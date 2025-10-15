Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

Sergio Romero recibió una calurosa despedida por parte de Luis Advíncula. - Crédito: Difusión

Luis Advíncula ha quedado sumamente triste por la primera salida confirmada de Boca Juniors. El experimentado futbolista de la selección peruana apenas ha reaccionado al adiós de Sergio Romero, arquero de talla internacional con pasado en la ‘albiceleste’ con un sentido mensaje propalado en su cuenta oficial de Instagram.

“Lo mejor siempre para ti, ‘Chiquitonga’; se te va a extrañar, mi hermano Sergio Romero”, escribió el ‘Rayo’ en una historia de la red social mencionada, en la que, además, se aprecia una foto de ambos juntos en uno de los momentos más convulsos de la era reciente en La Bombonera.

El Consejo de Fútbol de Boca Juniors ha optado por aceptar la propuesta ‘Chiquito’ Romero de rescindir su contrato, dado que no entraba en los planes del CT de Claudio Úbeda a partir de una fuerte pelea con un plateista, en septiembre del 2024, tras una derrota a manos de River Plate en el Superclásico.

El antiguo ‘1′ de Argentina, eso sí, ha preparado el terreno para su próximo desafío. No bien selló su salida de La Ribera, se desplazó hacia La Paternal para firmar un nuevo vínculo con Argentinos Juniors hasta la conclusión de la temporada, con la posibilidad de una extensión por todo el 2026.

El repaso de Romero

Al momento de marcharse del predio de Ezeiza, Sergio Romero decidió ofrecer un mensaje de despedida a los simpatizantes de Boca Juniors, aunque una mayoría importante prefirió pasar de ese discurso. En definitiva, ‘Chiquito’ agradeció el respaldo de las autoridades y reconoció su error al encarar a un aficionado, situación que lo condenó para siempre ante la opinión pública.

“Disfruté muchísimo. Me voy del club con los mejores recuerdos, me hicieron sentir como en mi casa. Riquelme es el presidente del club, pero para mí es un amigo. Arreglamos todo en tres minutos cuando vine y ahora no puso ninguna traba", dijo.

“El mensaje al hincha es de agradecimiento. Al día de hoy, cuando me cruza por la calle me sigue tratando excelente. Por una desgracia, un día se me fue la cabeza con un plateista y prácticamente fue la sentencia para mí en este club”, sumó Romero.

De 38 años, ‘Chiquito’ llegó a Boca Juniors en el 2022 después de un paso muy silencioso por el Manchester United. A nivel de títulos tan solo ganó una Supercopa Argentina, quedando pendiente la consecución de una Copa Libertadores, la cual estuvo cerca de obtener en el 2023 cuando llegó a la final frente a Fluminense, en el estadio Maracaná.

