Perú Deportes

Dónde ver Perú vs Chile HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

La selección peruana buscará dar la sorpresa en Santiago. Y lo hará con un equipo que seguro llamará la atención de muchos, pues hay muchos jóvenes. Conoce cómo seguir este importante encuentro

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
Dónde ver Perú vs Chile
Dónde ver Perú vs Chile HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025 - Crédito: FPF.

Hoy, viernes 10 de octubre, Perú medirá fuerzas con Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida (Santiago), amistoso por fecha FIFA 2025. Ambas escuadras buscan el famoso ‘recambio generacional’, por lo que presentarán novedades en sus respectivos onces. De todas formas, hay mucha expectativa por este encuentro internacional.

La selección peruana no solo tendrían varios debutantes en este cotejo preparatorio. Esto porque también habrá una primera vez en el banquillo. Manuel Barreto, quien fue contratado para estar a cargo de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, asumirá el equipo como interino tras la salida de Óscar Ibáñez.

Justamente Barreto fue quien elaboró esta última lista de convocados de la ‘bicolor’ para el choque con Chile. Pedro Díaz (arquero), Anderson Villacorta (defensa), Cristian Carbajal (defensa) y Felipe Chávez (volante); son las principales novedades. Ellos se suman a otros grupo de jugadores jóvenes como Maxloren Castro, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera, Joao Grimaldo, entre otros.

Pero también hay algunos nombres con una cierta cantidad de encuentros con Perú. Ellos son: Miguel Araujo, Renzo Garcés, Anderson Santamaría, Marcos López, Jesús Castillo, Alex Valera, Luis Ramos, Bryan Reyna y Kevin Quevedo. Este último fue desconvocado por temas personales, según indicó la FPF en un comunicado oficial.

Ojo, no todos los futbolistas llegaron en óptimas condiciones a esta fecha FIFA de octubre. Valera venía sentido de Universitario y al parecer no pudo recuperarse durante la semana. El delantero viajó con el plantel, pero se quedaría en el banco de suplentes. Pero no es el único, ya que el caso de López sería similar.

El que sí estaría desde el arranque es Jairo Concha, quien viene teniendo una gran temporada con los ‘cremas’. ‘Jairoco’ sería el encargado de organizar y generar juego en ataque. ¿Otro que llama la atención? Felipe Chávez. El volante de 18 de años de Bayern Múnich tendría sus primeros minutos en la selección mayor. Los hinchas peruanos estarán muy pendientes de lo que pase con él.

Empate sin goles en el Estadio Monumental. (Video: Movistar Deportes)

Horario de Perú vs Chile en amistoso por fecha FIFA 2025

Todo arranca a las 18:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. A las 19:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami). A las 20:00 horas de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Si te encuentras en México, va a las 17:00 horas.

Dónde ver Perú vs Chile en amistoso por fecha FIFA 2025

La transmisión del encuentro estará a cargo de América Televisión en señal abierta para todo el país. Jehofred Sulca estará en la narración, mientras que Erick Osores y Richard De la Piedra serán los comentaristas. Jampool Cuadros hará el trabajo de campo. Pero no es la única opción.

Movistar Deportes también pasará el cotejo vía cable. Aquí, Gino Bonatti será el relator. Jose Chávarri y Diego Penny cumplirán con el análisis. David Chávez será el enviado especial a Chile para hacer planta baja. Para esta oportunidad no estará Diego Rebagliati.

Movistar Deportes pasará el Perú
Movistar Deportes pasará el Perú vs Chile, amistoso por fecha FIFA 2025.

Finalmente tienes el minuto a minuto de Infobae Perú, que tendrá las mejores incidencias del encuentro en Santiago. Solo debes seguir los enlaces o ingresar al portal web a través del celular, computadora o Tablet.

Alineaciones probables de Perú vs Chile

Perú: Diego Enríquez; César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Matías Lazo; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Maxloren Castro, Joao Grimaldo, Luis Ramos.

Chile: Jaime Vargas; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo; Lucas Assadi, Javier Altamirano, Marcelino Núñez; Lucas Cepeda, Ben Brereton Díaz, Alexander Aravena.

Temas Relacionados

Selección peruanaSelección de Chileperu-deportes

Más Noticias

Dónde ver Argentina vs Venezuela HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Los ‘albicelestes’, con Lionel Messi, se enfrentarán a la ‘vinotinto’ en Miami como parte del inicio de su preparación rumbo al Mundial 2026. Conoce las señales para sintonizar el vibrante duelo

Dónde ver Argentina vs Venezuela

A qué hora juega Paraguay vs Japón HOY: partido amistoso en Osaka por fecha FIFA 2025

El elenco dirigido por Gustavo Alfaro visitará al conjunto ‘nipón’ en la isla asiática. Ambas escuadras cuentan con pasaje confirmado a la cita mundialista del próximo año en Estados Unidos. Conoce los horarios del duelo

A qué hora juega Paraguay

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: con varias sorpresas, posibles titulares para amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Manuel Barreto, técnico interino de la selección peruana, presentaría un joven y novedoso once para el choque con la ‘roja’, que atraviesa un presente similar de recambio. Conoce cómo jugarían ambas escuadras

Alineaciones de Perú vs Chile

A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2025

Con Lionel Messi, y en medio del dolor por la partida del técnico argentino Miguel Ángel Russo, la ‘albiceleste’ se presenta ante la ‘vinotinto’ en choque preparatorio. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Argentina

A qué hora juega Bolivia vs Jordania HOY: partido amistoso en Estambul por fecha FIFA 2025

La ‘verde’ buscará aprovechar su gira europea y vencer a un cuadro asiático que clasificó por primera vez al Mundial (2026). Conoce los horarios de la contienda

A qué hora juega Bolivia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte enfrentará impedimento de

Dina Boluarte enfrentará impedimento de salida tras su vacancia, anuncia fiscal de la Nación

Crisis política en Perú EN VIVO: Dina Boluarte dejó la presidencia y el país ingresó a un nuevo gobierno de transición con José Jerí

Así fue la salida de Dina Boluarte de Palacio de Gobierno: a bordo del ‘cofre’ y bajo fuerte resguardo policial

José Jerí promete reconciliación y firmeza frente a la delincuencia en su primer discurso como presidente del Perú

Dina Boluarte, la presidenta que se preocupó más por sus cirugías y por su aumento de sueldo, terminó destituida por el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Ataque armado a Agua Marina:

Ataque armado a Agua Marina: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Gigi Mitre arremete contra Dina Boluarte y el Estado: “Sus medidas son una porquería, el país vive con miedo y sin rumbo”

Christian Meier expresa su solidaridad con Agua Marina: “desafiamos a la muerte cada vez que salimos de casa”

Gian Marco pospone su gira nacional: “No se puede celebrar en medio del miedo y la violencia que atraviesa el país”

Madre de Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, exige mayor seguridad tras atentado en concierto

DEPORTES

Dónde ver Argentina vs Venezuela

Dónde ver Argentina vs Venezuela HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Paraguay vs Japón HOY: partido amistoso en Osaka por fecha FIFA 2025

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: con varias sorpresas, posibles titulares para amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Bolivia vs Jordania HOY: partido amistoso en Estambul por fecha FIFA 2025