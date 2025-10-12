Ricardo Gareca lamentó la decisión de Raziel García por disputar la Liga 2: “Fue titular en la selección peruana”

Ricardo Gareca quedó anonadado al enterarse que Raziel García milita en la Liga 2. - Crédito: Difusión

A Ricardo Gareca le ha sorprendido que Raziel García haya dado un paso en falso en su carrera futbolística al unirse a la Universidad San Martín para disputar el ascenso de Perú ante la falta de oportunidades en la Liga 1 2025.

Durante su charla extensa con Pase Filtrado, el ‘Tigre’ afirmó que el volante nacional formaba parte de sus convocatorias en la ‘bicolor’, sobre todo en su segunda etapa como seleccionador nacional. Descubrir que aquel puntual perdió sitió en el profesionalismo lo ha dejado más que descolocado.

“Nosotros estuvimos encima de todos. Enterarme que Raziel García está en Segunda División hoy en día [...] Fue titular en la selección peruana”, dijo con sorpresa añadiendo que “por eso digo que todo es un proceso que, en gran parte, depende de lo que tenga que ver con un direccionamiento que arranca de la cúpula de la FPF y después tendrá que poner una gran parte el jugador”.

Con Ricardo Gareca ubicado en la zona técnica de Perú, Raziel García ganó cierto protagonismo luego de su aparición en la Copa América 2021. Su participación contra Brasil, en las semifinales, despertó mucho entusiasmo entre los simpatizantes y fue una llave clave para trasladarse a Deportes Tolima procedente de Cienciano.

Recuerdos

Durante el tiempo que el ‘Flaco’ trabajó con los seleccionados nacionales, siempre los motivaba con videos comparativos con otros futbolistas de mayor jerarquía para que se llenasen de confianza a la hora de salir al campo en algún partido de carácter oficial.

Con Raziel García no fue la excepción. Al atestiguar el talento que poseía con el balón dominado, Ricardo Gareca le insistía que se encontraba a la altura de los mismos futbolistas brasileños, algo que motivó al antiguo puntual de Cienciano para que afrontara aquel examinatorio con lo mejor de su repertorio.

“Él hablaba mucho conmigo. Siempre me motivaba y comparaba, bueno a todos... Me ponía a Raphinha, Neymar, con sus números, más que todo el tema físico”, dijo en declaraciones ofrecidas al espacio ‘Al Volante’.

“Me decía ‘mira, no hay mucha diferencia, estás al nivel y tienes que creértela. Tienes que salir y jugar como lo estás haciendo’. Eso ayudaba mucho al grupo”, añadió García.

El volante de 30 años explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de jugar la Liga 2 y los cuestionamientos que ello conlleva.

Reflexiones

A Raziel García no le mueve la aguja en lo más mínimo lo que exprese o piense la gente a partir de su decisión de mantenerse en el ascenso de Perú. La razón pasa por el bienestar de su familia y su tranquilidad personal, teniendo muy en claro que con talento y trabajo puede volver al sitial ideal.

“Hay mucha gente que me critica, que cómo de jugar en Colombia, en selección, ahora voy a jugar Liga 2, pero para mí la familia es muy importante. Fue una decisión pensando en ellos, en mis hijos, de poder estar aquí en Lima", admitió en una entrevista con Infobae Perú.

“No quiero sonar muy agrandado o como lo quieran tomar, pero tuve diez equipos de primera división que quisieron contar con mis servicios, pero prioricé el aspecto familiar y tratar de devolver a este equipo al lugar que merece", añadió.