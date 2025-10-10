Luis Advíncula surge como importante opción para reforzar a Alianza Lima en la próxima temporada por Liga 1 2026

Luis Advíncula representa a Boca Juniors desde hace cerca de un lustro. - Crédito: AFP

La trayectoria de Luis Advíncula puede sufrir un cambio importante en los próximos meses. De rendimiento irregular en Boca Juniors, sobre todo en el periodo 2025, el peruano contempla un probable desplazamiento hacia la Liga 1 después de una década actuando en el exterior. Aunque el posible destino para allanar el inicio del final resulta más que sorprendente.

El ‘Rayo’ está muy bien valorado en Alianza Lima, club grande y tradicional del Perú que ha empezado a realizar los primeros pasos formales para establecer un contacto con su entorno. Aprovechando la situación dubitativa del futbolista nacional, desde La Victoria quieren presentarle un importante contrato y estimulante proyecto que lo convenza de mudarse a Matute.

Es verdad que, actualmente, forma parte de la planificación de Boca Juniors, pero durante las últimas semanas ha experimentado una involución en cuanto a su juego toda vez que ya no es un efectivo inamovible en el flanco derecho. Con esa caída de rendimiento aunado a los futuros cambios dentro de la escuadra ‘xeneize’ no debería sorprender que ‘Lucho’ entre en la rampa de salida.

