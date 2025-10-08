Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima tras el final de la fase de grupos

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha Alianza Lima durante la fecha 3 del torneo.

Alianza Lima quedó eliminada de la Copa Libertadores Femenina 2025 tras empatar 1-1 con ADIFFEM de Venezuela, en la tercera y última fecha del Grupo B. El encuentro se disputó este miércoles 8 de octubre y representaba la última chance para que las ‘blanquiazules’ accedieran a los cuartos de final del certamen.

El equipo dirigido por José Letelier estaba obligado a ganar y esperar un resultado favorable en el otro partido del grupo. Sin embargo, ninguno de esos dos escenarios se cumplió: Alianza solo consiguió un punto ante un rival ya eliminado y el empate sin goles en el duelo paralelo terminó por sellar su destino.

Los antecedentes tampoco jugaban a su favor. En las fechas previas, las íntimas igualaron sin goles ante Boca Juniors y cayeron 2-1 frente a Ferroviária, resultados que las dejaron en una posición comprometida en la tabla y sin margen de error para la jornada final.

Con apenas dos puntos obtenidos, el club peruano se despidió temprano del torneo internacional, sin lograr el objetivo de meterse entre los ocho mejores equipos del continente. El empate ante ADIFFEM marcó el cierre de una campaña que dejó más dudas que certezas para el futuro del equipo en competencias internacionales.

Tabla de posiciones del Grupo A

Tabla de posiciones del Grupo B

Tabla de posiciones del Grupo C

Tabla de posiciones del Grupo D

Programación y resultados de la fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Miércoles 8 de octubre

- Ferroviária 0-0 Boca Juniors (Finalizado)

- Alianza Lima 1-1 ADIFFEM (Finalizado)

- Independiente del Valle vs Always Ready (18:00 horas)

- Santa Fe vs Corinthians (18:00 horas)

Jueves 9 de octubre

- Universidad de Chile vs Deportivo Cali (14:00 horas)

- Libertad vs Nacional (14:00 horas)

- Olimpia vs Sao Paulo (18:00 horas)

- San Lorenzo vs Colo Colo (18:00 horas)

Canal TV para ver la Copa Libertadores Femenina en Perú

Según el anuncio del club ‘blanquiazul’, todos sus partidos en la Copa Libertadores Femenina 2025 podrán verse en exclusiva por Pluto TV en Perú. Para los espectadores que se encuentren en el extranjero, la cobertura será de la siguiente manera:

En Ecuador, Paraguay, Bolivia y Venezuela: Pluto TV

En Chile: Chilevisión y Pluto TV

En Uruguay: DSports y Pluto TV

En Colombia: Win Sports y Pluto TV

En México y otros países de Centroamérica: TV Azteca

En Brasil: SporTV, Band Sports y Pluto TV

En Argentina: TyC Sports, Telefe y Pluto TV

Además, el canal de YouTube de la Conmebol Libertadores ofrecerá los encuentros para los territorios sin restricciones geográficas, estando disponible a nivel global, salvo en Latinoamérica.

¿Cuándo inician los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025?

Los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025 comenzarán el fin de semana. El sábado 11 de octubre arrancarán los enfrentamientos para definir a los cuatros semifinalistas que seguirán el camino hacia el título internacional.

De acuerdo al calendario de la Conmebol, las semis se jugarán el martes 14 de octubre, mientras que el partido por el tercer lugar y la final se llevarán a cabo el sábado 18 de octubre. Todavía falta definir los horarios.