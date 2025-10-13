Perú Deportes

A qué hora juega Argentina vs Puerto Rico: amistoso en Florida por la fecha FIFA 2025

Con el regreso de Lionel Messi, autor de un gol con Inter Miami, la selección argentina concluye su serie de partidos preparatorios frente a un adversario decidido a sorprender. Consulta aquí los horarios

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Argentina vs Puerto Rico: horarios
Argentina vs Puerto Rico: horarios del amistoso por fecha FIFA 2025.

La selección de Argentina enfrentará este martes 14 de octubre a Puerto Rico en su último amistoso de esta fecha FIFA. Este enfrentamiento cambió de día porque inicialmente estaba programado para el lunes 13. El escenario también se modificó y ahora se disputará en el Chase Stadium en Florida, Estados Unidos.

El último encuentro de la ‘albiceleste’ dejó saldo positivo, debido a que superó a Venezuela por 1-0 gracias al tanto de Giovani Lo Celso, aunque con la ausencia notoria de Lionel Messi, quien pidió permiso al cuerpo técnico para sumarse a Inter Miami y se despachó con dos goles en la contundente victoria 4-0 sobre Atlanta United.

En la antesala a este compromiso, el técnico Lionel Scaloni fue directo respecto al objetivo del amistoso: “El martes jugarán todos los chicos nuevos que vinieron. No tuvieron oportunidad hoy pero ya sabía eso, así que ojalá lo aprovechen”.

El entrenador abrirá el juego en la cancha a futbolistas como José Manuel López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero, quienes buscarán sumar sus primeros minutos con la camiseta nacional y aprovechar la ocasión para lucirse ante el cuerpo técnico y el público.

Argentino superó por la mínima
Argentino superó por la mínima a Venezuela en su primer amistoso de esta fecha FIFA.

Del otro lado, Puerto Rico inicia su gira de amistosos en esta fecha FIFA después de quedar marginado de la ruta mundialista. Los boricuas llegan tras haberse impuesto 2-1 frente a San Vicente y Granadinas en el duelo del 10 de junio por las Eliminatorias de Concacaf.

Los goles de Leandro Antonetti y Steven Echevarria pusieron broche de oro a la última actuación competitiva, pero el equipo no pudo superar la barrera del tercer lugar en el Grupo F y se despidió del sueño de clasificar al Mundial 2026.

La cita en territorio estadounidense representa una oportunidad valiosa para Puerto Rico de medirse ante un adversario de máxima categoría y ajustar piezas de cara a nuevos retos regionales. Para los dirigidos por Charlie Trout, este encuentro es banco de pruebas, espacio de rodaje y una vitrina para futbolistas que buscan ganar experiencia en el plano internacional.

La convocatoria de Puerto Rico
La convocatoria de Puerto Rico para enfrentar a Argentina en el amistoso por fecha FIFA.

Cabe señalar que será la primera vez que Argentina y Puerto Rico se enfrenten en un duelo amistoso. Por lo que este choque genera mucha expectativa en el pueblo boricua y gaucho quienes abarrotarán el Chase Stadium durante la noche del martes.

Horarios del Argentina vs Puerto Rico

Este amistoso está pactado para iniciar a las 19:00 horas de Perú, a las 20:00 horas de Puerto Rico y a las 21:00 horas Argentina. Si te encuentras en otro país, revisa los horarios a continuación:

- México / 18:00 horas

- Ecuador y Colombia / 19:00 horas

- Bolivia, Venezuela y Estados Unidos / 20:00 horas

- Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil / 21:00 horas

Dónde ver Argentina vs Puerto Rico: canal TV del amistoso

El Argentina vs Puerto Rico será transmitido por señal abierta en territorio argentino mediante Telefe. Además, TyC Sports lo pasará para todos los hinchas de la ‘albiceleste’.

Los fanáticos de la actual campeona del mundo también podrán seguirlo vía streaming con TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

Por otro lado, Infobae hará la cobertura total de este encuentro amistoso mediante su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.

Argentina se enfrenta a Puerto
Argentina se enfrenta a Puerto Rico en lo que será su segundo amistoso en esta fecha FIFA.

Temas Relacionados

Selección ArgentinaSelección de Puerto Ricoperu-deportes

Más Noticias

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Rusia por fecha FIFA

La ‘blanquirroja’ perdió 2-1 frente a Chile en la última jugada del partido. Ahora, enfrentará al conjunto europeo como visitante. Conoce todos los detalles

¿Cuándo vuelve a jugar la

Canal TV exclusivo que transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las bicampeonas debutarán oficialmente el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el coliseo Eduardo Dibós, donde enfrentarán a equipos como Regatas Lima, Fluminense y River Plate. Consulta aquí la señal que transmitirá este gran evento

Canal TV exclusivo que transmitirá

A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán HOY: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025

Los ‘charrúas’, con varios debutantes, buscarán su segundo triunfo en la jornada doble que sirve como preparación rumbo al Mundial 2026. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega Uruguay

Jean Ferrari dio sigilosa respuesta por posible interés de la FPF en Gustavo Álvarez: “Esto es un tema de proceso y de análisis”

Un medio chileno había avisado que el DT de Universidad de Chile estaba en el radar para dirigir a la selección peruana, y ahora el directivo se refirió a esta chance

Jean Ferrari dio sigilosa respuesta

La FPF quiere a Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, y pagaría millonaria cláusula, según medio chileno

El diario ‘El Mercurio’ dio a conocer que el técnico argentino, con pasado en la Liga 1, es el elegido por Jean Ferrari para dirigir a la selección peruana con un atractivo sueldo

La FPF quiere a Gustavo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga renunciará hoy

Rafael López Aliaga renunciará hoy a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia de la República

La transformación de José Jerí y como Patricia Li Sotelo sería la principal ‘negociadora’ de su gobierno

Madre de José Jerí le pide tener “mucha sabiduría para saber manejar el país”

Renzo Reggiardo será el nuevo alcalde de Lima: perfil de quien reemplazará a Rafael López Aliaga en la MML

Dina Boluarte y sus últimos intentos para salvarse de la vacancia: desesperación y nerviosismo en Palacio de Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Janick Maceta critica a influencers

Janick Maceta critica a influencers por no pronunciarse ante crisis en Perú: “Siguen con sus ‘vidas perfectas’”

Imitador de Pedro Infante ganó la nueva temporada de ‘Yo Soy’ y se llevó los 20 mil soles

Flavia López lució traje típico inspirado en la orquídea en el Miss Grand International 2025

Edison Flores se refirió a su vínculo con Antonella Martorell tras ser captados en una salida nocturna

Actriz de ‘Los Vilchez’ se casó con el hermano de la duquesa de Huéscar en España: la cultura peruana estuvo presente

DEPORTES

¿Cuándo vuelve a jugar la

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Rusia por fecha FIFA

Canal TV exclusivo que transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán HOY: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025

Jean Ferrari dio sigilosa respuesta por posible interés de la FPF en Gustavo Álvarez: “Esto es un tema de proceso y de análisis”

La FPF quiere a Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, y pagaría millonaria cláusula, según medio chileno