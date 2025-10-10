Partidos de hoy, viernes 10 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, viernes 10 de octubre, la agenda futbolera está llena de partidos imperdibles: Perú se enfrentará a Chile en amistoso, Argentina hará lo suyo con Venezuela, Brasil tendrá acción con Corea del Sur, habrán Eliminatorias en Europa, África y Centroamérica rumbo al Mundial 2026.
La selección peruana arrancará una nueva etapa el mando de Manuel Barreto como técnico interino. La ‘blanquirroja’ presentará una nueva versión con la ‘roja’ en Santiago por la fecha FIFA. Hay mucha expectativa por ver el desempeño de las nuevas caras del combinado nacional como Felipe Chávez, Juan Pablo Goicochea, Diego Romero, entre otros.
Por su lado, los ‘albicelestes’ iniciarán con su preparación de cara a la próxima Copa del Mundo. Con Lionel Messi, buscarán obtener más rodaje ante Venezuela en Miami. Lionel Scaloni usará este duelo para probar nuevos jugadores que fueron incluidos en la lista de convocados como Facundo Cambeses (Racing), Aníbal Moreno (Palmeiras), Lautaro Rivero (River) y José López (Palmeiras).
La última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue el 4 de septiembre de este año. En ese encuentro, disputado en el estadio Monumental y correspondiente a la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, la ‘Pulga’ disputó su último partido oficial como local con la selección y convirtió dos goles. La ‘albiceleste’ se impuso 3-0 ante el equipo venezolano.
Partidos amistosos
- Japón vs Paraguay (05:20 horas / Tigo Sports)
- Corea del Sur vs Brasil (06:00 horas / Globoplay, Zapping, Claro TV+)
- Uruguay vs República Dominicana (07:45 horas / DirecTV Sports, AUF TV)
-Jordania vs Bolivia (11:00 horas / Futbol Canal)
-Rusia vs Irán (12:00 horas / matchtv.ru)
-Chile vs Perú (18:00 horas / América Televisión, Movistar Play)
-Canadá vs Australia (18:30 horas / Paramount+, Amazon Prime Video)
-Argentina vs Venezuela (19:00 horas / TyC Sports, Telefe)
-Estados Unidos vs Ecuador (19:30 horas / Canal del Fútbol, Teleamazonas)
Partidos de Eliminatorias de Europa
-Kazajistán vs Liechtenstein (09:00 horas / Disney+ Premium , ESPN 4 Sur)
-Alemania vs Luxemburgo (13:45 horas / Disney+ Premium, ESPN Colombia)
-Bélgica vs Macedonia del Norte (13:45 horas / Disney+ Premium)
-Francia vs Azerbaiyán (13:45 horas / Disney+ Premium)
-Irlanda del Norte vs Eslovaquia (13:45 horas / Disney+ Premium)
-Islandia vs Ucrania (13:45 horas / Disney+ Premium)
-Kosovo vs Eslovenia (13:45 horas / Disney+ Premium)
-Suecia vs Suiza (13:45 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Eliminatorias de África
-Gambia vs Gabón (08:00 horas / FIFA+)
-Seychelles vs Costa de Marfil (08:00 horas / FIFA+)
-Sudán vs Mauritania (08:00 horas / FIFA+)
-Sudán del Sur vs Senegal (08:00 horas / FIFA+)
-Togo vs RD Congo (08:00 horas / FIFA+)
-Lesoto vs Nigeria (11:00 horas / FIFA+)
-Ruanda vs Benín (11:00 horas / FIFA+)
-Santo Tomé y Príncipe vs Túnez (11:00 horas / FIFA+)
-Zimbabue vs Sudáfrica (11:00 horas / FIFA+)
Partidos Eliminatorias Centroamérica y Caribe
-Surinam vs Guatemala (16:00 horas / Tigo Sports)
-Bermudas vs Trinidad y Tobago (17:00 horas / Paramount+)
-Curazao vs Jamaica (18:00 horas / ESPN, ESPN 2)
-El Salvador vs Panamá (20:00 horas / Paramount+)
Partidos de fútbol argentino
-San Lorenzo vs San Martín (12:30 horas / TyC Sports, TNT Sports Argentina)
-Defensa y Justicia vs Argentinos Juniors (14:15 horas / TyC Sports, ESPN Premium Argentina)
-Central Córdoba vs Unión Santa Fe (14:45 horas / TNT Sports Argentina, Fanatiz, Max Argentina)
-Newell’s Old Boys vs Tigre (16:30 horas / TyC Sports, ESPN Argentina)
Partidos de fútbol paraguayo
-Deportivo Recoleta vs Olimpia (15:30 horas / DirecTV Sports, Tigo Sports)
-Sportivo Trinidense vs General Caballero (18:00 horas / DirecTV Sports, Tigo Sports)
Partido de fútbol uruguayo
-Plaza Colonia vs Progreso (17:00 horas / GolTV, Disney Premium)