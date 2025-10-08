Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima tras el final de la fase de grupos

Las dirigidas por José Letelier igualaron 1-1 con ADDIFEM de Venezuela y no consiguieron su boleto a los cuartos de final. Revisa cómo se movieron las ubicaciones en el Grupo B

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha Alianza Lima durante la fecha 3 del torneo.

Alianza Lima quedó eliminada de la Copa Libertadores Femenina 2025 tras empatar 1-1 con ADIFFEM de Venezuela, en la tercera y última fecha del Grupo B. El encuentro se disputó este miércoles 8 de octubre y representaba la última chance para que las ‘blanquiazules’ accedieran a los cuartos de final del certamen.

El equipo dirigido por José Letelier estaba obligado a ganar y esperar un resultado favorable en el otro partido del grupo. Sin embargo, ninguno de esos dos escenarios se cumplió: Alianza solo consiguió un punto ante un rival ya eliminado y el empate sin goles en el duelo paralelo terminó por sellar su destino.

Los antecedentes tampoco jugaban a su favor. En las fechas previas, las íntimas igualaron sin goles ante Boca Juniors y cayeron 2-1 frente a Ferroviária, resultados que las dejaron en una posición comprometida en la tabla y sin margen de error para la jornada final.

Con apenas dos puntos obtenidos, el club peruano se despidió temprano del torneo internacional, sin lograr el objetivo de meterse entre los ocho mejores equipos del continente. El empate ante ADIFFEM marcó el cierre de una campaña que dejó más dudas que certezas para el futuro del equipo en competencias internacionales.

Las 'blanquiazules' no han podido ganar en las dos primeras fechas de la Copa Libertadores Femenina 2025. (Conmebol)

Tabla de posiciones del Grupo A

Tabla de posiciones del Grupo
Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Tabla de posiciones del Grupo B

Tabla de posiciones del Grupo
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. Alianza Lima terminó tercero.

Tabla de posiciones del Grupo C

Tabla de posiciones del Grupo
Tabla de posiciones del Grupo C de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Tabla de posiciones del Grupo D

Tabla de posiciones del Grupo
Tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Programación y resultados de la fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Miércoles 8 de octubre

- Ferroviária 0-0 Boca Juniors (Finalizado)

- Alianza Lima 1-1 ADIFFEM (Finalizado)

- Independiente del Valle vs Always Ready (18:00 horas)

- Santa Fe vs Corinthians (18:00 horas)

Jueves 9 de octubre

- Universidad de Chile vs Deportivo Cali (14:00 horas)

- Libertad vs Nacional (14:00 horas)

- Olimpia vs Sao Paulo (18:00 horas)

- San Lorenzo vs Colo Colo (18:00 horas)

Canal TV para ver la Copa Libertadores Femenina en Perú

Según el anuncio del club ‘blanquiazul’, todos sus partidos en la Copa Libertadores Femenina 2025 podrán verse en exclusiva por Pluto TV en Perú. Para los espectadores que se encuentren en el extranjero, la cobertura será de la siguiente manera:

  • En Ecuador, Paraguay, Bolivia y Venezuela: Pluto TV
  • En Chile: Chilevisión y Pluto TV
  • En Uruguay: DSports y Pluto TV
  • En Colombia: Win Sports y Pluto TV
  • En México y otros países de Centroamérica: TV Azteca
  • En Brasil: SporTV, Band Sports y Pluto TV
  • En Argentina: TyC Sports, Telefe y Pluto TV

Además, el canal de YouTube de la Conmebol Libertadores ofrecerá los encuentros para los territorios sin restricciones geográficas, estando disponible a nivel global, salvo en Latinoamérica.

Canales que transmiten la Copa
Canales que transmiten la Copa Libertadores Femenina 2025 en Latinoamérica.

¿Cuándo inician los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025?

Los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025 comenzarán el fin de semana. El sábado 11 de octubre arrancarán los enfrentamientos para definir a los cuatros semifinalistas que seguirán el camino hacia el título internacional.

De acuerdo al calendario de la Conmebol, las semis se jugarán el martes 14 de octubre, mientras que el partido por el tercer lugar y la final se llevarán a cabo el sábado 18 de octubre. Todavía falta definir los horarios.

Temas Relacionados

Alianza LimaCopa Libertadores Femeninaperu-deportes

Más Noticias

Gol agónico de Sashenka Porras tras letal cabezazo en Alianza Lima vs ADIFFEM por la Copa Libertadores Femenina 2025

La atacante ‘blanquiazul’ apareció en el tiempo añadido para marcar el tanto del empate ante el conjunto venezolano, en el cierre de la fase de grupos del torneo continental

Gol agónico de Sashenka Porras

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 3

Las ‘blanquiazules’ se midieron hoy con ADIFFEM por la última jornada y no pasaron del empate. Revisa el marcador del enfrentamiento

Resultados de la Copa Libertadores

Pedro García hizo cruda advertencia a Jean Ferrari por el perfil del nuevo DT de la selección peruana: “Se vienen tiempos turbulentos”

El periodista deportivo analizó la futuro de la ‘bicolor’ y advirtió al directivo de la FPF por la elección del próximo entrenador

Pedro García hizo cruda advertencia

Alianza Lima vs ADIFFEM 1-1: goles, resumen y mejores jugadas del empate de las ‘blanquiazules’ por Copa Libertadores Femenina 2025

Las ‘íntimas’ empataron con el cuadro venezolano en un partido bastante luchado. El resultado no les alcanzó para conservar sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final. Revive todas las incidencias

Alianza Lima vs ADIFFEM 1-1:

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025?

El equipo ‘íntimo’ busca la hazaña de clasificar a la siguiente fase del torneo, aunque el panorama no es sencillo. Aquí te detallamos todos los escenarios que definirán su futuro en la competencia

¿Qué resultados necesita Alianza Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Phillip Butters tuvo que esconderse

Phillip Butters tuvo que esconderse en el baño de una radio y salir con resguardo policial para evitar ser linchado en Juliaca

Cambios en Acción Popular: María del Carmen Alva y Edwin Martínez vuelven a la bancada

A seis días del cierre del padrón, estas son las autoridades que han anunciado su intención de postular en las elecciones 2026

Ministro César Vásquez pensará este fin de semana si renuncia al Minsa este fin de semana: “no es una decisión fácil”

Transportistas quieren “sobrevivir” al gobierno de Dina Boluarte y encontrar la solución a las extorsiones con un nuevo presidente

ENTRETENIMIENTO

Nadeska Widausky se sentará en

Nadeska Widausky se sentará en ‘El Valor de la Verdad’ y contará si conoce a Gerald Oropeza

Renzo Schuller admite que se vio obligado a conducir ‘Esto es Guerra’ junto a Gian Piero Díaz: “Me lo impusieron”

Gustavo Salcedo espió a Maju Mantilla y a productor por dos años con ayuda de 7 personas: “Veía todo y ella lo negaba”

Abogada penalista analiza situación de Gustavo Salcedo y advierte a Maju Mantilla “Muchos casos de feminicidio empiezan así”

Gustavo Salcedo y la advertencia a exproductor de Maju Mantilla, antes de agresión: “Te estás metiendo en el lugar equivocado”

DEPORTES

Gol agónico de Sashenka Porras

Gol agónico de Sashenka Porras tras letal cabezazo en Alianza Lima vs ADIFFEM por la Copa Libertadores Femenina 2025

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 3

Pedro García hizo cruda advertencia a Jean Ferrari por el perfil del nuevo DT de la selección peruana: “Se vienen tiempos turbulentos”

Alianza Lima vs ADIFFEM 1-1: goles, resumen y mejores jugadas del empate de las ‘blanquiazules’ por Copa Libertadores Femenina 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025?