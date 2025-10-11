Universitario vs Sporting Cristal fue suspendido: por qué le quitaron las garantías y cuándo sería reprogramado

Universitario vs Sporting Cristal, partido por la fecha 14, fue suspendido por falta de garantías.

El partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, fue suspendido. Este clásico programado para el miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional de Lima no podrá realizar por falta de garantías.

La decisión fue tomada por las autoridades, debido a que la fecha coincide con la marcha que se realizará en la capital a raíz de la ola de crímenes. Colectivos ciudadanos, sindicatos y gremios se movilizarán durante ese día para que el Gobierno tome acciones contra los numerosos asesinatos que hay en todo el país.

Radio Programas del Perú (RPP) informó sobre esta medida a través de su cuenta de X (antes llamada Twitter). “Debido a la actual coyuntura del país, el partido entre Sporting Cristal y Universitario ya no se jugará el próximo miércoles 15″.

Dicho medio, además, dio a conocer la fecha en la que se podría reprogramar el choque entre ‘cremas’ y ‘celestes’. “Al encuentro le retiraron las garantías y será programado para la próxima semana”, publicó. Hasta el momento, no hay información exacta sobre ello.

RPP informó que el Universitario vs Sporting Cristal fue suspendido.

El periodista deportivo de L1 Max, Gustavo Peralta, añadió que el próximo lunes 13 de octubre, Universitario y Sporting Cristal sostendrán una reunión con la Liga 1 y Policía Nacional del Perú para evaluar esta medida.

“Sobre el Sporting Cristal vs Universitario de Deportes: Decisión de las autoridades (informado a los clubes y la Liga) de suspender el partido programado este miércoles 15 en el estadio Nacional debido a las marchas y coyuntura social. El lunes, a las 10:00 am en la Videna, habrá reunión entre los clubes, la Liga y PNP”, posteó.

Sporting Cristal y Universitario se reunirán con la Liga 1 y PNP para hablar sobre la suspensión del partido.

Reprogramación complicada

La reunión tendría como uno de los objetivos ver la posibilidad de reprogramar el partido Universitario vs Sporting Cristal lo más antes posible. Aunque esto sería complicado por el calendario ajustado que tiene la Liga 1 producto del reciente parón por fecha FIFA a nivel de selecciones.

Este clásico se iba a jugar a mitad de semana por dicho motivo y después del mismo, ambas escuadras disputarán otro compromiso, lo cual imposibilita que se lleve a cabo en la brevedad. Por ejemplo, Cristal se medirá con Deportivo Garcilaso el domingo 19, mientras que la ‘U’ chocará con Ayacucho FC el lunes 20.