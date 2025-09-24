Perú Deportes

Raziel García reveló que Ricardo Gareca lo comparó con ‘cracks’ de la selección de Brasil: “Me decía que no había mucha diferencia”

El mediocampista nacional contó que los jugadores de la ‘canarinha’ con los que fue equiparado por el ‘Tigre’ durante su etapa en la ‘bicolor’. También habló del próximo ‘9’ de Perú

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
El volante nacional contó la semejanza que le hizo el 'Tigre' en su etapa en la 'bicolor'. (Video: COTA TV)

No cabe duda de que Ricardo Gareca entró en la historia de la selección peruana con la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y lograr ponerla en el podio de varias Copas Américas, incluyendo un subcampeonato. Sin embargo, más allá de que su regreso no será posible, el ‘Tigre’ alcanzó a dejar huella en los propios jugadores. En ese sentido, Raziel García reveló que el DT argentino lo comparó con ‘cracks’ de la selección de Brasil.

“Él hablaba mucho conmigo. Siempre me motivaba y comparaba, bueno a todos... Me ponía a Raphinha, Neymar, con sus números, más que todo el tema físico”, fueron sus primeras palabras en entrevista para el programa de YouTube, ‘COTA TV’. La estrategia del entrenador se enfocó en exponer cifras y datos de Raphinha y Neymar, enfatizando la distancia que podía acortarse si los peruanos creían en sus capacidades.

La experiencia con el ‘Flaco’ dejó huella en el volante, quien recordó cómo los mensajes del técnico impactaron tanto en su rendimiento individual como en el ánimo colectivo. El argumento central del exDT nacional radicaba en borrar complejos ante rivales de mayor cartel y favorecer la autoconfianza desde la evidencia estadística. “Me decía ‘mira, no hay mucha diferencia, estás al nivel y tienes que creértela. Tienes que salir y jugar como lo estás haciendo’. Eso ayudaba mucho al grupo”, subrayó.

Los mejores momentos del volante nacional en el duelo por las semifinales del torneo de Conmebol. (Video: América TV / Peruanos en el Mundo)

Durante el ciclo de Ricardo Gareca al frente de la selección peruana, uno de los ejes de su conducción fue la motivación y el trabajo psicólogico, privilegiando la convicción personal para afrontar a jugadores de renombre mundial. Raziel García valoró especialmente el énfasis del exentrenador en el aspecto físico como área donde podía cerrarse la brecha competitiva.

La influencia del liderazgo del entrenador ‘gaucho’ sigue presente en varios actores del fútbol peruano. Las comparaciones con estrellas internacionales no buscaban generar presión, sino ofrecer una referencia realista y tangible sobre el esfuerzo necesario para competir a ese nivel. Matías Succar contó que lo había comparado con el argentino Martín Palermo, Renato Tapia con Casemiro y a Miguel Araujo le convenció que podría enfrentar a Luis Suárez y Edinson Cavani.

El entrenador argentino lo comparó con exfigura de Manchester United. (Video: A3RNET)

La visión de Raziel García sobre el próximo ‘9’ de la selección peruana

Consultado sobre el futuro del puesto de centrodelantero en la selección peruana, Raziel García ofreció su perspectiva acerca de quién podría ocupar el rol de próximo referente ofensivo tras la salida de Paolo Guerrero. Para el actual jugador de San Martín, la respuesta no es sencilla debido a la escasez de especialistas en la posición durante los últimos procesos.

El siguiente ‘9′ después de Paolo era Iván Bulos. Yo lo tuve en la sub 20 y era tremendo delantero, pero se retiró por lesión. Yo creo que él era el ‘9′ de esta generación y luego venía (Juan Pablo) Goicochea, que lo veo con muy buenas características, muy buen nivel. Pero no hay más”, observó en primera instancia.

El mediocampista de 31 años reconoció que la falta de recambio natural para la posición podría obligar a una modificación y postuló a André Carrillo como el siguiente ‘9′. “Yo creo que van a tener que improvisar. No vería mal a Carrillo de ‘9′, creo que lo podrían acomodar ahí”, sugirió.

Temas Relacionados

Raziel GarcíaRicardo GarecaSelección peruanaNeymarRaphinhaSelección de Brasilperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Brasil por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

El ‘millonario’ se juega la vida en Sao Paulo, donde deben revertir el 2-1 de la ida. Si empatan la serie, el encuentro se definirá en tanda de penales. Se juegan el pase a las semifinales. Conoce a qué hora se dará el pitazo inicial

A qué hora juega River

Alianza Lima envió carta de preocupación a Conmebol debido a “actitud hostil” por parte de hinchas de U. de Chile en Coquimbo

Las autoridades ‘blanquiazules’ elevaron una queja formal ante la Confederación Sudamericana de Fútbol por el comportamiento violento de los hinchas locales, con los que se amenaza constantemente a la delegación peruana

Alianza Lima envió carta de

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

El elenco ‘millonario’ enfrentará como visitante al ‘verdao’ con el objetivo de revertir la desventaja sufrida en el partido de ida. A continuación, los detalles sobre cómo ver el encuentro

Dónde ver River Plate vs

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

El seleccionador sudamericano fue blanco de cuestionamientos luego de sufrir una goleada en su debut al mando de la selección de Pakistán: “No estoy para victimizarme, el tiempo lo dirá todo”

Nolberto Solano pide mesura ante

¿Por qué Jhilmar Lora se quedó y Gianfranco Chávez salió de Sporting Cristal? Julio César Uribe hizo sorpresiva revelación

El director general de fútbol del club ‘rimense’ habló de los casos del lateral derecho y del zaguero, que fichó por Alianza Lima

¿Por qué Jhilmar Lora se
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EE.UU. alista queja formal contra

EE.UU. alista queja formal contra el Gobierno de Dina Boluarte por tren Lima-Chosica, según Rafael López Aliaga

Dina Boluarte sostuvo una recepción privada con Donald Trump: “Fue muy atento con él”, señala Gustavo Adrianzén

Dina Boluarte protesta ante el secretario general de la ONU por rechazo del alto comisionado a la ley de amnistía

Gustavo Adrianzén elogia discursos de Dina Boluarte en la ONU: “Estoy orgulloso, vi a la mujer peruana hablando a la humanidad”

ONU Mujeres llama ‘inspiradora’ a Dina Boluarte y desata fuerte rechazo en Perú: “Vulnera a las víctimas de su régimen”

ENTRETENIMIENTO

La influencer Zully confirma su

La influencer Zully confirma su deseo de postular al Miss Perú y revela cómo se está preparando

Santiago Suárez admite que le han cerrado las puertas tras denuncia de abuso sexual: “Muchos amigos y colegas me dieron la espalda”

Defensa de la víctima que denunció a ‘Cri Cri’ se reafirma y acusa al primo de Jefferson Farfán de burlarse del proceso

Magaly Medina advierte que ‘Cri Cri’ podría revelar detalles inéditos en EVDLV: “Promete ser un testimonio realmente dramático”

Quién es Lucas Beltrán, el joven peruano que nació en San Juan de Lurigancho y hoy brilla en The Voice

DEPORTES

A qué hora juega River

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Brasil por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Alianza Lima envió carta de preocupación a Conmebol debido a “actitud hostil” por parte de hinchas de U. de Chile en Coquimbo

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

¿Por qué Jhilmar Lora se quedó y Gianfranco Chávez salió de Sporting Cristal? Julio César Uribe hizo sorpresiva revelación