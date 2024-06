Luis Advíncula cometió ‘blooper’ e hizo inesperada confesión sobre su hinchaje: la explosiva reacción de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán estrenó un nuevo capítulo de su programa de Youtube que lleva de nombre ‘Enfocados’, y en esta oportunidad tendrá a Luis Advíncula. La ‘Foquita’ subió en redes sociales un avance de la divertida entrevista, donde el defensa de Boca Juniors se abrió y contó anécdotas poco conocidas.

El popular ‘Rayo’ no se salvó de las bromas del ‘10 de la calle’ y Roberto Guizasola, quienes aprovecharon para preguntarle de qué equipo era finalmente. Esto debido a las especulaciones que salieron afirmando que Lucho era hincha de Alianza Lima de niño.

“Advíncula es hincha de Alianza, a él le gustaría venir”, fue la sorprendente confesión de Carlos Zambrano que causó polémica entre fanáticos ‘blanquiazules’ y Sporting Cristal, debido a que se suponía que era seguidor ‘celeste’.

La incógnita se reveló en el podcast de Farfán. El lateral de la selección peruana fue presionado para que confiese si era ‘íntimo’ o no. Y luego de tanta insistencia, terminó confesando que es hincha de Alianza. Ese lapsus hizo explotar al exdelantero victoriano, y aunque quiso cambiar su respuesta afirmando que es de los ‘cerveceros’, su respuesta ya había sorprendido a todos.

“Yo he dicho que de chiquito fui simpatizante de Alianza, toda mi familia es chinchana y casi todos eran hincha de Alianza”, estaba respondiendo Advíncula. Interviene ‘Cucuruchu’ para que responda si le gustaría jugar en el cuadro de La Victoria: “pero contesta, te gustaría o no”.

“Hincha de Alianza, no, no, no; hincha de Cristal”, terminó diciendo el defensa ‘xeneize’. Las risas no faltaron y ‘Jeffry’ celebró como nunca su respuesta: “cayó”.

Luis Advíncula reveló de qué equipo es hincha tras rumores que lo vinculaban con Alianza Lima - Créditos: Composición Infobae

Divertida anécdota de Luis Advíncula

En otro pasaje del video que subió Jefferson Farfán con la entrevista de Luis Advíncula, el defensa contó una divertida anécdota que vivió en uno de sus viajes. El ‘Rayo’ confesó que se fue a Dubai confiando en su inglés, pero pasó un insólito momento que desató las carcajadas de la ‘Foquita’ y Roberto Guizasola.

“Según yo masticaba mi inglés, a fin de año dije me voy a Dubai. Primer día en el cuarto de hotel: ‘hi’, me dice la chica. Yo solamente quería piña así que le dije ‘pineapple please’, y me empieza hablar en inglés. Le decía ‘yes’, yes, yes’; me dijeron pediste, ya pedí dije, y me trajeron hasta hamburguesas”, reveló el lateral de la selección peruana entre risas.

¿Luis Advíncula jugará en el Perú vs Argentina?

El defensa de la selección peruana sufrió una dura lesión en el duelo contra Chile por la primera fecha de la Copa América 2024. No terminó el ‘Clásico del Pacífico’ y tuvo que ser cambiado en el primer tiempo porque se sintió durante el encuentro. Luis Advíncula confirmó su dolencia y aseguró que se trataba del tendón de Aquiles.

Su presencia en el choque con Canadá fue un misterio, pero terminó entrando en la lista de convocados para el cotejo con los ‘rojos’. Sin embargo, Jorge Fossati decidió no darle minutos en la dura caída peruana por 1-0 que terminó complicando su clasificación a cuartos de final de la competencia internacional.

Las mismas expectativas están para el cotejo frente Argentina. El ‘Rayo’ entrenó aparte de sus compañeros, realizó trabajos con balón demostrando que está mejor, pero todavía no se sabe si está listo para arrancar o no. Todos esperan que pueda estar al cien por ciento para poder luchar por su ansiado pase a la siguiente instancia.

El ‘equipo de todos’ se juega la vida con el cuadro de Lionel Scaloni este sábado 29 de junio a las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium, por la fecha 3 de la competición Conmebol. Perú no depende de sí mismo y estará pendiente de lo que pasará en el Chile vs Canadá, duelo que se jugará en simultáneo.