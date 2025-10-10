Dónde ver Argentina vs Venezuela HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Dónde ver Argentina vs Venezuela por amistoso de fecha FIFA.

Empezó la preparación de Argentina de cara al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Hoy, viernes 10 de octubre, los ‘albicelestes’ enfrentarán a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro correspondiente a la Fecha FIFA. El partido forma parte de una serie de amistosos organizados para ajustar detalles rumbo a la cita mundialista, la actual campeona buscará sumar su cuarto título.

Este compromiso representa una nueva oportunidad para que los dirigidos por Lionel Scaloni pongan a prueba su nivel y preparen variantes antes del máximo torneo. Durante las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el cuadro argentino logró imponerse con contundencia, posicionándose al tope de la tabla y confirmando su condición de favorito para el próximo certamen internacional.

Luego del último enfrentamiento entre ambos, que concluyó con una victoria de 3-0 para Argentina en septiembre, el equipo sudamericano regresa para una serie de partidos amistosos en territorio estadounidense. Además del encuentro ante Venezuela, Argentina enfrentará a Puerto Rico por primera vez en su historia.

La convocatoria para estos partidos trae algunas novedades, debido a ausencias por lesión y la inclusión de nuevos valores. El DT ha citado a Facundo Cambeses (Racing), Aníbal Moreno (Palmeiras), Lautaro Rivero (River Plate) y José López (Palmeiras), este último aún sin debutar pese a anteriores llamados. El técnico aprovechará estos encuentros para observar alternativas y analizar rendimientos, mientras los aficionados podrán seguir cada detalle desde sus hogares, ya que el evento contará con transmisión en vivo y cobertura especial.

La Albiceleste venció 3-0 a la Vinotinto en Buenos Aires

Dónde ver Argentina vs Venezuela en amistoso por fecha FIFA 2025

En Argentina, el partido amistoso se podrá ver en señal abierta a través de Telefe, con relatos a cargo de Pablo Giralt y comentarios de Juan Pablo Varsky. TyC Sports también emitirá el encuentro en el territorio ‘albiceleste’.

En Venezuela, la transmisión estará a cargo de Venevisión, canal que posee los derechos televisivos de la selección nacional. Hasta el momento no se han confirmado detalles sobre la emisión del partido en otros países.

Canal TV para ver Argentina vs Venezuela por amistoso

Horario de Argentina vs Venezuela en amistoso por fecha FIFA 2025

El choque entre los argentinos y venezolanos se jugará hoy, viernes 10 de octubre, en el Hard Rock Stadium de Miami, por amistoso de fecha FIFA. Y el horario pactado será a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:00 horas.

¿Cómo llega Venezuela al partido?

Venezuela mostró vulnerabilidad durante las últimas etapas de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, manteniendo posibilidades de acceder al repechaje hasta la jornada final. Sin embargo, una derrota amplia ante Colombia y la victoria de Bolivia cerraron sus aspiraciones de alcanzar el primer Mundial de su historia.

Aunque el equipo no se encuentra en la fase de preparación para la próxima Copa del Mundo, ha empezado un nuevo ciclo. Actualmente cuenta con un cuerpo técnico interino y ha renovado parte de su plantel, dejando fuera a futbolistas históricos y apostando por la incorporación de jóvenes talentos.

El delantero colombiano anotó su 'póker' ante la 'vinotinto'. (Video: Movistar Deportes)

Argentina vs Venezuela: posibles alineaciones

- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Julián Alvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

- Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Carlos Vivas, Alessandro Milani; Cristian Cásseres, Carlos Faya; Telasco Segovia, Kervin Andrade, Juan Pablo Añor; Jesús Ramírez. DT: Oswaldo Vizcarrondo.