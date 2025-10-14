Dónde ver Argentina vs Puerto Rico HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

Dónde ver Argentina vs Puerto Rico en amistoso por fecha FIFA 2025

La gira de Argentina en Estados Unidos como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026 sigue en marcha. Los ‘albicelestes’ iniciaron la fecha FIFA enfrentando a Venezuela y consiguieron un triunfo de 1-0 en Miami, con gol de Giovani Lo Celso.

Sin Lionel Messi, la escuadra argentina dominó en el desarrollo del partido y generó más oportunidades de gol, pero no consiguió reflejar esa superioridad en una diferencia más amplia en el marcador. Las intervenciones de José David Contreras, arquero de la ‘vinotinto’, evitaron que la ventaja fuese mayor y lo convirtieron en uno de los protagonistas destacados de la jornada, pese a la derrota de su equipo.

Durante el encuentro, el cuadro de Lionel Scaloni también atravesó situaciones de peligro en su propio arco. El momento más crítico se produjo cuando la defensa, en conjunto con Cuti Romero y el travesaño, logró evitar el empate en la mejor jugada ofensiva de los venezolanos. Este episodio representó el mayor sobresalto a lo largo del encuentro.

La agenda de los argentinos cierra con el choque contra Puerto Rico, hoy martes 14 de octubre. El encuentro, que inicialmente iba a realizarse en Chicago, cambió de escenario y se disputará en el estadio del Inter Miami. Scaloni deberá decidir si alineará con la ‘Pulga’ o seguirá manteniendo los ensayos con los nuevos jugadores convocados.

El 1-0 de Argentina ante Venezuela

A qué hora juega Argentina vs Puerto Rico en amistoso

El duelo entre argentinos y los boricuas se jugará hoy, martes 14 de octubre, en el estadio Chase Stadium de Miami por amistoso en fecha FIFA. El horario pactado será a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:00 horas.

Dónde ver Argentina vs Puerto Rico

El segundo encuentro de los ‘albicelestes’ en la fecha FIFA se verá por televisión abierta en Argentina a través de Telefe. TyC Sports también difundirá el encuentro para todo el público argentino. Quienes prefieran la opción online podrán acceder al encuentro por streaming en TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

Argentina vs Puerto Rico: horarios del amistoso por fecha FIFA 2025.

Por qué Argentina vs Puerto Rico cambió de horario y estadio

El segundo encuentro amistoso previsto en la gira estaba programado para el lunes, enfrentando a Argentina contra Puerto Rico en Chicago. No obstante, el martes por la noche se confirmó el cambio de sede, decisión que fue comunicada tanto a la delegación argentina como a la del conjunto puertorriqueño.

La reubicación del partido a Miami responde, por un lado, a las protestas sociales que se desarrollan en Chicago, lo que llevó a las autoridades a elegir una opción que garantizara mayor seguridad y previsibilidad para ambas delegaciones. Además, Puerto Rico registró dificultades logísticas que complicaron su desplazamiento hasta la ciudad inicialmente fijada, aportando otro motivo para modificar la sede del encuentro.

Como consecuencia de estos cambios, la selección argentina permanecerá durante toda la gira en Miami, lo que eliminará la necesidad de trasladarse a Chicago en las próximas jornadas. Esta modificación también permitirá al cuerpo técnico disponer de más horas de entrenamiento en la misma ciudad, optimizando la preparación del equipo de cara al compromiso ante Puerto Rico. La estadía en Miami coincide, además, con el lugar de residencia habitual de futbolistas convocados como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes forman parte de la plantilla para estos amistosos internacionales.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - OCTOBER 10: Alexis Mac Allister of Argentina is challenged by Gleiker Mendoza of Venezuela during the International Friendly between Argentina and Venezuela at Hard Rock Stadium on October 10, 2025 in Miami Gardens, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)