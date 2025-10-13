A qué hora juega Ecuador vs México: partido amistoso en Guadalajara por fecha FIFA 2025

México recibe a Ecuador por amistoso FIFA 2025. Crédito: Agencias

La Selección de Ecuador pondrá punto final a su gira de amistosos por Norteamérica este martes 14 de octubre, cuando se enfrente a México en el Estadio Akron de Guadalajara. Este compromiso, correspondiente a la fecha FIFA, será una prueba fundamental en la preparación del equipo rumbo al Mundial 2026, y al mismo tiempo, una oportunidad crucial para escalar posiciones en el ranking FIFA.

Después de un ciclo exitoso en las Eliminatorias Sudamericanas, donde alcanzó el segundo lugar —solo por detrás de Argentina—, la ‘tricolor’ atraviesa una etapa de consolidación y ajustes bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece. El reciente empate 1-1 frente a Estados Unidos en Austin dejó sensaciones positivas. Ecuador mostró orden, presión alta y capacidad de respuesta ante un rival intenso, aunque también quedó una advertencia: la necesidad de mantener la concentración hasta el final de los encuentros.

Más allá del invicto de doce partidos que mantiene la selección ecuatoriana, el cuerpo técnico sabe que todavía hay aspectos por mejorar. En particular, la transición defensa-ataque y la definición frente al arco rival son puntos de atención. Ante México, Beccacece tendrá la oportunidad de rotar el once inicial y dar minutos a jugadores que han tenido menor participación en los últimos compromisos. Será una ocasión ideal para evaluar su desempeño en un contexto de alta exigencia y ante un adversario que, pese a no vivir su mejor momento, siempre representa un desafío por su historia, su localía y el apoyo de su afición.

La seleccíón de Ecuador pasa por una racha positiva con Sebastián Beccacece en el banquillo. Crédito: REUTERS/Cesar Olmedo

El combinado azteca llega a este partido con la urgencia de recomponer su imagen tras una dura goleada 0-4 sufrida ante Colombia en Texas. La presión es grande, ya que el “Tri” busca recuperar la confianza de su público y reencontrarse con su identidad futbolística. Este escenario convierte el duelo en una prueba de carácter para Ecuador, que deberá sostener su solidez defensiva y aprovechar los espacios que deje el equipo local.

A qué hora juega Ecuador vs México en amistoso por fecha FIFA 2025

El enfrentamiento entre México y Ecuador está programado para el martes 14 de octubre de 2025. El compromiso se disputará a las 21:30 hora de Ecuador, Colombia y Perú; 20:30 en territorio mexicano; y 23:30 en Argentina, Chile y Uruguay. El escenario será el Estadio Akron, ubicado en Guadalajara (Zapopan), una moderna sede que promete un ambiente vibrante para este cierre de gira.

Canal para seguir Ecuador vs México en amistoso por fecha FIFA 2025

En Ecuador, el encuentro podrá seguirse en directo a través de El Canal del Fútbol y la plataforma Zapping. En México, la transmisión estará a cargo de TUDN y Azteca Deportes, con cobertura especial previa y posterior al partido, incluyendo análisis, entrevistas y el seguimiento del rendimiento de ambas selecciones.

Ecuador, muy cerca del Bombo 2 del Mundial

Aunque se trata de un amistoso, el partido ante México tiene implicaciones importantes en el ranking FIFA, determinante para la distribución de bombos en el sorteo del Mundial 2026. Actualmente, Ecuador ocupa el puesto número 24 con 1.588,04 puntos, mientras que Corea del Sur, que recientemente cayó por goleada 0-5 ante Brasil, se encuentra en el lugar 23 con 1.593,19 unidades. Este tropiezo de los asiáticos abrió una oportunidad inesperada para la Tricolor: un empate ante México le permitiría igualar en puntaje a Corea del Sur, mientras que una victoria podría otorgarle alrededor de 5,95 puntos, suficientes para superarlos y asegurar su ingreso al codiciado Bombo 2, junto a selecciones como Uruguay, Croacia o Alemania.

Ecuador busca llegar al Bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026. Crédito: IMAGN IMAGES/Scott Coleman

Ecuador vs México: último cruce

El último enfrentamiento entre México y Ecuador se remonta al 1 de julio de 2024, cuando se cruzaron en la fase de grupos de la Copa América. Aquel encuentro terminó en empate sin goles, reflejando el equilibrio entre dos equipos con solidez defensiva, pero con dificultades para concretar en ataque. Un año después, ambos llegan a este nuevo duelo con sed de revancha y con la intención de demostrar cuánto han evolucionado en su propuesta futbolística.