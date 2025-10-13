A qué hora juega Argentina vs Puerto Rico: amistoso en Florida por la fecha FIFA 2025

Argentina vs Puerto Rico: horarios del amistoso por fecha FIFA 2025.

La selección de Argentina enfrentará este martes 14 de octubre a Puerto Rico en su último amistoso de esta fecha FIFA. Este enfrentamiento cambió de día porque inicialmente estaba programado para el lunes 13. El escenario también se modificó y ahora se disputará en el Chase Stadium en Florida, Estados Unidos.

El último encuentro de la ‘albiceleste’ dejó saldo positivo, debido a que superó a Venezuela por 1-0 gracias al tanto de Giovani Lo Celso, aunque con la ausencia notoria de Lionel Messi, quien pidió permiso al cuerpo técnico para sumarse a Inter Miami y se despachó con dos goles en la contundente victoria 4-0 sobre Atlanta United.

En la antesala a este compromiso, el técnico Lionel Scaloni fue directo respecto al objetivo del amistoso: “El martes jugarán todos los chicos nuevos que vinieron. No tuvieron oportunidad hoy pero ya sabía eso, así que ojalá lo aprovechen”.

El entrenador abrirá el juego en la cancha a futbolistas como José Manuel López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero, quienes buscarán sumar sus primeros minutos con la camiseta nacional y aprovechar la ocasión para lucirse ante el cuerpo técnico y el público.

Argentino superó por la mínima a Venezuela en su primer amistoso de esta fecha FIFA.

Del otro lado, Puerto Rico inicia su gira de amistosos en esta fecha FIFA después de quedar marginado de la ruta mundialista. Los boricuas llegan tras haberse impuesto 2-1 frente a San Vicente y Granadinas en el duelo del 10 de junio por las Eliminatorias de Concacaf.

Los goles de Leandro Antonetti y Steven Echevarria pusieron broche de oro a la última actuación competitiva, pero el equipo no pudo superar la barrera del tercer lugar en el Grupo F y se despidió del sueño de clasificar al Mundial 2026.

La cita en territorio estadounidense representa una oportunidad valiosa para Puerto Rico de medirse ante un adversario de máxima categoría y ajustar piezas de cara a nuevos retos regionales. Para los dirigidos por Charlie Trout, este encuentro es banco de pruebas, espacio de rodaje y una vitrina para futbolistas que buscan ganar experiencia en el plano internacional.

La convocatoria de Puerto Rico para enfrentar a Argentina en el amistoso por fecha FIFA.

Cabe señalar que será la primera vez que Argentina y Puerto Rico se enfrenten en un duelo amistoso. Por lo que este choque genera mucha expectativa en el pueblo boricua y gaucho quienes abarrotarán el Chase Stadium durante la noche del martes.

Horarios del Argentina vs Puerto Rico

Este amistoso está pactado para iniciar a las 19:00 horas de Perú, a las 20:00 horas de Puerto Rico y a las 21:00 horas Argentina. Si te encuentras en otro país, revisa los horarios a continuación:

- México / 18:00 horas

- Ecuador y Colombia / 19:00 horas

- Bolivia, Venezuela y Estados Unidos / 20:00 horas

- Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil / 21:00 horas

Dónde ver Argentina vs Puerto Rico: canal TV del amistoso

El Argentina vs Puerto Rico será transmitido por señal abierta en territorio argentino mediante Telefe. Además, TyC Sports lo pasará para todos los hinchas de la ‘albiceleste’.

Los fanáticos de la actual campeona del mundo también podrán seguirlo vía streaming con TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

Por otro lado, Infobae hará la cobertura total de este encuentro amistoso mediante su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.

Argentina se enfrenta a Puerto Rico en lo que será su segundo amistoso en esta fecha FIFA.