Dónde ver Perú vs Chile HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Hoy, viernes 10 de octubre, Perú medirá fuerzas con Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida (Santiago), amistoso por fecha FIFA 2025. Ambas escuadras buscan el famoso ‘recambio generacional’, por lo que presentarán novedades en sus respectivos onces. De todas formas, hay mucha expectativa por este encuentro internacional.

La selección peruana no solo tendrían varios debutantes en este cotejo preparatorio. Esto porque también habrá una primera vez en el banquillo. Manuel Barreto, quien fue contratado para estar a cargo de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, asumirá el equipo como interino tras la salida de Óscar Ibáñez.

Justamente Barreto fue quien elaboró esta última lista de convocados de la ‘bicolor’ para el choque con Chile. Pedro Díaz (arquero), Anderson Villacorta (defensa), Cristian Carbajal (defensa) y Felipe Chávez (volante); son las principales novedades. Ellos se suman a otros grupo de jugadores jóvenes como Maxloren Castro, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera, Joao Grimaldo, entre otros.

Pero también hay algunos nombres con una cierta cantidad de encuentros con Perú. Ellos son: Miguel Araujo, Renzo Garcés, Anderson Santamaría, Marcos López, Jesús Castillo, Alex Valera, Luis Ramos, Bryan Reyna y Kevin Quevedo. Este último fue desconvocado por temas personales, según indicó la FPF en un comunicado oficial.

Ojo, no todos los futbolistas llegaron en óptimas condiciones a esta fecha FIFA de octubre. Valera venía sentido de Universitario y al parecer no pudo recuperarse durante la semana. El delantero viajó con el plantel, pero se quedaría en el banco de suplentes. Pero no es el único, ya que el caso de López sería similar.

El que sí estaría desde el arranque es Jairo Concha, quien viene teniendo una gran temporada con los ‘cremas’. ‘Jairoco’ sería el encargado de organizar y generar juego en ataque. ¿Otro que llama la atención? Felipe Chávez. El volante de 18 de años de Bayern Múnich tendría sus primeros minutos en la selección mayor. Los hinchas peruanos estarán muy pendientes de lo que pase con él.

Empate sin goles en el Estadio Monumental. (Video: Movistar Deportes)

Horario de Perú vs Chile en amistoso por fecha FIFA 2025

Todo arranca a las 18:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. A las 19:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami). A las 20:00 horas de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Si te encuentras en México, va a las 17:00 horas.

Dónde ver Perú vs Chile en amistoso por fecha FIFA 2025

La transmisión del encuentro estará a cargo de América Televisión en señal abierta para todo el país. Jehofred Sulca estará en la narración, mientras que Erick Osores y Richard De la Piedra serán los comentaristas. Jampool Cuadros hará el trabajo de campo. Pero no es la única opción.

Movistar Deportes también pasará el cotejo vía cable. Aquí, Gino Bonatti será el relator. Jose Chávarri y Diego Penny cumplirán con el análisis. David Chávez será el enviado especial a Chile para hacer planta baja. Para esta oportunidad no estará Diego Rebagliati.

Movistar Deportes pasará el Perú vs Chile, amistoso por fecha FIFA 2025.

Finalmente tienes el minuto a minuto de Infobae Perú, que tendrá las mejores incidencias del encuentro en Santiago. Solo debes seguir los enlaces o ingresar al portal web a través del celular, computadora o Tablet.

Alineaciones probables de Perú vs Chile

Perú: Diego Enríquez; César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Matías Lazo; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Maxloren Castro, Joao Grimaldo, Luis Ramos.

Chile: Jaime Vargas; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo; Lucas Assadi, Javier Altamirano, Marcelino Núñez; Lucas Cepeda, Ben Brereton Díaz, Alexander Aravena.