A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2025

Argentina vs Venezuela: horarios del amistoso por fecha FIFA.

Argentina y Venezuela medirán fuerzas hoy, viernes 10 de octubre, en un amistoso por fecha FIFA. Este compromiso, que servirá para ver nuevos elementos en ambas selecciones, tendrá como escenario el Hard Rock Stadium, situado en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

El conjunto de Lionel Scaloni llega a esta jornada luego de haberse clasificado al próximo Mundial de fútbol. El seleccionador contará con la presencia de su capitán y máximo goleador, Lionel Messi, que dejó su lesión atrás y viene siendo titular en Inter Miami.

Scaloni también aprovechará para integrar nuevos nombres a su cuadro pensando en la siguiente máxima cita de FIFA. Lautaro Rivero de River Plate y el ‘Flaco’ López y Aníbal Moreno de Palmeiras se metieron en su lista de convocados para este duelo de preparación.

Lionel Messi encabeza a la selección argentina en esta fecha FIFA.

Por su parte, la escuadra llanera quedó fuera de la Copa del Mundo de manera inesperada. Hasta la última fecha se encontraba en zona de repechaje, pero su dura goleada sufrida ante Colombia en casa y la victoria de Bolivia ante Brasil, terminó quitándole la posibilidad de ir a la repesca.

Por ese motivo, la directiva de la FVF decidió que el técnico Fernando Batista no continuará en el cargo y puso a un estratega interino Oswaldo Vizcarrondo. El exdefensor, además, decidió convocar a gente nueva para este amistoso ante la vigente campeona del mundo.

El duelo más reciente entre las dos escuadras sudamericanas se remonta al 4 de setiembre cuando midieron fuerzas por la penúltima fecha de las Eliminatorias. Aquella vez, la ‘albiceleste’ goleó a la ‘vinotinto’ con una sensacional performance de Lionel Messi, quien anotó un doblete.

Venezuela perdió 6-3 ante Colombia y quedó fuera del repechaje al Mundial 2026.

A qué hora juega Argentina vs Venezuela por fecha FIFA 2025

Este encuentro de preparación está pactado para iniciar a las 19:00 horas de Perú, a las 20:00 horas de Venezuela y a las 21:00 horas de Argentina. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Bolivia y Estados Unidos; y a las 21:00 horas de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Canal para seguir Argentina vs Venezuela por fecha FIFA 2025

En territorio argentino, este amistoso será transmitido por señal abierta mediante Telefe con el relato de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky. Además, pasará por TyC Sports.

En cuanto a suelo venezolano, se emitirá por Venevision, canal que cuenta con los derechos de la ‘vinotinto’. Todavía no hay información sobre la transmisión de este encuentro en otros países.

Argentinos y venezolanos chocan en el Hard Rock Stadium.

Convocatoria de Argentina

- Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace) y Facundo Cambeses (Racing Club)

- Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Lautaro Rivero (River Plate), Marcos Acuña (River Plate) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

- Volantes: Leandro Paredes (Boca Juniors), Aníbal Moreno (Palmeiras), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Nicolás Paz (Como 1907), Giovani Lo Celso (Real Betis), Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

- Delanteros: Nicolás González (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).

La lista de convocados de Argentina para enfrentarse a Venezuela.

