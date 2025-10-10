Perú Deportes

Partidos de hoy, viernes 10 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Perú visitará a Chile en amistoso, Argentina se medirá con Venezuela, Brasil hará lo suyo con Corea del Sur, y mucho más

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Partidos de hoy, viernes 10
Partidos de hoy, viernes 10 de octubre.

Hoy, viernes 10 de octubre, la agenda futbolera está llena de partidos imperdibles: Perú se enfrentará a Chile en amistoso, Argentina hará lo suyo con Venezuela, Brasil tendrá acción con Corea del Sur, habrán Eliminatorias en Europa, África y Centroamérica rumbo al Mundial 2026.

La selección peruana arrancará una nueva etapa el mando de Manuel Barreto como técnico interino. La ‘blanquirroja’ presentará una nueva versión con la ‘roja’ en Santiago por la fecha FIFA. Hay mucha expectativa por ver el desempeño de las nuevas caras del combinado nacional como Felipe Chávez, Juan Pablo Goicochea, Diego Romero, entre otros.

Por su lado, los ‘albicelestes’ iniciarán con su preparación de cara a la próxima Copa del Mundo. Con Lionel Messi, buscarán obtener más rodaje ante Venezuela en Miami. Lionel Scaloni usará este duelo para probar nuevos jugadores que fueron incluidos en la lista de convocados como Facundo Cambeses (Racing), Aníbal Moreno (Palmeiras), Lautaro Rivero (River) y José López (Palmeiras).

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue el 4 de septiembre de este año. En ese encuentro, disputado en el estadio Monumental y correspondiente a la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, la ‘Pulga’ disputó su último partido oficial como local con la selección y convirtió dos goles. La ‘albiceleste’ se impuso 3-0 ante el equipo venezolano.

Argentina's forward #10 Lionel Messi
Argentina's forward #10 Lionel Messi and Venezuela's midfielder #06 Leonardo Flores fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Venezuela at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires on September 4, 2025. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Partidos amistosos

- Japón vs Paraguay (05:20 horas / Tigo Sports)

- Corea del Sur vs Brasil (06:00 horas / Globoplay, Zapping, Claro TV+)

- Uruguay vs República Dominicana (07:45 horas / DirecTV Sports, AUF TV)

-Jordania vs Bolivia (11:00 horas / Futbol Canal)

-Rusia vs Irán (12:00 horas / matchtv.ru)

-Chile vs Perú (18:00 horas / América Televisión, Movistar Play)

-Canadá vs Australia (18:30 horas / Paramount+, Amazon Prime Video)

-Argentina vs Venezuela (19:00 horas / TyC Sports, Telefe)

-Estados Unidos vs Ecuador (19:30 horas / Canal del Fútbol, Teleamazonas)

Partidos de Eliminatorias de Europa

-Kazajistán vs Liechtenstein (09:00 horas / Disney+ Premium , ESPN 4 Sur)

-Alemania vs Luxemburgo (13:45 horas / Disney+ Premium, ESPN Colombia)

-Bélgica vs Macedonia del Norte (13:45 horas / Disney+ Premium)

-Francia vs Azerbaiyán (13:45 horas / Disney+ Premium)

-Irlanda del Norte vs Eslovaquia (13:45 horas / Disney+ Premium)

-Islandia vs Ucrania (13:45 horas / Disney+ Premium)

-Kosovo vs Eslovenia (13:45 horas / Disney+ Premium)

-Suecia vs Suiza (13:45 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Eliminatorias de África

-Gambia vs Gabón (08:00 horas / FIFA+)

-Seychelles vs Costa de Marfil (08:00 horas / FIFA+)

-Sudán vs Mauritania (08:00 horas / FIFA+)

-Sudán del Sur vs Senegal (08:00 horas / FIFA+)

-Togo vs RD Congo (08:00 horas / FIFA+)

-Lesoto vs Nigeria (11:00 horas / FIFA+)

-Ruanda vs Benín (11:00 horas / FIFA+)

-Santo Tomé y Príncipe vs Túnez (11:00 horas / FIFA+)

-Zimbabue vs Sudáfrica (11:00 horas / FIFA+)

Partidos Eliminatorias Centroamérica y Caribe

-Surinam vs Guatemala (16:00 horas / Tigo Sports)

-Bermudas vs Trinidad y Tobago (17:00 horas / Paramount+)

-Curazao vs Jamaica (18:00 horas / ESPN, ESPN 2)

-El Salvador vs Panamá (20:00 horas / Paramount+)

Partidos de fútbol argentino

-San Lorenzo vs San Martín (12:30 horas / TyC Sports, TNT Sports Argentina)

-Defensa y Justicia vs Argentinos Juniors (14:15 horas / TyC Sports, ESPN Premium Argentina)

-Central Córdoba vs Unión Santa Fe (14:45 horas / TNT Sports Argentina, Fanatiz, Max Argentina)

-Newell’s Old Boys vs Tigre (16:30 horas / TyC Sports, ESPN Argentina)

Partidos de fútbol paraguayo

-Deportivo Recoleta vs Olimpia (15:30 horas / DirecTV Sports, Tigo Sports)

-Sportivo Trinidense vs General Caballero (18:00 horas / DirecTV Sports, Tigo Sports)

Partido de fútbol uruguayo

-Plaza Colonia vs Progreso (17:00 horas / GolTV, Disney Premium)

Temas Relacionados

Partidos de hoySelección peruanaSelección de ChileSelección argentinaSelección de EcuadorSelección de Venezuelaperu-deportes

Más Noticias

Dónde ver Brasil vs Corea del Sur HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

La ‘canarinha’ iniciará su gira asiática en la capital surcoreana para luego viajar a Tokio. Conoce los horarios del duelo

Dónde ver Brasil vs Corea

Dónde ver Paraguay vs Japón HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

La selección ‘albirroja’ inicia su gira asiática con un exigente amistoso ante el conjunto nipón, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. Descubre aquí cómo ver el partido en vivo

Dónde ver Paraguay vs Japón

Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras destacar en Alemania: la selección peruana ya lo espera para nuevo proyecto

El futurible central de la ‘bicolor’ no solo destaca dentro del campo con FCN, también lo hace en el mercado de pases. Su notable progresión en la 2. Bundesliga ha permitido que su ficha sufra una importante revalorización

Fabio Gruber incrementó su valor

D’ Alessandro Montenegro y Álvaro Rojas, nuevos convocados de la selección peruana promovidos por Manuel Barreto

El lateral derecho de ADT y el mediocentro de Juan Pablo II College, inicialmente, se integraron como sparrings, pero su buen hacer en los entrenamientos diarios los llevó a la ‘bicolor’ con miras al amistoso internacional contra Chile

D’ Alessandro Montenegro y Álvaro

Cienciano afronta cambios: Carlos Lugo, campeón de Copa Sudamericana 2003, fue presentado como nuevo Gerente Deportivo

En los últimos años, el héroe guaraní ejercía el cargo de Embajador, pero ahora cumplirá un rol más importante. “Me toca asumir este reto porque el club nos necesita”, reconoció

Cienciano afronta cambios: Carlos Lugo,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte enfrentará impedimento de

Dina Boluarte enfrentará impedimento de salida tras su vacancia, anuncia fiscal de la Nación

Crisis política en Perú EN VIVO: Dina Boluarte dejó la presidencia y el país ingresó a un nuevo gobierno de transición con José Jerí

Así fue la salida de Dina Boluarte de Palacio de Gobierno: a bordo del ‘cofre’ y bajo fuerte resguardo policial

José Jerí promete reconciliación y firmeza frente a la delincuencia en su primer discurso como presidente del Perú

Dina Boluarte, la presidenta que se preocupó más por sus cirugías y por su aumento de sueldo, terminó destituida por el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Ataque armado a Agua Marina:

Ataque armado a Agua Marina: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Gigi Mitre arremete contra Dina Boluarte y el Estado: “Sus medidas son una porquería, el país vive con miedo y sin rumbo”

Christian Meier expresa su solidaridad con Agua Marina: “desafiamos a la muerte cada vez que salimos de casa”

Gian Marco pospone su gira nacional: “No se puede celebrar en medio del miedo y la violencia que atraviesa el país”

Madre de Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, exige mayor seguridad tras atentado en concierto

DEPORTES

Dónde ver Brasil vs Corea

Dónde ver Brasil vs Corea del Sur HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Dónde ver Paraguay vs Japón HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras destacar en Alemania: la selección peruana ya lo espera para nuevo proyecto

D’ Alessandro Montenegro y Álvaro Rojas, nuevos convocados de la selección peruana promovidos por Manuel Barreto

Cienciano afronta cambios: Carlos Lugo, campeón de Copa Sudamericana 2003, fue presentado como nuevo Gerente Deportivo