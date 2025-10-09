Perú Deportes

Comienza el Atenea Open 2025 con Universitario y la selección peruana: partidos, horarios y canales TV del torneo de vóley

El certamen organizado por el club Atlético Atenea comenzará este viernes 10 de octubre en el Coliseo Colegio La Salle

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Comienza el Atenea Open 2025
El vóley peruano vuelve este viernes 10 de octubre con el inicio del Atenea Open 2025, certamen organizado por el club Atlético Atenea donde participarán equipos como Universitario de Deportes y Géminis, además, de la selección peruana sub 19.

Este torneo tiene como objetivo presentar en sociedad al nuevo plantel de Atenea, así como tambien, busca darle rodaje a las jugadores del elenco encabezado por la argentina Lorena Góngora de cara al debut en la Liga Peruana de Vóley, el cual está pactado para el próximo sábado 25 de octubre.

Góngora se ha reforzado de la mejor manera para quedar en una mejor posición en esta liga. La punta colombiana Manuela Sierra y la argentina Nicole Pérez, y la central venezolana Isabel Fernández le darán peso a su plantilla. Al igual que el aporte de la seleccionada nacional Thaisa Mc Leod y la joven promesa Ariana Vásquez.

Este evento contará con dos elencos del campeonato nacional: Universitario y Géminis. Las ‘pumas’ vienen de quedar en el cuarto lugar de la edición pasada y se han reestructurado para pelear por el título esta temporada con nuevo técnico y muchos refuerzos extranjeros.

Los hinchas de la ‘U’ podrán ver a su club y a sus flamantes incorporaciones por primera vez, antes de la realización de la ‘Noche de las Pumas’ , donde tendrán como rival al vigente campeón del torneo argentino, Gimnasia y Esgrima La Plata, el próximo sábado 18 de octubre.

Las 'pumas' se medirán con Gimnasia y Esgrima La Plata.

Por su parte, Géminis no terminó de la mejor forma en la edición pasada de la Liga Peruana de Vóley al quedarse fuera del octogonal final. Ahora, el equipo de Comas tratará de recuperar el protagonismo en esta temporada, aunque todavía no ha presentado a sus refuerzos extranjeros.

Aparte de estos dos clubes, la selección peruana sub 19 participará del Atenea Open. El combinado conducido por Antonio Rizola se viene preparando para los Juegos Bolivarianos que se realizarán en el país durante el mes de noviembre.

La ‘bicolor’, que participó en el Mundial Sub 19 meses atrás, contará con jóvenes talentos como Gianella Chanca, Liana Torres, Waleska Toro, entre otras más. Este grupo necesita minutos de juego para llegar en óptimas condiciones al certamen continental y conquistar la presea de oro.

Programación del Atenea Open 2025: partidos y horarios

Viernes 10 de octubre

- Universitario de Deportes vs Perú Sub 19 (19:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

- Club Atlético Atenea vs Deportivo Géminis (21:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

Sábado 11 de octubre

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (17:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

- Club Atlético Atenea vs Perú Sub 19 (19:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

Domingo 12 de octubre

- Deportivo Géminis vs Perú Sub 19 (15:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

- Club Atlético Atenea vs Universitario de Deportes (17:30 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

Canal TV exclusivo del Open Atenea 2025

El torneo cuadrangular previo a la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 será transmitido para todo el público en Perú. Latina Televisión emitirá los partidos por sus señales 2 y 702 en HD. Además, el evento podrá seguirse en línea desde el sitio web y el canal de Youtube de la televisora.

