Carlos Zambrano mantiene incomodidad por la discutida salida de Ricardo Gareca de la selección peruana: “Sé lo que pasó”

Carlos Zambrano admite que conoce las razones que derivaron en la salida de Ricardo Gareca de la selección peruana. - Crédito: EFE

Buena parte de la era de oro moderna de la selección peruana se le debe atribuir, sin objeciones, a Ricardo Gareca, quien durante el tiempo que se ubicó en la parcela técnica (2015-2022) realizó los cambios necesarios dentro del plantel, dándole ingreso a nuevos valores en lugar de aquellos que ya habían cumplido su ciclo, para clasificar a una Copa del Mundo y alcanzar tres podios —uno de ellos un subcampeonato— en la Copa América.

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, sin embargo, no hizo mayores esfuerzos para retener al ‘Tigre’ y apostó por echar mano de otros puntuales como Juan Reynoso y Jorge Fossati. Ninguno de ellos fue la solución en el largo camino transcurrido en las Eliminatorias CONMEBOL 2026, la cual se cerró con una clasificación lastimera, entre los últimos lugares, bajo el mandato interino de Óscar Ibáñez.

Carlos Zambrano acompañando a Ricardo Gareca durante la Copa América 2015. - Crédito: AFP

Ahora que inicia una nueva gestión, con rostros totalmente distintos, muchos piden el retorno de Ricardo Gareca, algo que nunca podrá darse por diferencias muy marcadas. Aquella salida suya de la VIDENA dolió profundamente y aunque no hay muchos detalles al respecto, el experimentado central Carlos Zambrano reveló que conoce las razones del final del proceso del argentino.

“Yo sé todo lo que pasó, el porqué no se quedó Ricardo. Sé muchas cosas. A mí me hubiese gustado que el proceso se mantenga por muchos años, sea Ricardo, Juan o el nombre que sea. Siempre me hubiese gustado que se mantenga, porque cuando cambian dos o tres entrenadores, es que algo mal está. Vuelves con otra metodología. Es complicado mientras más cambias de entrenador”, expresó al programa ‘Hazme el Aguante’.

El defensa indicó que "sabe muchas cosas", aunque evitó profundizar el tema. (Video: Hazme el a-guante)

Observación

Un mes atrás, en declaraciones ofrecidas al espacio XNODECIRLO, el ‘Káiser’ no estaba muy de acuerdo con la metodología de trabajo del ‘Flaco’, sobre todo porque no existía una planificación táctica a diferencia de otros seleccionadores con los que trabajó en la Villa Deportiva Nacional.

“Con Ricardo hacíamos muy poco, casi nada, pero los resultados se daban. Nos agarró a todos chibolos”, reflexionó Zambrano añadiendo que “el que entrenaba mejor fue Juan Reynoso. La gente lo detestaba, lo odiaban, pero fue el que mejor entrenaba”.

Al ser consultado acerca de un retorno de Gareca a la selección nacional, Zambrano indicó que “hizo muy bien al fútbol peruano, pero al final el fútbol se maneja totalmente distinto por muchos factores que la gente no sabe. La gente se guió porque nos llevó al Mundial y nada más. Pero también pasaron otros entrenadores que hicieron bien su trabajo, pero los resultados no se daban”.

Aparentemente, Carlos Zambrano vive su última experiencia como internacional con la selección peruana. Su avanzada edad aunado a su controversial rendimiento en Alianza Lima, donde su continuidad no está asegurada al 100%, hacen creer que el retiro está muy cerca y por consiguiente su adiós inobjetable de la ‘bicolor’. Aun así, la última palabra del tema de ofrecerla él al igual que el nuevo CT que llegue a finales de año para iniciar una nueva administración.