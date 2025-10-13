Perú Deportes

Marcos López opinó del debut de Felipe Chávez con Perú y expresó firme mensaje: “La selección no es para cualquiera”

El lateral zurdo desestimó las versiones sobre una supuesta falta de apoyo hacia el juvenil del Bayern Múnich y valoró su entrega y calidad

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

El lateral de la ‘blanquirroja’ tuvo buenas palabras tras el primer partido del juvenil del Bayern Munich con el equipo patrio. (Video: Jax Latin Media)

La derrota de la selección peruana por 2-1 frente a Chile en Santiago dejó varias reflexiones dentro del grupo. Más allá del resultado, el amistoso sirvió para probar variantes y observar el rendimiento de los nuevos convocados. Uno de los jugadores que tomó la palabra al llegar a Lima fue Marcos López, quien se mostró autocrítico, pero también optimista respecto al nuevo proceso en el equipo patrio.

El lateral izquierdo del Copenhague destacó la entrega del plantel y, sobre todo, la actitud de los futbolistas jóvenes que tuvieron minutos ante el cuadro sureño como fue el caso de Felipe Chávez, juvenil del Bayern Múnich. Para López, el compromiso sirvió como una experiencia valiosa para los debutantes, especialmente porque se trató de un clásico del Pacífico, siempre exigente y con alta carga emocional.

“Algunos jóvenes han podido debutar y lo han hecho, para mí, de la mejor manera. Es un partido de preparación y hay que seguir por este camino. Más allá del resultado, fue un gol fortuito que no debe opacar lo que se hizo durante los 90 minutos”, señaló el defensor a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez Sobre la derrota sufrida con un autogol en la última jugada del encuentro.

En su análisis, Marcos López consideró que el equipo mostró pasajes de buen fútbol, pese a las dificultades que impuso el rival mapochino. A su juicio, lo más importante fue mantener la actitud y la entrega durante todo el encuentro. Además, enfatizó que los partidos de este tipo deben servir para fortalecer el grupo y consolidar la competencia interna.

Resumen de la derrota de la selección peruana ante Chile en amistoso jugado en Santiago. Movistar Deportes

El lateral también aprovechó para dejar un mensaje a los nuevos valores del plantel, subrayando la exigencia que implica representar a la selección. “Hay jugadores que quieren jugar y están ganando sus minutos, pero ellos saben que la selección no es para cualquiera y tienen que dar lo mejor para estar aquí. El nivel internacional es otro nivel y cada uno debe seguir preparándose”, expresó con firmeza, recordando que la competencia por un lugar en el equipo titular es cada vez más alta.

Opinión directa sobre el debut de Felipe Chávez

Uno de los nombres que más atención generó fue el de Felipe Chávez, futbolista del Bayern Múnich que tuvo su esperado debut con la selección mayor de Perú. Sobre ese hecho específico, Marcos López compartió su opinión personal y elogió al joven mediocampista, resaltando su actitud dentro del campo, a pesar de que no pudo exponer su talento a gusto en el amistoso contra Chile.

“Sabemos que Felipe viene de Alemania con muchas ganas de estar en el grupo y ganarse sus minutos. Viene con un roce diferente. Esperemos que nos pueda ayudar desde donde le toque. Sabemos la calidad que tiene. Vi las imágenes donde levantaba los brazos; es normal, pues es un jugador que te indica que quiere la pelota y quiere mostrarse. Eso es importante, nos estamos conociendo y hay que tratarnos de encontrarnos en situaciones de ventaja en el campo. Esta vez tuvo 15 a 20 minutos, pero esperamos que siga viniendo y pueda tener más”, explicó.

Felipe Chávez haciendo su ingreso
Felipe Chávez haciendo su ingreso ante Chile. - Crédito: FPF

Finalmente, el lateral pidió mesura ante los comentarios que circularon en redes sociales, en los que algunos usuarios criticaron a los jugadores por no asociarse con el debutante. López defendió al grupo y desestimó cualquier malentendido. “La gente puede hablar, pero en el campo son situaciones de juego donde se toman decisiones en milésimas de segundo. No pasa porque no quiera dar un pase o algo similar. Felipe tiene muchas condiciones y un futuro impresionante. Espero que podamos aprovecharlo”, concluyó.

El mensaje de Marcos López deja en claro que la selección está atravesando una etapa de evaluación y consolidación, donde la competencia interna y la adaptación de los nuevos valores serán claves para construir un equipo competitivo con miras a las próximas eliminatorias.

