Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 12 de octubre se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el aficionado del fútbol. Y que el balón no deja de rodar y tendrá mucho movimiento en ligas sudamericanas, así como en los escenarios europeos con los enfrentamientos de selecciones.
En Perú, el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 no cesa y habrá tres encuentros entretenidos. Ayacucho FC recibirá a ADT con la consigna de ganar para salvarse del descenso, mientras que Alianza Atlético quiere meterse a un torneo internacional y buscará los tres puntos en casa contra Los Chankas.
En tanto, el duelo esperado es el que sostendrá Cusco FC con Comerciantes Unidos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Esto debido a que de conseguir el triunfo, los ‘dorados’ se pondrían a cinco unidades del líder del certamen, Universitario de Deportes.
Ahora, la Liga 2 llega a su recta final con los compromisos de ida de los ‘playoffs’. En esa línea, CD Moquegua jugará en casa con Unión Comercio, y César Vallejo hará lo mismo con FC Cajamarca.
Por otro lado, también habrá actividad en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. La modesta Gibraltar visitará a la Croacia liderada por Luka Modric, mientras que Países Bajos de Memphis Depay se medirá ante Finlandia.
Además, en la Liga Profesional Argentina, River Plate se enfrentará a Sarmiento en casa e intentará hacerse con la victoria para acortar distancias con la parte alta de la tabla.
Partidos de Liga 1
- Ayacucho FC vs ADT (13:00 horas / L1 MAX)
- Alianza Atlético vs Los Chankas (15:30 horas / L1 MAX)
- Cusco FC vs Comerciantes Unidos (18:00 horas / L1 MAX)
Partidos de Liga 2
- CD Moquegua vs Unión Comercio (11:00 horas / ATV, YouTube Depormatch)
- César Vallejo vs FC Cajamarca (13:15 horas / ATV, YouTube Depormatch)
Partidos de Eliminatorias 2026 en UEFA
- San Marino vs Chipre (08:00 horas / ESPN 2, Disney+)
- Escocia vs Bielorrusia (11:00 horas / Disney+)
- Islas Feroe vs República Checa (11:00 horas / Disney+)
- Países Bajos vs Finlandia (13:45 horas / ESPN, Disney+)
- Dinamarca vs Grecia (13:45 horas / Disney+)
- Croacia vs Gibraltar (13:45 horas / ESPN, Disney+)
- Rumania vs Austria (13:45 horas / Disney+)
- Lituania vs Polonia (13:45 horas / Disney+)
Partidos de Eliminatorias 2026 en CAF
- Zambia vs Níger (08:00 horas / FIFA+)
- Chad vs República Centroafricana (11:00 horas / FIFA+)
- Egipto vs Guinea Bissau (14:00 horas / FIFA+)
- Ghana vs Comoras (14:00 horas / FIFA+)
- Burkina Faso vs Etiopía (14:00 horas / FIFA+)
- Malí vs Madagascar (14:00 horas / FIFA+)
- Yibuti vs Sierra Leona (14:00 horas / FIFA+)
Partido amistoso internacional
- Malta vs Bosnia (12:00 horas / Disney+)
Partidos de Mundial Sub 20
- Estados Unidos vs Marruecos (15:00 horas / DSports)
- Noruega vs Francia (18:00 horas / DSports)
Partidos de Copa Libertadores Femenina
- Colo Colo vs Libertad (14:00 horas / Pluto TV, Chilevisión)
- Deportivo Cali vs Sao Paulo (18:00 horas / Pluto TV, Win Sports)
Partido de MLS
- Austin FC vs Los Angeles FC (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
Partidos de fútbol argentino
- Aldosivi vs Huracán (12:30 horas / TNT Sports, Max)
- Instituto de Córdoba vs Atlético Tucumán (14:45 horas / TNT Sports, Max)
- Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz (14:45 horas / ESPN Premium, Disney+ Argentina)
- River Plate vs Sarmiento (17:15 horas / ESPN, Disney+, TNT Sports, Max)
- Independiente vs Lanús (19:15 horas / ESPN Premium, Disney+ Argentina)
Partidos de fútbol uruguayo
- Montevideo City Torque vs Montevideo Wanderers (08:30 horas / GolTV, Disney+)
- CA Juventud vs River Plate (11:00 horas / GolTV, Disney+)
- Danubio vs Nacional (14:00 horas / GolTV, Disney+)
Partidos de fútbol colombiano
- Independiente de Santa Fe vs Llaneros (14:00 horas / Win Sports)
- Alianza FC vs Junior de Barranquilla (16:10 horas / Win Sports)
- Atlético Bucaramanga vs Unión Magdalena (18:20 horas / Win Sports)
- Águilas Doradas vs Deportivo Pasto (20:30 horas / Win Sports)
Partidos de fútbol paraguayo
- Sportivo Ameliano vs Guaraní (15:30 horas / Tigo Sports)
- Nacional vs Sportivo Luqueño (18:00 horas / Tigo Sports)
Partido de Copa Chile
- Deportes La Serena vs Deportes Limache (13:00 horas / TNT Sports)