Esgrima de La Plata. El conjunto argentino se coronó en la última temporada de la temporada en la liga de su país. El compromiso será una prueba de alto rendimiento para el combinado de Hervás, que busca llegar en la mejor forma al inicio de la temporada.

De acuerdo a la información proporcionada por Universitario, la denominada ‘Noche de las Pumas’ está prevista para desarrollarse el sábado 18 de octubre, a partir de las 18:00 horas de Perú. El club también informó que las acciones se llevarán a cabo en el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos, escenario con capacidad para cerca de 7000 espectadores.

Las entradas para este encuentro estarán a la venta desde el miércoles 1 de octubre a las 16:00 horas de Perú. Este horario solo es válido para los socios cremas y socios adherentes del club. 24 horas más tarde, se habilitará la venta para toda la hinchada.

Cabe destacar que la institución ‘merengue’ no ha anunciado la casa televisiva a cargo de la transmisión del compromiso. La pasada edición, el partido fue emitido por el propio canal del club: ‘Universitario TV’.

El rival de ‘las pumas’ para el juego amistoso será Gimnasia y Esgrima de La Plata. Las ‘lobas’ se coronaron por quinta vez en la liga de su país tras derrotar en la final al eterno contrincante de la ciudad, Estudiantes. El equipo del ‘bosque’ se consagró en la temporada regular como punteras e invictas con 14 victorias en igual cantidad de partidos.

Plantel de Universitario para la LNSV 2025/26

Universitario ha apostado por cuatro refuerzos extranjeros para aspirar a su primer título de la LNSV. El plantel a cargo de Francisco Hervás contará con la presencia de las brasileñas Maria Luisa Oliveira, Angélica Malinverno y Mara Leão, así como la continuidad de la ‘Cangurinho’ Elis Bento.

Desde Estados Unidos, la norteamericana Catherine Flood será una de las principales armas en ataque, así como la deportista nacional Daniela Muñoz, proveniente de la Universidad San Martín. Las filas de la ‘U’ cuentan con una importante combinación de experiencia y juventud para destacar en el próximo curso.

El equipo ha decidido mantener a jugadoras que integraron la columna vertebral en el sexteto de César Arrese. Karla Ortiz, Mirian Patiño y Coraima Gómez serán las abanderadas en el nuevo proceso a cargo de Hervás.

Armadoras: Lucía Magallanes, Zaira Manzo

Opuestas: Maria Paula Rodríguez, Maria Luisa Oliveira

Puntas: Daniela Muñoz, Karla Ortiz, Coraima Gómez, Angélica Bustamante, Catherine Flood, Elis Bento.

Centrales: Alexandra Machado, Angélica Malinverno, Mara Leão, Fátima Villafuerte

Líberos: Mirian Patiño, Estrella Bustamante