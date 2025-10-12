Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está carga con varios encuentros, tanto en Perú como en diversas ligas sudamericanas, así como los cotejos de selecciones en Europa

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
Partidos de hoy, domingo 12
Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 12 de octubre se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el aficionado del fútbol. Y que el balón no deja de rodar y tendrá mucho movimiento en ligas sudamericanas, así como en los escenarios europeos con los enfrentamientos de selecciones.

En Perú, el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 no cesa y habrá tres encuentros entretenidos. Ayacucho FC recibirá a ADT con la consigna de ganar para salvarse del descenso, mientras que Alianza Atlético quiere meterse a un torneo internacional y buscará los tres puntos en casa contra Los Chankas.

En tanto, el duelo esperado es el que sostendrá Cusco FC con Comerciantes Unidos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Esto debido a que de conseguir el triunfo, los ‘dorados’ se pondrían a cinco unidades del líder del certamen, Universitario de Deportes.

Ahora, la Liga 2 llega a su recta final con los compromisos de ida de los ‘playoffs’. En esa línea, CD Moquegua jugará en casa con Unión Comercio, y César Vallejo hará lo mismo con FC Cajamarca.

Por otro lado, también habrá actividad en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. La modesta Gibraltar visitará a la Croacia liderada por Luka Modric, mientras que Países Bajos de Memphis Depay se medirá ante Finlandia.

Además, en la Liga Profesional Argentina, River Plate se enfrentará a Sarmiento en casa e intentará hacerse con la victoria para acortar distancias con la parte alta de la tabla.

Partidos de Liga 1

- Ayacucho FC vs ADT (13:00 horas / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs Los Chankas (15:30 horas / L1 MAX)

- Cusco FC vs Comerciantes Unidos (18:00 horas / L1 MAX)

Partidos de Liga 2

- CD Moquegua vs Unión Comercio (11:00 horas / ATV, YouTube Depormatch)

- César Vallejo vs FC Cajamarca (13:15 horas / ATV, YouTube Depormatch)

Partidos de Eliminatorias 2026 en UEFA

- San Marino vs Chipre (08:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Escocia vs Bielorrusia (11:00 horas / Disney+)

- Islas Feroe vs República Checa (11:00 horas / Disney+)

- Países Bajos vs Finlandia (13:45 horas / ESPN, Disney+)

- Dinamarca vs Grecia (13:45 horas / Disney+)

- Croacia vs Gibraltar (13:45 horas / ESPN, Disney+)

- Rumania vs Austria (13:45 horas / Disney+)

- Lituania vs Polonia (13:45 horas / Disney+)

Partidos de Eliminatorias 2026 en CAF

- Zambia vs Níger (08:00 horas / FIFA+)

- Chad vs República Centroafricana (11:00 horas / FIFA+)

- Egipto vs Guinea Bissau (14:00 horas / FIFA+)

- Ghana vs Comoras (14:00 horas / FIFA+)

- Burkina Faso vs Etiopía (14:00 horas / FIFA+)

- Malí vs Madagascar (14:00 horas / FIFA+)

- Yibuti vs Sierra Leona (14:00 horas / FIFA+)

Partido amistoso internacional

- Malta vs Bosnia (12:00 horas / Disney+)

Partidos de Mundial Sub 20

- Estados Unidos vs Marruecos (15:00 horas / DSports)

- Noruega vs Francia (18:00 horas / DSports)

Partidos de Copa Libertadores Femenina

- Colo Colo vs Libertad (14:00 horas / Pluto TV, Chilevisión)

- Deportivo Cali vs Sao Paulo (18:00 horas / Pluto TV, Win Sports)

Partido de MLS

- Austin FC vs Los Angeles FC (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de fútbol argentino

- Aldosivi vs Huracán (12:30 horas / TNT Sports, Max)

- Instituto de Córdoba vs Atlético Tucumán (14:45 horas / TNT Sports, Max)

- Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz (14:45 horas / ESPN Premium, Disney+ Argentina)

- River Plate vs Sarmiento (17:15 horas / ESPN, Disney+, TNT Sports, Max)

- Independiente vs Lanús (19:15 horas / ESPN Premium, Disney+ Argentina)

Partidos de fútbol uruguayo

- Montevideo City Torque vs Montevideo Wanderers (08:30 horas / GolTV, Disney+)

- CA Juventud vs River Plate (11:00 horas / GolTV, Disney+)

- Danubio vs Nacional (14:00 horas / GolTV, Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Independiente de Santa Fe vs Llaneros (14:00 horas / Win Sports)

- Alianza FC vs Junior de Barranquilla (16:10 horas / Win Sports)

- Atlético Bucaramanga vs Unión Magdalena (18:20 horas / Win Sports)

- Águilas Doradas vs Deportivo Pasto (20:30 horas / Win Sports)

Partidos de fútbol paraguayo

- Sportivo Ameliano vs Guaraní (15:30 horas / Tigo Sports)

- Nacional vs Sportivo Luqueño (18:00 horas / Tigo Sports)

Partido de Copa Chile

- Deportes La Serena vs Deportes Limache (13:00 horas / TNT Sports)

Temas Relacionados

Partidos de hoyLiga 1Liga 2Luka ModricSelección de CroaciaEliminatorias 2026River Plateperu-deportes

Más Noticias

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Rusia por fecha FIFA

La ‘bicolor’ cayó 2-1 ante su clásico rival, Chile, en la última jugada. Ahora, se medirá con el elenco europeo en condición de visita

¿Cuándo vuelve a jugar la

El motivo por el que Sporting Cristal se entusiasma por recuperar a Gustavo Cazonatti en la recta final de la Liga 1 2025

El mediocentro brasileño, de enorme rendimiento en el periodo pasado, sufrió una durísima lesión a la rodilla en los primeros compases del presente año. Desde entonces, el club ‘rimense’ no ha hallado a un reemplazante ideal en la primera línea del campo

El motivo por el que

“Necesita desesperadamente regresar a Sporting Cristal”: la respuesta de Franco Velazco a las acusatorias declaraciones de Felipe Cantuarias

El mandamás del cuadro universitario fue consultado sobre los dichos del expresidente del equipo del Rímac. “Le digo públicamente que demuestre probatoriamente”, sostuvo el administrador ‘merengue’

“Necesita desesperadamente regresar a Sporting

Ricardo Gareca lamentó la decisión de Raziel García por disputar la Liga 2: “Fue titular en la selección peruana”

El volante nacional alcanzó notoriedad en el profesionalismo con Cienciano, lo que le permitió llegar a la ‘bicolor’. Con el ‘Tigre’ fue parte del proyecto de las Eliminatorias Qatar 2022

Ricardo Gareca lamentó la decisión

Universitario vs Géminis 3-0: resumen del triunfazo de las ‘pumas’ en el Atenea Open 2025

Las dirigidas por Paco Hervás mostraron todo su juego ante la escuadra de Comas, con una ‘Mapi’ Rodríguez como figura y máxima anotadora

Universitario vs Géminis 3-0: resumen
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte: La Insurgencia y

Dina Boluarte: La Insurgencia y Los Combatientes le regalan rosas blancas y le piden postular a la Presidencia del Perú

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

Gabinete de José Jerí no debe de ser de Somos Perú, sino uno que represente los pensamientos del Congreso, asegura Carlos Bruce

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives emociona Lima al

Carlos Vives emociona Lima al interpretar ‘Y se llama Perú’: “Si vuelvo a nacer, quiero ser el ‘Zambo’ Cavero”

Giacomo Bocchio vive tenso momento con vendedora en mercado de Arequipa: “Nos acaban de maltratar”

Rosángela Espinoza asegura ser la primera dama, pero Patricio Parodi le hace fuerte aclaración: “Por mi lado no es”

La gran final de ‘Yo Soy 2025’: ¿Quiénes son los finalistas del concurso?

Flavia López es criticada por no hablar inglés durante entrevista con los directores del ‘Miss Grand International 2025′

DEPORTES

¿Cuándo vuelve a jugar la

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Rusia por fecha FIFA

El motivo por el que Sporting Cristal se entusiasma por recuperar a Gustavo Cazonatti en la recta final de la Liga 1 2025

“Necesita desesperadamente regresar a Sporting Cristal”: la respuesta de Franco Velazco a las acusatorias declaraciones de Felipe Cantuarias

Ricardo Gareca lamentó la decisión de Raziel García por disputar la Liga 2: “Fue titular en la selección peruana”

Universitario vs Géminis 3-0: resumen del triunfazo de las ‘pumas’ en el Atenea Open 2025