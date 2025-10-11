Cenaida Uribe anticipa fichaje extranjero para la ‘Noche Blanquiazul’: pistas y detalles del nuevo refuerzo de Alianza Lima

La jefa del equipo de vóley de Alianza Lima confirmó que una nueva jugadora será presentada ante su hinchada. (Video: Radio Ovación)

Alianza Lima alista una gran sorpresa para su hinchada en la ‘Noche Blanquiazul 2025’. Con el objetivo de reforzar su plantel de cara a una nueva defensa del título en la Liga Peruana de Vóley, el elenco ‘íntimo’ ha concretado el fichaje de una jugadora extranjera. Si bien su identidad aún se mantiene en reserva, todos los detalles serán revelados durante el evento especial organizado por el club.

La jefa del equipo de La Victoria, Cenaida Uribe, brindó una entrevista al programa ‘AquiTVO’ de Radio Ovación donde reveló detalles clave sobre la preparación del plantel para la temporada entrante. Entre los temas abordados, confirmó que habrá una nueva voleibolista que se integrará al grupo y que será presentada ante todos el 25 de octubre, repitiendo la fórmula que impactó al público el año pasado con la llegada de Julieta Lazcano.

La directiva no ocultó que la expectativa para esta edición de la ‘Noche Blanquiazul’ está alta. Y aunque evitó dar nombres o posiciones, dejó claro que habrá una nueva incorporación extranjera que será presentada ante la hinchada aliancista. “Sí, hay un refuerzo más del extranjero. Van a haber sorpresas, no al nivel de Julieta, es complicado”, confesó, dejando entrever que esta nueva jugadora también será presentada de forma especial durante el evento.

En esa línea, Cenaida Uribe recordó con entusiasmo cómo se gestó la sorpresa del 2024 con la inesperada presentación de Lazcano, una jugadora que llegó con perfil bajo tras un año sin actividad, pero que terminó siendo clave para el bicampeonato. “Dije: ‘ya, hay que ponerlo en la tribuna y hacemos una sorpresa’. Fue la sorpresa de la noche. Salió bien y en el camino ya se recuperó bien también, así que fue positivo su aporte en ese momento”, dijo.

Julieta Lazcano llegó como fichaje estelar de Alianza Lima el año pasado. Crédito: Prensa AL Voley

Consultada sobre la procedencia de la nueva incorporación —si proviene de Europa o de algún país sudamericano—, la dirigente de Alianza Lima fue enfática al mantener el misterio: “No, no voy a contar. Son cosas que en el camino voy arreglando”. Con esta respuesta, dejó en claro que prefiere guardar el secreto hasta el día del evento, evitando así cualquier tipo de especulación en torno al perfil de la jugadora.

Salida de Julieta Lazcano alteró la planificación

Aunque Julieta Lazcano hizo un aporte valioso al equipo, su salida fue un golpe inesperado para la planificación de la temporada. La directiva del club contaba con la central argentina para reforzar el plantel tanto en la Liga Nacional como en el Mundial de Clubes, confiando en su experiencia y calidad. Sin embargo, debido a motivos extradeportivos, finalmente tuvo que dejar el equipo antes de lo previsto.

“Cuando ella se va, nos descuadra por completo, porque las contrataciones ya estaban hechas y el equipo ya estaba armado. En ese momento ya no encuentras jugadoras. Ella, después de un año de estar parada, se había recuperado bien. Me deja un hueco enorme porque mis planes eran con ella”, explicó Cenaida Uribe.

Alianza Lima celebrará su Noche Blanquiazul el 25 y 26 de octubre.

La dirigente reconoció que, al momento de enterarse de la salida de la central, varios clubes ya habían concretado sus movimientos en el mercado de pases, lo que complicó aún más encontrar un reemplazo a tiempo. “Ya era abril y yo ya tenía varios contratos cerrados con extranjeras, así que sí me desordenó bastante la planificación, pero ya está, eso quedó atrás. Hay que pasar la página”, añadió.

Sea como fuere, Cenaida Uribe ya logró cerrar su plantilla y encara con gran motivación la exigente temporada que se avecina. Alianza Lima irá con todo en busca del tricampeonato en el torneo local, además de proyectar un desempeño destacado en el Mundial de Clubes. El equipo ya ha demostrado contar con jugadoras de alto nivel, capaces de pelear con firmeza por estos ambiciosos objetivos.