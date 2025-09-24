Raziel García reveló que Ricardo Gareca lo comparó con ‘cracks’ de la selección de Brasil: “Me decía que no había mucha diferencia”

El volante nacional contó la semejanza que le hizo el 'Tigre' en su etapa en la 'bicolor'. (Video: COTA TV)

No cabe duda de que Ricardo Gareca entró en la historia de la selección peruana con la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y lograr ponerla en el podio de varias Copas Américas, incluyendo un subcampeonato. Sin embargo, más allá de que su regreso no será posible, el ‘Tigre’ alcanzó a dejar huella en los propios jugadores. En ese sentido, Raziel García reveló que el DT argentino lo comparó con ‘cracks’ de la selección de Brasil.

“Él hablaba mucho conmigo. Siempre me motivaba y comparaba, bueno a todos... Me ponía a Raphinha, Neymar, con sus números, más que todo el tema físico”, fueron sus primeras palabras en entrevista para el programa de YouTube, ‘COTA TV’. La estrategia del entrenador se enfocó en exponer cifras y datos de Raphinha y Neymar, enfatizando la distancia que podía acortarse si los peruanos creían en sus capacidades.

La experiencia con el ‘Flaco’ dejó huella en el volante, quien recordó cómo los mensajes del técnico impactaron tanto en su rendimiento individual como en el ánimo colectivo. El argumento central del exDT nacional radicaba en borrar complejos ante rivales de mayor cartel y favorecer la autoconfianza desde la evidencia estadística. “Me decía ‘mira, no hay mucha diferencia, estás al nivel y tienes que creértela. Tienes que salir y jugar como lo estás haciendo’. Eso ayudaba mucho al grupo”, subrayó.

Los mejores momentos del volante nacional en el duelo por las semifinales del torneo de Conmebol. (Video: América TV / Peruanos en el Mundo)

Durante el ciclo de Ricardo Gareca al frente de la selección peruana, uno de los ejes de su conducción fue la motivación y el trabajo psicólogico, privilegiando la convicción personal para afrontar a jugadores de renombre mundial. Raziel García valoró especialmente el énfasis del exentrenador en el aspecto físico como área donde podía cerrarse la brecha competitiva.

La influencia del liderazgo del entrenador ‘gaucho’ sigue presente en varios actores del fútbol peruano. Las comparaciones con estrellas internacionales no buscaban generar presión, sino ofrecer una referencia realista y tangible sobre el esfuerzo necesario para competir a ese nivel. Matías Succar contó que lo había comparado con el argentino Martín Palermo, Renato Tapia con Casemiro y a Miguel Araujo le convenció que podría enfrentar a Luis Suárez y Edinson Cavani.

El entrenador argentino lo comparó con exfigura de Manchester United. (Video: A3RNET)

La visión de Raziel García sobre el próximo ‘9’ de la selección peruana

Consultado sobre el futuro del puesto de centrodelantero en la selección peruana, Raziel García ofreció su perspectiva acerca de quién podría ocupar el rol de próximo referente ofensivo tras la salida de Paolo Guerrero. Para el actual jugador de San Martín, la respuesta no es sencilla debido a la escasez de especialistas en la posición durante los últimos procesos.

“El siguiente ‘9′ después de Paolo era Iván Bulos. Yo lo tuve en la sub 20 y era tremendo delantero, pero se retiró por lesión. Yo creo que él era el ‘9′ de esta generación y luego venía (Juan Pablo) Goicochea, que lo veo con muy buenas características, muy buen nivel. Pero no hay más”, observó en primera instancia.

El mediocampista de 31 años reconoció que la falta de recambio natural para la posición podría obligar a una modificación y postuló a André Carrillo como el siguiente ‘9′. “Yo creo que van a tener que improvisar. No vería mal a Carrillo de ‘9′, creo que lo podrían acomodar ahí”, sugirió.