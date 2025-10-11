Perú Deportes

Universitario vs Sporting Cristal fue suspendido: por qué le quitaron las garantías y cuándo sería reprogramado

El duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura estaba pactado para jugarse el miércoles 15 de octubre

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Universitario vs Sporting Cristal, partido
Universitario vs Sporting Cristal, partido por la fecha 14, fue suspendido por falta de garantías.

El partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, fue suspendido. Este clásico programado para el miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional de Lima no podrá realizar por falta de garantías.

La decisión fue tomada por las autoridades, debido a que la fecha coincide con la marcha que se realizará en la capital a raíz de la ola de crímenes. Colectivos ciudadanos, sindicatos y gremios se movilizarán durante ese día para que el Gobierno tome acciones contra los numerosos asesinatos que hay en todo el país.

Radio Programas del Perú (RPP) informó sobre esta medida a través de su cuenta de X (antes llamada Twitter). “Debido a la actual coyuntura del país, el partido entre Sporting Cristal y Universitario ya no se jugará el próximo miércoles 15″.

Dicho medio, además, dio a conocer la fecha en la que se podría reprogramar el choque entre ‘cremas’ y ‘celestes’. “Al encuentro le retiraron las garantías y será programado para la próxima semana”, publicó. Hasta el momento, no hay información exacta sobre ello.

RPP informó que el Universitario
RPP informó que el Universitario vs Sporting Cristal fue suspendido.

El periodista deportivo de L1 Max, Gustavo Peralta, añadió que el próximo lunes 13 de octubre, Universitario y Sporting Cristal sostendrán una reunión con la Liga 1 y Policía Nacional del Perú para evaluar esta medida.

“Sobre el Sporting Cristal vs Universitario de Deportes: Decisión de las autoridades (informado a los clubes y la Liga) de suspender el partido programado este miércoles 15 en el estadio Nacional debido a las marchas y coyuntura social. El lunes, a las 10:00 am en la Videna, habrá reunión entre los clubes, la Liga y PNP”, posteó.

Sporting Cristal y Universitario se
Sporting Cristal y Universitario se reunirán con la Liga 1 y PNP para hablar sobre la suspensión del partido.

Reprogramación complicada

La reunión tendría como uno de los objetivos ver la posibilidad de reprogramar el partido Universitario vs Sporting Cristal lo más antes posible. Aunque esto sería complicado por el calendario ajustado que tiene la Liga 1 producto del reciente parón por fecha FIFA a nivel de selecciones.

Este clásico se iba a jugar a mitad de semana por dicho motivo y después del mismo, ambas escuadras disputarán otro compromiso, lo cual imposibilita que se lleve a cabo en la brevedad. Por ejemplo, Cristal se medirá con Deportivo Garcilaso el domingo 19, mientras que la ‘U’ chocará con Ayacucho FC el lunes 20.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesSporting CristalLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Felipe Chávez realizó su debut oficial con Perú ante Chile en Clásico del Pacífico por fecha FIFA 2025

‘Pippo’, de 18 años, hizo su estreno con la ‘bicolor’ entrando de cambio por Jairo Concha. El entrenador Manuel Barreto le ofreció los 15′ minutos finales del partido, en Santiago

Felipe Chávez realizó su debut

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

La jefa del equipo ‘blanquiazul’ rompió el silencio sobre la polémica salida de la argentina, a quien consideraba una referente dentro del plantel. Además, habló de cómo quedó su relación con la jugadora: “Yo siempre decía que ella era un ejemplo”, lamentó.

“No puedes tener una jugadora

Desafortunado autogol de Matías Lazo en el último minuto de Perú vs Chile que provocó derrota en amistoso FIFA 2025

El defensor peruano marcó en propia puerta en la última jugada del partido, al intentar despejar un balón dentro del área. Fue el 2-1 definitivo que le dio la victoria a la ‘roja’ en Santiago

Desafortunado autogol de Matías Lazo

Perú vs Chile 2-1: goles, resumen y mejores jugadas de la derrota de la ‘bicolor’ en amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ se adelantó en el marcador con gol de César Inga; sin embargo, la ‘roja’ mejoró en la segunda mitad y se impuso con un tanto de Brereton y un autogol de Lazo

Perú vs Chile 2-1: goles,

Inició el recambio en la selección peruana: Felipe Chávez y 3 jugadores más debutaron ante Chile por fecha FIFA

El canterano del Bayern Múnich y otros futbolistas sumaron sus primeros minutos con la camiseta ‘bicolor’ en el empate en Santiago

Inició el recambio en la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte no irá a

Dina Boluarte no irá a audiencia de impedimento de salida del país de este miércoles 15, anuncia su abogado

Estados Unidos se compromete a colaborar con el gobierno de transición de José Jerí en seguridad y democracia hacia el 2026

José Jeri EN VIVO: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

Dina Boluarte rompe el silencio tras su destitución y rechaza asilo político: “Estoy en mi hogar”

Eduardo Salhuana aconseja a José Jerí optar por un gabinete técnico y de reconciliación: “Tiene que estar ahora cerca al pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Perú

El curioso post de José Jerí tras conocer a Rosángela Espinoza y antes de ser presidente: “Sueño cumplido”

Beto Ortiz regresa con su programa político tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Ethel Pozo lanza dura crítica en vivo luego de conocerse la llegada de José Jerí a la presidencia del Perú

DEPORTES

Felipe Chávez realizó su debut

Felipe Chávez realizó su debut oficial con Perú ante Chile en Clásico del Pacífico por fecha FIFA 2025

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

Desafortunado autogol de Matías Lazo en el último minuto de Perú vs Chile que provocó derrota en amistoso FIFA 2025

Perú vs Chile 2-1: goles, resumen y mejores jugadas de la derrota de la ‘bicolor’ en amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Inició el recambio en la selección peruana: Felipe Chávez y 3 jugadores más debutaron ante Chile por fecha FIFA