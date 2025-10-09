Perú Deportes

A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2025

Con Lionel Messi, y en medio del dolor por la partida del técnico argentino Miguel Ángel Russo, la ‘albiceleste’ se presenta ante la ‘vinotinto’ en choque preparatorio. Conoce los horarios del encuentro

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Argentina vs Venezuela: horarios del
Argentina vs Venezuela: horarios del amistoso por fecha FIFA.

Argentina y Venezuela medirán fuerzas hoy, viernes 10 de octubre, en un amistoso por fecha FIFA. Este compromiso, que servirá para ver nuevos elementos en ambas selecciones, tendrá como escenario el Hard Rock Stadium, situado en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

El conjunto de Lionel Scaloni llega a esta jornada luego de haberse clasificado al próximo Mundial de fútbol. El seleccionador contará con la presencia de su capitán y máximo goleador, Lionel Messi, que dejó su lesión atrás y viene siendo titular en Inter Miami.

Scaloni también aprovechará para integrar nuevos nombres a su cuadro pensando en la siguiente máxima cita de FIFA. Lautaro Rivero de River Plate y el ‘Flaco’ López y Aníbal Moreno de Palmeiras se metieron en su lista de convocados para este duelo de preparación.

Lionel Messi encabeza a la
Lionel Messi encabeza a la selección argentina en esta fecha FIFA.

Por su parte, la escuadra llanera quedó fuera de la Copa del Mundo de manera inesperada. Hasta la última fecha se encontraba en zona de repechaje, pero su dura goleada sufrida ante Colombia en casa y la victoria de Bolivia ante Brasil, terminó quitándole la posibilidad de ir a la repesca.

Por ese motivo, la directiva de la FVF decidió que el técnico Fernando Batista no continuará en el cargo y puso a un estratega interino Oswaldo Vizcarrondo. El exdefensor, además, decidió convocar a gente nueva para este amistoso ante la vigente campeona del mundo.

El duelo más reciente entre las dos escuadras sudamericanas se remonta al 4 de setiembre cuando midieron fuerzas por la penúltima fecha de las Eliminatorias. Aquella vez, la ‘albiceleste’ goleó a la ‘vinotinto’ con una sensacional performance de Lionel Messi, quien anotó un doblete.

Venezuela perdió 6-3 ante Colombia
Venezuela perdió 6-3 ante Colombia y quedó fuera del repechaje al Mundial 2026.

A qué hora juega Argentina vs Venezuela por fecha FIFA 2025

Este encuentro de preparación está pactado para iniciar a las 19:00 horas de Perú, a las 20:00 horas de Venezuela y a las 21:00 horas de Argentina. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Bolivia y Estados Unidos; y a las 21:00 horas de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Canal para seguir Argentina vs Venezuela por fecha FIFA 2025

En territorio argentino, este amistoso será transmitido por señal abierta mediante Telefe con el relato de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky. Además, pasará por TyC Sports.

En cuanto a suelo venezolano, se emitirá por Venevision, canal que cuenta con los derechos de la ‘vinotinto’. Todavía no hay información sobre la transmisión de este encuentro en otros países.

Argentinos y venezolanos chocan en el Hard Rock Stadium.

Convocatoria de Argentina

- Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace) y Facundo Cambeses (Racing Club)

- Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Lautaro Rivero (River Plate), Marcos Acuña (River Plate) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

- Volantes: Leandro Paredes (Boca Juniors), Aníbal Moreno (Palmeiras), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Nicolás Paz (Como 1907), Giovani Lo Celso (Real Betis), Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

- Delanteros: Nicolás González (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).

La lista de convocados de
La lista de convocados de Argentina para enfrentarse a Venezuela.

C

Temas Relacionados

Selección argentinaSelección de Venezuelaperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Paraguay vs Japón HOY: partido amistoso en Osaka por fecha FIFA 2025

El elenco dirigido por Gustavo Alfaro visitará al conjunto ‘nipón’ en la isla asiática. Ambas escuadras cuentan con pasaje confirmado a la cita mundialista del próximo año en Estados Unidos. Conoce los horarios del duelo

A qué hora juega Paraguay

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Con un equipo prácticamente renovado, la selección peruana medirá fuerzas con la ‘roja’, que también busca su recambio generacional. Hay mucha expectativa por este duelo. Conoce los horarios del choque

A qué hora juega Perú

Dónde ver Uruguay vs República Dominicana HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

El equipo ‘celeste’ se mide frente a un rival en crecimiento, en Kuala Lumpur, con el objetivo de probar nuevos efectivos pensando en la conformación de la nómina para el Mundial 2026

Dónde ver Uruguay vs República

Partidos de hoy, viernes 10 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Perú visitará a Chile en amistoso, Argentina se medirá con Venezuela, Brasil hará lo suyo con Corea del Sur, y mucho más

Partidos de hoy, viernes 10

Dónde ver Brasil vs Corea del Sur HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

La ‘canarinha’ iniciará su gira asiática en la capital surcoreana para luego viajar a Tokio. Conoce los horarios del duelo

Dónde ver Brasil vs Corea
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte enfrentará impedimento de

Dina Boluarte enfrentará impedimento de salida tras su vacancia, anuncia fiscal de la Nación

Crisis política en Perú EN VIVO: Dina Boluarte dejó la presidencia y el país ingresó a un nuevo gobierno de transición con José Jerí

Así fue la salida de Dina Boluarte de Palacio de Gobierno: a bordo del ‘cofre’ y bajo fuerte resguardo policial

José Jerí promete reconciliación y firmeza frente a la delincuencia en su primer discurso como presidente del Perú

Dina Boluarte, la presidenta que se preocupó más por sus cirugías y por su aumento de sueldo, terminó destituida por el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Ataque armado a Agua Marina:

Ataque armado a Agua Marina: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Gigi Mitre arremete contra Dina Boluarte y el Estado: “Sus medidas son una porquería, el país vive con miedo y sin rumbo”

Christian Meier expresa su solidaridad con Agua Marina: “desafiamos a la muerte cada vez que salimos de casa”

Gian Marco pospone su gira nacional: “No se puede celebrar en medio del miedo y la violencia que atraviesa el país”

Madre de Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, exige mayor seguridad tras atentado en concierto

DEPORTES

A qué hora juega Paraguay

A qué hora juega Paraguay vs Japón HOY: partido amistoso en Osaka por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Dónde ver Uruguay vs República Dominicana HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, viernes 10 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Brasil vs Corea del Sur HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025